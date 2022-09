Premier League: FC Arsenal nach Sieg beim FC Brentford wieder Tabellenführer

Der 13-malige englische Meister FC Arsenal hat die Tabellenführung in der Premier League zurückerobert.

Die Gunners siegten in ihrem siebten Saisonspiel beim kleinen Londoner Stadtrivalen FC Brentford mit 3:0 (2:0) und zogen mit 18 Punkten wieder an Vorjahresmeister Manchester City (17) vorbei, der am Samstag auch dank Topstürmer Erling Haaland souverän 3:0 bei den Wolverhampton Wanderers gewonnen hatte.

William Saliba (17.), Gabriel Jesus (28.) und Fabio Vieira (49.) trafen früh für die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta. Die letzte Meisterschaft der Gunners liegt 18 Jahre zurück, damals holte sich das Team von Arsene Wenger mit Jens Lehmann im Tor den Titel ohne jede Saisonniederlage.

Zudem sorgte Mikel Arteta mit einer Einwechslung für einen Premier-League-Rekord. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wechselte er mit Ethan Nwaneri, der erst 15 Jahre und 181 Tage alt ist, den jüngsten Spieler der Liga-Geschichte ein. Vorher war das mit 16 Jahren Liverpools Harvey Elliott.

In den vergangenen Jahren hatte sich Arsenal aber aus der Riege der Topteams in England verabschiedet. Letztmals qualifizierten sich die Londoner 2016 für die Champions League.

Brentford vs. Arsenal - 0:3 (0:2) Tore 0:1 Saliba (17.), 0:2 Jesus (28.), 0:3 Vieira (49.) Aufstellung Brentford Raya - Hickey, Ajer, Mee, Henry - Jansson, Janelt (63. Onyeka), Jensen (69. Baptiste) - Mbeumo (76. Wissa), Toney, Jo. Dasilva (63. Damsgaard) Aufstellung Arsenal Ramsdale - White (86. Tomiyasu), Saliba, Gabriel, Tierney - Thomas, G. Xhaka, Saka )90.+2. Marquinhos), Fabio Vieira 90.+2. Nwaneri), Gabriel Martinelli (78. Nketiah) - Gabriel Jesus Gelbe Karten Brentford: -

- Arsenal: Xhaka (58.), Gabriel Jesus (90.)

Brentford vs. Arsenal: Premier League im Liveticker zum Nachlesen - 0:3

Nach Abpfiff: Vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Sonntag! Bei uns geht es mit der Premier League direkt weiter, ab 15:15 Uhr schließen der FC Everton und West Ham United den Spieltag ab.

Nach Abpfiff: Und die nächste Runde startet mit einem Knaller: Der Arteta-Klub empfängt am Samstag um 13:30 Uhr Tottenham zum Nordderby der Hauptstadt. Um 16 Uhr treten die Bees dann beim FC Bournemouth an.

Nach Abpfiff: Die Westlondoner hingegen fallen im Tableau nach der Pleite auf Rang 9 zurück. Arsenal weist einen Zähler Vorsprung auf ManCity und die Spurs auf.

Nach Abpfiff: Ein verdienter Sieg der Gunners, für die Saliba, Jesus und Vieira die Tore erzielten. Arsenal dominierte die Partie, ohne groß auftrumpfen zu müssen, weil von den Gastgebern einfach zu wenig kam. Dennoch ein bemerkenswerter Auftritt der Nordlondoner, die ihre Ambitionen auf einen Platz unter den besten Vier nach der Niederlage bei United in Manchester vor zwei Wochen untermauern.

Brentford vs. Arsenal: Premier League im Liveticker - 2. Halbzeit

90.+6. | Das war es, der FC Arsenal erobert durch ein 3:0 beim FC Brentford seine Tabellenführung zurück.

90.+5. | Jesus humpelt, bleibt aber auf dem Feld.

Brentford vs. Arsenal: Doppelwechsel Arsenal

90.+2. | Der im Europapokal starke Marquinhos ersetzt zudem den doppelten Assistgeber Saka.

90.+2. | Noch ein Doppeltausch und der hat es in sich: Bei Nwaneri, der für Torschütze Vieira kommt, handelt es sich mit 15 Jahren nun um den jüngsten Akteur der Premier-League-Historie.

90.+1. | Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld köpft Toney neben den langen Pfosten.

90.+1. | Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

90. | Jesus bekommt die Verwarnung, nachdem er zu spät in ein Duell kam.

89. | Es geht jetzt ohne Intensität dem Ende entgegen.

86. | Nochmal ein spielerischer Akzent: Jesus setzt sich links gegen zwei Gegenspieler durch und schießt innerhalb der Gefahrenzone flach, Raya wehrt mit einer Hand ab.

Brentford vs. Arsenal: Wechsel Arsenal

86. | Tomiyasu geht für den wie eigentlich immer durch seinen enormen Einsatz überzeugenden White auf die Position des Rechtsverteidigers.

84. | Nwaneri würde bei Einwechslung übrigens vor Harvey Elliott zum jüngsten Premier-League-Akteur der Geschichte avancieren. In Sachen Warmmachen sieht es aber nicht danach aus.

81. | Brentford versucht weiter, wenigstens noch den Ehrentreffer zu markieren - und die Arteta-Mannen verteidigen wacker.

Brentford vs. Arsenal: Wechsel beide Teams

78. | ... und Nketiah den von Martinelli vorne.

78. | Arteta tauscht zum ersten und zweiten Mal: Lokonga nimmt den Platz von Partey im defensiven Mittelfeld ein ...

76. | Frank bringt Wissa für den zumindest fleißigen Mbeumo in den Angriff.

74. | Nichts deutet etwas mehr als eine Viertelstunde vor Schluss darauf hin, dass die Bees sich nochmal zurückmelden können. Arsenal hat das Geschehen im Griff, investiert offensiv mittlerweile nur noch wenig und wartet ab.

71. | Es beginnt das einminütige Klatschen zwischen der 70. und 71. in Gedenken an die Queen, die 70 Jahre regierte.

Brentford vs. Arsenal: Wechsel Brentford

69. | Jensen geht in der Folge raus, Baptiste kommt für ihn ins Zentrum.

67. | Jensen liegt nach einem Zweikampf mit Martinelli angeschlagen am Boden.

66. | Martinelli, Vieira und Saka mit einer schönen Kombination, vom Strafraumrand prüft Saka schließlich Raya und findet im Keeper seinen Meister.

Brentford vs. Arsenal: Doppelwechsel Brentfdord

63. | ... und Damsgaard in der Offensive Dasilva, der übrigens der Jugend des Kontrahenten entstammt.

63. | Die ersten Wechsel: Onyeka ersetzt im zentralen Mittelfeld Janelt ...

61. | Eine Stunde ist rum und das Vieira-Tor hat Brentford kurz nach Wiederanpfiff geschockt. Viel spricht derzeit mehr für die Rot-Weißen ...

Brentford vs. Arsenal: Gelb für Xhaka

58. | Xhaka sieht wegen eines ungestümen Einsteigens die erste Gelbe Karte des Spiels.

57. | Beinahe das 4:0! Jesus und Xhaka mit einem Doppelpass in den Strafraum, wo Jesus vom linken Eck des Fünfmeterraums mit einem wuchtigen Flachschuss an Raya scheitert.

53. | Interessante Variante der Standardsituation: Per Volley befördert Toney das Spielgerät knapp über die Latte.

51. | Freistoß aus vielversprechender Position für die Bees nach einem unnötigen Halten von Martinelli an Mee ...

Brentford vs. Arsenal: Vieira zum 0:3!

49. | Tooor! FC Brentford - FC ARSENAL 0:3. Vieira fasst sich nach einem Saka-Zuspiel aus der Ferne einfach mal ein Herz und schießt mit dem linken Fuß aus halbrechter Lage gegen den kurzen Innenpfosten sowie ins Netz - sein erster Scorerpunkt nach seinem Wechsel.

46. | Der zweite Durchgang läuft, ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten.

Brentford vs. Arsenal: Premier League im Liveticker - Halbzeitpause

Halbzeit | Der FC Arsenal liegt beim FC Brentford verdient vorne, auch die zwei Tore Unterschied gehen in Ordnung. Viele Chancen gab es nicht, zwei konnten die Gunners durch Saliba und Jesus aber bereits nutzen. Von der Mannschaft von Coach Frank kommt noch zu wenig, ein Treffer würde sie gegen ein nun geduldig agierendes Arsenal jedoch wieder voll in den Vergleich bringen.

Brentford vs. Arsenal: Premier League im Liveticker - 1. Halbzeit

45.+2. | Mit dem 0:2 geht es in die Pause.

45.+1. | Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld köpft Mbeumo etwas neben den langen Pfosten.

45.+1. | Es gibt 120 Sekunden drauf.

44. | Das hohe Pressing der Führenden stoppt Brentfords Angriffsbemühungen immer wieder früh.

41. | Arsenal kontrolliert das Aufeinandertreffen weiterhin, hat allerdings nach dem zweiten Treffer einen Gang zurückgeschaltet.

38. | Nach einem langen Einwurf von rechts geht ein Bees-Akteur im gegnerischen Sechzehner zu Boden, mit voller Überzeugung fordert er den Elfmeter aber nicht.

35. | Xhaka probiert es einfach mal aus der Distanz, schließt jedoch ein gutes Stück über das Tor ab.

34. | Die Hausherren bemühen sich, Akzente in der gegnerischen Hälfte zu setzen, außer einem kämpferischen Auftreten fällt ihnen aber nicht allzu viel ein.

31. | 30 Minuten sind gespielt und die Gunners liegen mittlerweile hochverdient vorne. Brentford muss seine Herangehensweise an dieses Spiel jetzt schnell verändern, um wieder in es hineinzufinden.

30. | Saka schießt von halbrechts über den kurzen Winkel.

29. | Das vierte Tor in dieser Spielzeit für Jesus, der vierte Scorerpunkt für Xhaka (dabei der dritte Assist).

Brentford vs. Arsenal: Jesus zum 0:2!

28. | Tooor! FC Brentford - FC ARSENAL 0:2. Xhaka flankt aus dem rechten Halbfraum traumhaft vorne rein, wo Jesus aus sieben Metern halblinker Position auf das lange Eck köpft. Raya kommt zwar dran, kann seinen zweiten Gegentreffer allerdings nicht verhindern.

26. | Im Livetableau übernimmt das Arteta-Team also erneut Platz 1, einen Punkt vor ManCity und Tottenham.

23. | Der Ball rollt wieder, mit Gabriel Magalhaes. Tomiyasu macht sich allerdings schon intensiv warm.

21. | Unterbrechung, weil Gabriel Magalhaes am rechten Knie behandelt werden muss. Bereits beim Warmmachen hatte der Innenverteidiger dort Probleme.

18. | Bereits das zweite Saisontor für Innenverteidiger Saliba, der auch noch eine Vorlage zu einem Treffer gab. Assistgeber Saka steht jetzt bei drei Torvorlagen und einem Treffer.

Brentford vs. Arsenal: Saliba zum 0:1!

17. | Tooor! FC Brentford - FC ARSENAL 0:1. Die erste Ecke bringt die Führung! Saka gibt die Kugel von der rechten Seite vor das Tor, wo Saliba vor dem ersten Pfosten hochsteigt und köpft - gegen den langen Innenpfosten und ins Netz. Erst hinter der Linie holt Raya den Ball aus seinem Tor, mit Hilfe der Technik erkennt Schiedsrichter Coote den Treffer.

15. | Die Anfangsviertelstunde gestaltet sich etwas träge, beide suchen noch nach ihrem spielerischen Weg in diesem Duell. Hauptsächlich findet das Spiel momentan im Mittelfeld statt.

12. | Ein Gunners-Freistoß aus dem rechten Halbfeld führt nicht zu Torgefahr.

10. | Die Gäste haben fast 77 Prozent Ballbesitz, nach Schüssen steht es aber nur 1:1.

7. | Arsenal verbucht in den ersten Minuten viel Ballbesitz, lässt die Kugel geduldig durch die Reihen laufen.

5. | Und Möglichkeit Nummer eins auf der anderen Seite: Nach einer Flanke vom linken Flügel köpft Mbeumo auf das Tor, stellt Gunners-Torwart Ramsdale damit jedoch nicht vor ein Problem.

2. | Direkt die erste Großchance: Xhaka und Martinelli kombinieren sich stark in den Strafraum, aus elf Metern trifft Martinelli dann den Ball nicht richtig. Da war viel mehr drin!

1. | Los geht's! Der FC Arsenal in seinen schwarzen Auswärtstrikots stößt an, der FC Brentford entgegnet zu Hause wie gewohnt in Rot-Weiß.

Brentford vs. Arsenal: Premier League im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es gibt eine Gedenkminute für die verstorbene Queen Elizabeth II., im Anschluss die Nationalhymne God Save the King.

Vor Beginn: Im Mittelpunkt stehen vor allem die Torjäger Toney und Jesus. Nur ManCity Topstar Haaland kommt im neuen Premier-League-Spieljahr auf mehr Scorerpunkte (zwölf) als Toney (sieben, fünf Treffer und zwei Torvorlagen), der dadurch einen Riesenanteil an der vor diesem Spieltag hinter den Citizens nach Treffern zweitbesten Offensive der Liga verzeichnet. Startransfer Jesus hat lediglich einen Scorerpunkt weniger auf dem Konto (je drei Tore und Assists).

Vor Beginn: Aber: Die Nordlondoner fuhren in vier ihrer zurückliegenden sechs Pflichtspiele gegen Brentford Siege ein, bei einem Remis.

Vor Beginn: Die Bees gingen in der Liga in fünf ihrer vergangenen sechs Heimspiele gegen Arsenal als Gewinner vom Platz. In der letzten Saison gab es in der ersten Runde ein 2:0, die damaligen Torschützen Canos (Bank) und Nörgaard fehlen diesmal in der ersten Startformation.

Vor Beginn: Für das Team von Trainer Arteta geht es hingegen darum, sich den Spitzenrang wiederzuholen und so Manchester City und Tottenham Hotspur erneut hinter sich zu lassen. Bis auf die Pleite gegen ManUnited siegten die Gunners in dieser Spielzeit bislang in jedem Spiel.

Vor Beginn: Brentford musste in der neuen Saison erst eine Niederlage hinnehmen. Mit einem weiteren Sieg würden die Westlondoner Tabellenplatz 5 erobern und damit an den Red Devils, dem FC Chelsea sowie dem FC Liverpool, deren Partien dieses Spieltages alle verlegt worden sind, vorbeiziehen.

Vor Beginn: Hinsichtlich des 1:3 bei Manchester United in der letzten Ligarunde rücken bei den Gunners Tierney, Partey nach Verletzung und Neuzugang Vieira, der erstmals in der Premier League von Anpfiff an aufläuft, in die Anfangsformation; ihre Vorgänger Zinchenko und Ödegaard fehlen je wegen Wadenproblemen, Lonkonga sitzt zumindest erstmal auf der Bank. Xhaka übernimmt Ödegaard Kapitänsbinde.

Vor Beginn: Im Vergleich zum 5:2 gegen Leeds United vor zwei Wochen ersetzen bei den Bees Ajer und Dasilva in der Startelf Baptiste (auf der Ersatzbank) und Lewis-Potter (nicht im Kader).

Brentford vs. Arsenal: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Brentford : Raya - Hickey, Ajer, Mee, Henry - Jansson, Janelt, Jensen - Mbeumo, Toney, Jo. Dasilva

: Raya - Hickey, Ajer, Mee, Henry - Jansson, Janelt, Jensen - Mbeumo, Toney, Jo. Dasilva Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tierney - Thomas, G. Xhaka, Saka, Fabio Vieira, Gabriel Martinelli - Gabriel Jesus

Vor Beginn: Beide Teams haben einen guten Saisonstart erwischt. Brentford befindet sich aktuell im Tabellenmittelfeld, die Gunners mit fünf Siegen bei nur einer Niederlage auf Rang zwei. Erst am vergangenen Spieltag gegen Manchester United setzte es die erste Pleite für Arsenal.

Vor Beginn: Gespielt wird heute in der Heimstätte von Brentford, dem Gtech Community Stadium in London. Ab 13 Uhr soll dort der Ball rollen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Brentford und dem FC Arsenal!

Premier League, Brentford vs. Arsenal: Die Aufstellungen

Brentford vs. Arsenal: Premier League heute im TV und Livestream

Für die Premier League gibt es in in Deutschland nur eine Anlaufstelle, wenn es um Liveübertragungen in voller Länge geht: Sky. Ab 12.50 Uhr, also zehn Minuten vor Spielbeginn, könnt Ihr auf Sky Sport Premier League einschalten. Kommentator ist Thomas Wagner.

Wenn Ihr das Ganze lieber online verfolgen möchtet, könnt Ihr das natürlich auch tun - entweder via SkyGo oder über die neue Plattform WOW.

Die Premier League live erleben: Jetzt mit WOW streamen.

Brentford vs. Arsenal: Die aktuelle Tabelle