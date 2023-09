Palhinha, Robinho, Sebastian Kehl & Co.: Last-Minute-Deals, die spektakulär in die Hose gingen

Der FC Bayern hat sich auf den letzten Zentimetern der Transfer Deadline die Dienste von Wunschabräumer Palhinha NICHT gesichert. Stattdessen blieb der Portugiese beim FC Fulham. Anlässlich dieser Transferpanne blicken wir zurück auf legendäre Last-Minute-Fails.

Am Ende stehen die Bayern als die Gelackmeierten da. Der FC Fulham verweigert Palhinha in letzter Sekunde den Wechsel nach München, weil er offenbar seinerseits eine Absage kassiert hatte .

Der Transfer von Palhinha zum FC Bayern war so sicher, dass auch SPOX nicht umhinkonnte, ein ausführliches Porträt des Mittelfeldspielers zu veröffentlichen: Werdegang, Stärken, Schwächen, Quotes, das volle Paket. Fazit: Der perfekte Mann für den FC Bayern, dessen Trainer Thomas Tuchel die Verpflichtung einer echten Sechs als durchaus relevant bezeichnet hatte.

Auch im Juli war noch nichts passiert, und so betrat plötzlich Juve die Bühne - und präsentierte Bremer in Windeseile als den Nachfolger für den zu den Bayern abgewanderten Matthijs de Ligt. Kostenpunkt: 41 Millionen Euro Ablöse.

Aber warum Chelsea? Die Blues hatten auch mit Robinho verhandelt und boten im Fanshop bereits Trikots vom neuen brasilianischen Star an, doch sie hatten die Rechnung ohne die Emporkömmlinge aus Manchester gemacht.

Nach einem Jahr gab es schließlich eine Entscheidung und die Red Devils akzeptierten Mikels Wechsel nach London. Als Entschädigung musste Chelsea jedoch 16 Millionen Euro an den Rivalen zahlen. 20 Millionen betrug übrigens die Ablöse für Mikel an Lyn 1896 FK.

2006 stand Chelsea auf der anderen Seite, als man in einer Nacht- und Nebelaktion John Obi Mikel aus Norwegen holte. Allerdings hatte der Nigerianer zuvor bereits eine Pressekonferenz im Trikot von Manchester United gegeben.

So saß Willian acht Stunden mit Tottenhams Sportdirektor fest und musste sich von diesem einiges anhören. Die Drohungen halfen nichts, Willian wurde Chelsea-Spieler und Tottenham schaute in die Röhre. 35 Millionen Euro betrug die Ablösesumme.

"Tottenham hat mir geholfen, so dass ich bei Arsenal spielen konnte", sollte Petit später sagen. Spurs-Fans bluten an dieser Stelle die Ohren. Schlappe 3,75 Millionen Euro überwiesen die Gunners für den defensiven Mittelfeldspieler nach Monaco. Petit gewann mit Arsenal das Double 1998. Im gleichen Jahr wurde er mit Frankreich Weltmeister, wobei er eins seiner beiden Turniertore im Endspiel gegen Brasilien erzielte.

Angeblich erhielt Kehl bereits ein verkapptes Handgeld in Form eines Darlehens über 1,5 Millionen Mark von den Bayern, auch wenn Uli Hoeneß dies bestritt. Während sich aber die Bayern sicher schienen, spritzte plötzlich der BVB dazwischen.

Auch in Deutschland gab es einen ähnlichen Fall. 2001 war sich Bayern bereits mit Sebastian Kehl vom SC Freiburg einig. Die Bayern boten dem Mittelfeldspieler an, erst nach der WM 2002 oder sogar erst 2003 nach München zu kommen.

Ihr Auftritt, Sir Alex Ferguson! Am Wochenende rief der Schotte Keane an und überzeugte diesen davon, sein Wort zu brechen. Zwischen 1993 und 2005 sollte der Ire insgesamt 467 Pflichtspiele für Man United absolvieren (89 Gelbe Karten, 10 Platzverweise). 8,5 Millionen Euro Ablöse ließ sich United den Spaß umgerechnet kosten.

Es fehlte aber noch der Papierkram: Als Rovers-Manager Kenny Dalglish am Freitag feststellen musste, dass sich die Geschäftsstelle bereits ins Wochenende verabschiedet hatte, sollte der Deal am folgenden Montag fixiert werden.

© getty

PAUL GASCOIGNE: Tottenham statt Manchester United

Apropos Ferguson. 1988 hatte der Schotte Paul Gascoigne an der Angel: Das Enfant terrible hatte Ferguson vor Beginn seines Urlaubs versprochen, dass er in der kommenden Saison im Theatre of Dreams auflaufen werde.

Es kam anders. Tottenham schaltete sich ein, kaufte den Eltern von Gascoigne ein riesiges Haus und eine Sonnenliege für die Schwester. Am Ende wechselte der 21-Jährige von den Magpies zu den Spurs - und Fergie ging leer aus. 5,2 Millionen Euro Ablöse waren damals umgerechnet für "Gazza" fällig.