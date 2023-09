João Palhinha vor Wechsel zum FC Bayern München: Experte für Verwarnungen und Tacklings

Wird João Palhinha die neue "Holding Six" des FC Bayern München? Der 28-jährige Portugiese vom FC Fulham erfüllt das Anforderungsprofil jedenfalls ideal.

Palhinha gab in Fulhams 4-2-3-1-System stets den defensiven Part einer Doppelsechs. Er ist ein klassischer Abräumer. Eine "Holding Six", wie sie sich Trainer Thomas Tuchel so sehnlichst wünscht. Wenig verwunderlich galt Palhinha auch als möglicher Nachfolger von Declan Rice bei West Ham United. Tuchels absoluter Wunschspieler war für 117 Millionen Euro zum FC Arsenal gewechselt. Bei West Ham ersetzte ihn mit Ajax Amsterdams Edson Álvarez aber letztlich ein weiterer Sechser, der zuvor auch beim FC Bayern gehandelt worden war.

Auf solche Werte kam beim FC Bayern einst nicht einmal der sogenannte "Aggressive Leader" Mark van Bommel. Dessen "Bestleistung" in einer Saison (mit vier Spielen weniger) waren elf Gelbe Karten, Stefan Effenberg erreichte dieselbe Anzahl. Den Bundesliga-Bestwert hält übrigens Klaus Gjasula vom SC Paderborn in der Saison 2019/20 mit 17 Verwarnungen.

João Palhinha fehlte in der vergangenen Premier-League-Saison lediglich dreimal in der Startelf des FC Fulham. Grund dafür waren aber keine Verletzungen, Rotationen, Schonungen oder gar schwache Leistungen. Nein, Grund dafür waren drei Gelbsperren. In 35 Einsätzen sammelte Palhinha beachtliche 14 Verwarnungen, mehr als jeder andere Spieler der Premier League.

João Palhinha zum FC Bayern? Statistiken einer "Holding Six"

Der 1,90 Meter große Palhinha liebt den guten, alten Zweikampf: In der vergangenen Saison bestritt er 487 direkte Duelle, was den zweithöchsten Wert der Premier League darstellt. Beachtliche 59 Prozent davon entschied er für sich. Womöglich noch beachtlicher ist aber Palhinhas Anzahl an Tacklings: 147, da kam niemand auch nur im Ansatz heran. Der erste "Verfolger" erreichte gerade einmal 100. Und zwar Moises Caicedo, kürzlich für 116 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea gewechselt. Auch er hatte zuvor, Sie ahnen es, auf der Liste des FC Bayern gestanden.

Palhinhas rustikale Spielweise war einer der Hauptgründe, warum er im vergangenen Sommer einen Wechsel von seinem Jugendklub Sporting Lissabon in die Premier League anstrebte. "In Portugal bekam ich gefühlt für jedes Tackling eine Gelbe Karte. Hier ist das komplett anders", erklärte er. "Dieser Umstand war eine der wichtigsten Überlegungen bei meiner Wechsel-Entscheidung." Das kann nur bedeuten, dass Palhinha in England noch öfter tackelt - im Schnitt sammelte er bei Fulham bisher nämlich mehr Gelbe Karten als zuvor in Portugal: 0,35 statt 0,27 pro Spiel. Rot sah er im Laufe seiner Karriere übrigens erst einmal.

Sofern das Tackling nicht in einer Verwarnung, sondern in einem Ballgewinn resultiert, versucht Palhinha meist schnell umzuschalten. Daraus entstehen gute Konterchancen, aber auch Ballverluste. Seine Passquote lag in der vergangenen Premier-League-Saison bei lediglich 83 Prozent.

Torgefährlich ist Palhinha unterdessen durchaus. Nach vier Toren in der vergangenen Saison traf er auch schon in dieser: am Wochenende zum späten 2:2 gegen Titelanwärter Arsenal. Beim überraschenden Weiterkommen im League Cup gegen Tottenham Hotspur am Dienstag verwandelte er im Elfmeterschießen.