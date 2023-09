Eintracht Frankfurt vs. FC Aberdeen heute live, Übertragung: Conference League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt den FC Aberdeen im ersten Gruppenspiel der neuen Conference-League-Saison. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Am heutigen Donnerstag starten mit der Europa League und der Conference League zwei weitere europäische Wettbewerbe. Für Eintracht Frankfurt, in der vergangenen Saison noch Champions-League-Achtelfinalist, reichte es in dieser Spielzeit "nur" für die Conference League. Diesbezüglich bestreiten die Adler heute gegen den FC Aberdeen aus Schottland das erste Gruppenspiel. Im Frankfurter Deutsche Bank Park geht es um 18.45 Uhr los.

Eintracht Frankfurt vs. FC Aberdeen heute live, Übertragung: Conference League im Free-TV und Livestream

Im Free-TV ist das heutige Gruppenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Aberdeen nicht zu sehen. Trotzdem müssen die Fans zu Hause nicht leer ausgehen, denn RTL bietet zur Partie eine Übertragung an - im Livestream bei RTL+. Der Streamingdienst des Privatsender ist kostenpflichtig und überträgt im Laufe der Saison die zahlreiche Europa-League- und Conference-League-Spiele.

© getty Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Aberdeen.

Die Übertragung des Einzelspiels startet um 18.10 Uhr. Dies gilt auch für die Konferenz, die nicht nur die Spiele der Conference League, sondern auch der Europa League beinhaltet. Frankfurt gegen Aberdeen ist jedoch nicht die einzige Partie, die bei RTL+ einzeln übertragen wird. Ihr könnt auch auf Legia Warschau vs. Aston Villa und FC Brügge vs. Besiktas Istanbul zugreifen.

Für RTL+ wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten dafür bewegen sich bei 6,99 Euro je Monat und aufwärts.

Eintracht Frankfurt vs. FC Aberdeen heute live, Übertragung: Conference League im Liveticker

SPOX bietet zum Gruppenspiel einen Liveticker an. Dieser wird rechtzeitig vor dem Anpfiff auf der Website angeboten.

Eintracht Frankfurt vs. FC Aberdeen heute live, Übertragung: Conference League im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen

Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen Wettbewerb: UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League Spieltag: 1

1 Datum: 21. September 2023

21. September 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Conference League: Die heutigen Gruppenspiele auf einen Blick