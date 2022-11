Jürgen Klopp enthüllt: Verpasster Transfer von Heung-min Son "größter Fehler" als BVB-Trainer

Jürgen Klopp hat verraten, dass er einst Heung-min Son zum BVB lotsen wollte. Der Transfer des Südkoreaners klappte jedoch nicht, was Klopp im Nachhinein sehr bereut.

"Einer der größten Fehler in meinem Leben war es, dass ich ihn nicht verpflichtet habe", sagte der Coach des FC Liverpool nach dem 2:1-Sieg über die Tottenham Hotspur gegenüber dem südkoreanischen Fernsehsender KBS. Son sei "ein herausragender Spieler. Ein Weltklassespieler und einer der besten Stürmer der Welt".

Der ehemalige Stürmer des HSV geriet 2013 ins Visier des BVB. Damals entschied sich Son jedoch gegen einen Wechsel nach Dortmund und schloss sich stattdessen Bayer Leverkusen an.

"Ich wollte in der Bundesliga bleiben. Leverkusen und Dortmund wollten mich. Beide Mannschaften spielen in der Champions League, aber ich dachte, Dortmund würde mehr Rotation einsetzen als Leverkusen. Deshalb habe ich Leverkusen Dortmund vorgezogen", erklärte Son einmal seine Entscheidung für die Werkself.

Son lief zwei Jahre für Leverkusen auf, ehe er 2015 für 30 Millionen Euro Ablöse auf die Insel zu den Spurs wechselte. Dort ist er seit Jahren Stammspieler an der Seite von Harry Kane. In dieser Saison kommt er auf fünf Tore in 19 Einsätzen.

Heung-min Son: Leistungsdaten in dieser Saison für Tottenham Hotspur