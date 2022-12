Juventus Turin offenbar Favorit auf Transfer von Weltmeister Alexis Mac Allister

Juventus Turin hat offenbar gute Chancen auf einen Transfer von Weltmeister Alexis Mac Allister. Laut der Gazzetta dello Sport ist der 24 Jahre alte Argentinier von Brighton & Hove Albion der Wunschkandidat für das zentrale Mittelfeld und auch Mac Allister selbst soll einen Wechsel nach Turin befürworten.

Mac Allister spielte sich bei der WM ins Blickfeld zahlreicher großer Klubs, laut La Repubblica haben ihn auch Borussia Dortmund, Benfica Lissabon und Inter Mailand auf dem Zettel. Beim BVB soll er als potenzieller Nachfolger von Jude Bellingham gesehen werden.

Juventus besitzt dem Vernehmen nach aber die besten Chancen. Mac Allister soll bei der Alten Dame den Platz von Adrien Rabiot einnehmen, der den Klub im Sommer wohl verlassen wird. Auch Weston McKennie steht wohl auf der Streichliste von Juve, den US-Amerikaner könnte es in die Premier League oder zurück in die Bundesliga ziehen.

Abgänge sind auch deshalb wichtig für Juve, da die finanzielle Situation aktuell alles andere als rosig ist. Das Geschäftsjahr 2021/22 schloss der Klub mit einem Verlust in Höhe von 238 Millionen Euro ab. Kostspielige Transfers sind da eigentlich nicht möglich, für Mac Allister würde wohl eine Summe jenseits der 40 Millionen Euro fällig werden.

Mac Allister stand bei der WM in Katar nur bei der Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien nicht auf dem Platz, im Finale gegen Frankreich gab er die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 von Ángel di María. Für Brighton kommt er in der laufenden Saison auf 14 Spiele, in denen er fünf Tore erzielte.