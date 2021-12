FC Barcelona - Trainer Xavi hielt offenbar Kabinen-Wutrede: "Verstehen nicht, was es bedeutet, für Barca zu spielen"

Durch die 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern musste sich der FC Barcelona zum ersten Mal seit 21 Jahren schon in der Gruppenphase aus der Champions League verabschieden. Vor allem die Leistung seiner Spieler in München soll Barca-Trainer Xavi gegen den Strich gegangen sein, weshalb er offenbar eine wutentbrannte Ansprache in der Halbzeitpause hielt.

"Einige von euch verstehen nicht, was es bedeutet, für Barca zu spielen", soll Xavi der spanischen Sport zufolge in der Halbzeitpause seinen Spielern lautstark entgegengebrüllt haben.

Auch nach dem Abpfiff gab es offenbar eine Standpauke in der Barca-Umkleide, wenn auch nicht mehr ganz so laut wie zuvor. Keiner der Spieler habe sich demnach getraut, etwas zu entgegnen.

"Bayern ist aktuell besser als Barcelona. Das ist die Realität. Wir starten jetzt eine neue Ära - fangen bei null an!", hatte sich der 41-Jährige bereits im öffentlichen Interview nach dem Spiel unzufrieden mit der Leistung seiner Spieler gezeigt.

Seit der Entlassung von Ronald Koeman Anfang November ist die Barca-Legende Coach der Katalanen. Einem soliden Beginn mit sieben Punkten aus drei Spielen folgten unter Xavi zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Darunter ein 0:1 gegen Betis Sevilla sowie die Klatsche gegen die Bayern.

In der heimischen Liga hinkt man als Tabellensiebter den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Auf Spitzenreiter Real Madrid fehlen Barcelona nach 15 absolvierten Partien bereits 16 Punkte.