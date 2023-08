Saudi Pro League live im Free-TV und Livestream sehen: Termine, Zeitplan, Modus, Preisgelder und Infos zur Übertragung der Partien von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Co.

Der Saisonstart der Saudi Pro League steht vor der Tür! SPOX verrät Euch, wie Ihr die Spiele von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané und Co. live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Am 11. August rollt der Ball in der neuen Wahlheimat von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und vielen weiteren Stars. Dass es sich dabei nicht um ein Spiel von Real Madrid oder einem anderen europäischen Topklub handelt, dürfte längst zu jedem Fußball-Fan durchgedrungen sein.

Die Klubs aus Saudi-Arabien haben nach der Verpflichtung von Ronaldo im Sommer einen regelrechten Großangriff auf den Transfermarkt ausgeübt, die Offensive der Saudi Pro League wird dem Bereich "Sportswashing" zugeordnet.

Dennoch kommt der fußballhungrige Fan in Saudi-Arabien künftig durchaus auf seine Kosten - und auch in Deutschland gibt es die Partien der anstehenden Saison zu sehen.

Wo Ihr die Spiele live sehen könnt und was Ihr sonst noch zum Start der Saudi Pro League wissen müsst? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Saudi Pro League, Transfers: Diese Stars spielen in Saudi-Arabien

Eine Auswahl von Stars ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Name: Alter: Von: Nach: Ablöse: Vertrag bis: Karim Benzema 35 Real Madrid Al-Ittihad ablösefrei 30.06.2026 N'Golo Kanté 32 FC Chelsea Al-Ittihad ablösefrei 30.06.2026 Marcelo Brozovic 30 Inter Mailand Al-Nassr 18,00 Mio 30.06.2026 Édouard Mendy 31 FC Chelsea Al-Ahli 18,50 Mio 30.06.2026 Malcom 26 Zenit St. Petersburg Al-Hilal 60,00 Mio 30.06.2027 Rúben Neves 26 Wolverhampton Al-Hilal 55,00 Mio 30.06.2026 Kalidou Koulibaly 32 FC Chelsea Al-Hilal 23,00 Mio 30.06.2026 Roberto Firmino 31 FC Liverpool Al-Ahli ablösefrei 30.06.2026 Riyad Mahrez 32 Manchester City Al-Ahli 35,00 Mio 30.06.2027 Moussa Dembélé 27 Olympique Lyon Al-Ettifaq ablösefrei 30.06.2025 Allan Saint-Maximin 26 Newcastle United Al-Ahli 27,20 Mio 30.06.2026 Alex Telles 30 Manchester United Al-Nassr 7,00 Mio 30.06.2025 Seko Fofana 28 RC Lens Al-Nassr 25,00 Mio - Sergej Milinkovic-Savic 28 Lazio Rom Al-Hilal 40,00 Mio 30.06.2026 Jota 24 Celtic Glasgow Al-Ittihad 29,10 Mio 30.06.2026 Jordan Henderson 33 FC Liverpool Al-Ettifaq 14,00 Mio 30.06.2026 Fabinho 29 FC Liverpool Al-Ittihad 46,70 Mio 30.06.2026 Sadio Mané 31 FC Bayern München Al-Nassr 30,00 Mio 30.06.2026

Saudi Pro League live im Free-TV und Livestream sehen: Termine und Zeitplan

Zum Auftakt der Saudi Pro League stehen sich am Freitag (11. August) um 20 Uhr Al-Ahli SFC und Al-Haem SC gegenüber. Ersterer Klub hat sich in diesem Sommer-Transferfenster, welches in Saudi-Arabien sogar länger als in Europas Top-Ligen geöffnet hat, mit zahlreichen Stars verstärkt. Unter anderem Riyad Mahrez und Roberto Firmino spielen für den Mitfavoriten auf den Meistertitel.

Das Debüt von Karim Benzema, Fabinho und N'Golo Kanté ist am 14. August zu sehen, wenn Ittihad Club um 17 Uhr auf Al-Raed SFC trifft. Cristiano Ronaldos erste komplette Saison in Saudi-Arabien wird drei Stunden später um 20 Uhr eröffnet. Mit Al-Nassr FC gastiert er bei Al-Ettifaq FC.

Saudi Pro League live im Free-TV und Livestream sehen: Modus

Wie üblich herrscht auch in der Saudi Pro League ein doppeltes Rundensystem, weshalb jede Mannschaft im eigenen Stadion und auswärts gegen jede andere antritt. Bei 18 Teams in der Liga muss jeder Verein also 34-mal spielen.

Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich dann für die Gruppenphase der AFC Champions League, Platz drei muss den Umweg über die Playoffs gehen. Die drei letztplatzierten Teams steigen hingegen ab.

Saudi Pro League: Alle Teams auf einen Blick

Abha

Al-Ahli

Al-Ettifaq

Al-Fateh

Al-Fayha

Al-Hazem

Al-Hilal (Rekordmeister)

Al-Ittihad (amtierender Meister)

Al-Khaleej

Al-Nassr

Al-Okhdood

Al-Raed

Al-Riyadh

Al-Shabab

Al-Taawoun

Al-Tai

Al-Wehda

Damac

Saudi Pro League live im Free-TV und Livestream sehen: Preisgelder

Genaue Zahlen über das Preisgeld für den Sieger der Saudi Pro League sind noch nicht bekannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Summe im Vergleich zur Vorsaison gestiegen ist. Schließlich ist das Interesse an der Liga durch die vielen Star-Neuzugänge gewachsen.

Der amtierende Meister Al-Ittihad erhielt 2022/23 umgerechnet 1,22 Millionen Euro für den Gewinn der Liga. Ähnlich viel gab es zuletzt für den Triumph im Pokal-Wettbewerb King Cup.

Saudi Pro League live im Free-TV und Livestream sehen: Alle Infos zur Übertragung

Inzwischen ist auch geklärt, wer sich in Deutschland und Österreich um die Übertragung der Saudi Pro League kümmert.

Sportdigital wird dank einer Kooperation mit DAZN bis zu drei Spiele in Saudi-Arabien live zeigen. Zuvor wurden lediglich die Partien von Ronaldo-Klub Al-Nassr gezeigt. Die co-exklusiven Übertragungsrechte gelten für die kommenden zwei Spielzeiten.

Los geht's direkt am Freitag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Al-Ahli und Al-Hazm um 20 Uhr. Auch den Auftritt von Ronaldo könnt Ihr bei den neuen Rechte-Inhabern sehen.

DAZN-Kunden können die drei Begegnungen pro Spieltag mit ihrem Abonnement live sehen. Auch über das günstige Paket DAZN World, welches Euch aktuell 6,99 Euro pro Monat kostet, könnt Ihr die Saudi Pro League streamen. Zudem könnt Ihr auf die Live-Berichterstattung ebenfalls bei den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie die Sportsender DAZN FAST+ und DAZN INTERNATIONAL FOOTBALL X PLUTO TV der drei besten Partien jedes Spieltags empfangen.

Eine Übertragung der Saudi Pro League im Free-TV wird es folglich nicht geben.

Saudi Pro League live im Free-TV und Livestream sehen: Weitere Informationen zu DAZN

