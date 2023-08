Zahlreiche spektakuläre Spielerwechsel der aktuellen Transferphase werden von Klubs aus Saudi-Arabien realisiert. Die Vereine der Saudi Pro League scheuen keine Kosten und Mühen, um Superstars aus Europa ans Land zu ziehen. Doch wie lang ist das Transferfenster im Golfstaat noch geöffnet? SPOX hat die Antwort.

Der saudi-arabische Fußball durchlebt gerade einen historischen Sommer. Vereine, die in Europa gerade noch keiner auf dem Schirm hatte, verstärken sich von Tag zu Tag mit absoluten Superstars. Den Anfang machte im November des vergangenen Jahres der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo, als er sich vom europäischen Spitzenfußball verabschiedete und ablösefrei von Manchester United zu Al-Nassr wechselte.

Seitdem ist in nur einem Transferfenster einiges passiert. Zahlreiche weitere Topstars sind dem 38-jährigen Portugiesen in den Golfstaat gefolgt, viele andere werden es ihm ziemlich sicher noch gleichtun. Größter Anreiz ist dabei das Geld, das mit einem Wechsel in die Saudi Pro League verbunden ist.

Wer von Vereinen wie Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal oder Al-Ittihad Angebote bekommt, darf mit einem Jahresgehalt im zweistelligen Millionenbereich rechnen. Karim Benzema, Riyad Mahrez, Jordan Henderson, Marcelo Brozovic, Sadio Mané, N'Golo Kanté und Kalidou Koulibaly sind nur wenige Beispiele von Spielern, die solche lukrativen Angebote nicht ablehnen konnten.

Doch wie lang ist das Transferfenster in Saudi-Arabien noch offen? Im Folgenden gibt es die Antwort.

© getty Karim Benzema ist einer von vielen Superstars, die den Weg von Europa nach Saudi-Arabien genommen haben.

Transfers, Saudi Pro League: Wie lang hat das Transferfenster in Saudi-Arabien geöffnet?

Ein baldiges Ende der Shopping-Tour ist nicht in Sicht, das Transferfenster in Saudi-Arabien ist nämlich noch bis 20. September geöffnet. Eineinhalb Monate haben die saudi-arabischen Vereine also noch Zeit, um ihre Teams für die bevorstehende Saison zu verstärken.

Nicht nur Fans sehen dem Beginn eines neuen Fußballzeitalters besorgt entgegen, auch Trainer von europäischen Topteams fühlen sich betroffen. "Der saudische Einfluss ist massiv. Ich weiß nicht, wo das hinführt", sagte Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, der neben Vereinslegende Henderson auch Roberto Firmino und Fabinho nach Saudi-Arabien hat ziehen lassen müssen: "Aber wir müssen wohl lernen, damit zu leben."

"Sie werfen mit Geld um sich, dass einem schwindlig wird - das ist rational nicht mehr zu begründen", äußerte sich Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl dazu gegenüber dem kicker. Pep Guardiola, Coach von Manchester City, warnt: "Das wird noch mehr werden, und deshalb müssen wir vorsichtig sein."

Transfers, Saudi Pro League: Diese Stars spielen ab der nächsten Saison in Saudi-Arabien

Eine Auswahl von Stars ohne Anspruch auf Vollständigkeit: