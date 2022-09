Als Sven-Göran Eriksson David Beckham zu Leicester City holen wollte

Sven-Göran Eriksson wollte David Beckham zurück in die Premier League holen. Das scheiterte aber am Veto von Becks' Ehefrau Victoria.

David Beckham war in den 90er-Jahren und den 2000er-Jahren zweifelsfrei einer der besten Fußballer der Welt. Mit Manchester United holte er sechsmal den Titel in der Premier League. Hinzu kommen der Sieg in der Champions League 1999 und die spanische Meisterschaft 2007 mit Real Madrid. 1999 und 2001 wurde jeweils Zweiter bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer des Jahres.

Doch David Beckham war noch viel mehr: Ein Teenagerschwarm, eine Modeikone und ein Model. Noch mehr Bekanntheit, was eigentlich kaum möglich war, erlangte er 1999 durch die Hochzeit mit Victoria Adams - besser bekannt als Posh Spice der erfolgreichen Girl Band "Spice Girls". Mit ihr ist Beckham auch heute noch verheiratet, gemeinsam haben sie vier Kinder.

Victoria Beckham war maßgeblich daran beteiligt, dass Ihr Mann nach einem Abstecher in die USA nicht in die Premier League zurückkehrte. Der ehemalige Kapitän Englands war gerade dabei, seine Zeit in der MLS bei LA Galaxy zu beenden, als ihm ein freches Angebot von Leicester City unterbreitet wurde.

Beckham war zu höflich, um das Interesse von vornherein abzulehnen, aber Posh Spice stellte schnell fest, dass die East Midlands nichts für sie sind.

"Ich habe David Beckham bei einer Fußballveranstaltung gefragt, und er war mit seiner Frau da. Vor dem Abendessen standen wir da und unterhielten uns miteinander", erzählte die schwedische Trainerlegende Sven-Göran Eriksson, in der Saison 2010/11 Trainer des damaligen Zweitligisten, dem Podcast "Sacked in the Morning".

© getty Sven-Göran Eriksson trainierte neben zahlreichen weiteren Teams die englische Nationalmannschaft, Manchester City und eben Leicester City.

Beckhams Frau gegen Wechsel nach Leicester

"Ich sagte zu ihm: 'Wenn dein Vertrag in den USA ausläuft, warum kommst du nicht zurück nach England, unterschreibst bei Leicester und führst uns in die Premier League?'. Er meinte: 'Vielleicht, ja', weil er nicht nein sagen wollte. Dann meinte Victoria: 'Sven, kannst du mich wirklich in Leicester sehen?' Ich sagte: 'Nun, vielleicht nicht'", so Eriksson weiter. Damit war die Diskussion über Beckhams Wechsel zu Leicester City jäh beendet.

Beckham, der aus dem berühmten Jugendsystem Red Devils hervorging und zu einer Ikone von Manchester United wurde, beendete dann 2012 seine Tätigkeit bei LA Galaxy. Ganz ohne Fußball konnte er danach aber doch nicht sein.

Bevor er seine Fußballschuhe an den Nagel hängte, kehrte er nach Europa zurück, wo er 2013 für kurze Zeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stand und den Titel in der Ligue 1 gewann. Paris, die Stadt der Liebe, schien Victoria Beckham mehr zuzusagen als Leicester.

Seit 2012 hat die Familie Beckham ihren Wohnsitz in Los Angeles. David Beckham ist unter anderem Miteigentümer der MLS-Franchise Inter Miami, während seine Frau erfolgreich als Designerin arbeitet.