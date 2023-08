Zum Messi-Klub: Arturo Vidal öffnet die Tür für Wechsel zu Inter Miami

Inter Miami hat mit Sergio Busquets und Jordi Alba schon zwei ehemalige Teamkollegen von Lionel Messi nach Florida geholt. Folgt nun Arturo Vidal?

Der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi hat sich in Florida bereits mit den bekannten Gesichtern Sergio Busquets und Jordi Alba zusammengetan, seit er für Inter Miami spielt. Es gibt Gerüchte, dass Luis Suarez in naher Zukunft einen ähnlichen Weg einschlagen wird und nun spricht auch Arturo Vidal über einen möglichen Wechsel in die MLS.

Der 36-jährige chilenische Mittelfeldspieler, der zwischen 2018 und 2020 zwei Jahre in Barcelona verbracht hat, bereitet sich darauf vor, sich vom brasilianischen Verein Athletico Paranaense zu trennen, nachdem er Flamengo im Juli verlassen hat.

Vidal sagte bei TNT Argentinien: "Ich würde gerne mit Messi spielen. Mit ihm ist es sehr einfach, man muss ihm nur den Ball zuspielen. In den Vereinigten Staaten gibt es einige Regeln, die verhindern, dass mehr ältere Spieler gehen, deshalb ist es bisher nicht passiert. Ich würde mich freuen, mit Leo und Busquets zu spielen - sie spielen mit dem Herzen, und jetzt spielt auch Inter Miami so, mit einem guten Trainer [Tata Martino].

Messi knüpft auf der Vereinsebene an seine starken Leistungen bei der WM an. Nach dem Gewinn des League Cups hat der südamerikanische Superstar auch dazu beigetragen, einen Platz im Finale des U.S. Open Cups zu sichern und einen dringend benötigten MLS-Sieg gegen die New York Red Bulls zu erringen.