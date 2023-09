Ukraine vs. England heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation trifft England heute auf die Ukraine. Wo Ihr die Partie des 5. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, 9. September, steht in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland unter anderem das Spiel zwischen der Ukraine und England in der Gruppe C auf dem Programm. Wegen des Krieges in der UkraiNE findet das Spiel heute im polnischen Breslau, genauer im Stadion Miejski, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr.

Nach seinem Wechsel zum FC Bayern ist der englische Kapitän Harry Kane erstmals wieder im Kreise der Nationalmannschaft. In München fand sich der 30-Jährige schnell zurecht, auch mit den Three Lions läuft es nach vier Siegen aus vier Spielen in der Qualifikation hervorragend. Ein Sieg gegen die Ukraine heute - und die Engländer können schon fast für das Turnier in Kanes neuer Heimat planen.

Am 2. Spieltag gewann England gegen die Ukraine, die nach drei Spielen bei sechs Punkten steht, mit 2:0. Um den zweiten Tabellenplatz abzusichern, sollte die Ukraine gegen die Three Lions punkten.

Ukraine vs. England heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Die Partie zwischen der Ukraine und England wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Auch im Pay-TV gibt es keine Livebilder.

Ukraine vs. England heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Das Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe C könnt Ihr heute dennoch live verfolgen - und zwar bei DAZN im Livestream. Die kostenpflichtige Übertragung mit Kommentator Uwe Morawe beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff. Alternativ könnt IhrUkraine vs. England auch auf OneFootball in einem kostenpflichtigen Livestream sehen.

Ukraine vs. England heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

SPOX bietet einen kostenlosen Liveticker an. In diesem verpasst Ihr garantiert keine wichtige Szene des Spiels.

Hier geht's zum Liveticker Ukraine vs. England.

Ukraine vs. England heute live, Übertragung: Infos zur Partie

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Begegnung: Ukraine vs. England

Ukraine vs. England Datum: 9. September 2023

9. September 2023 Anpfiff: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Stadion Miejski (Breslau)

Stadion Miejski (Breslau) Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN, OneFootball

Ukraine vs. England heute live, Übertragung: Die Gruppe C im Überblick