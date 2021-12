UEFA-Fünfjahreswertung: Keine Bescherung für Bundesliga-Klubs

Lange Gesichter bei den Bundesliga-Klubs beim Blick auf die Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA): Am letzten Spieltag der Gruppenphase gab es nur 3,285 Punkte - das schlechteste Ergebnis der "Big Four" (England 4,142, Spanien 3,857, Italien 3,286). Dabei sollte nach dem letzten Gruppenspieltag doch eigentlich Bescherung sein.

Zur Erklärung: Zum Abschluss der Gruppenphase zählen nicht nur die Ergebnisse, es werden auch "Weihnachtsgeschenke" vergeben. So kassierten die Bayern vier Bonuspunkte für das Erreichen des Achtelfinales, aus England, Spanien und Italien zogen im Vergleich mehr Klubs in die K.o.-Runde ein. Zudem können Wolfsburg und Berlin nach ihrem Ausscheiden keine Punkte mehr sammeln - in Italien, nur hauchdünn vor Deutschland, betrifft das nur den AC Mailand.

Einen Lichtblick gibt es: In der Europa League und der Conference League gibt es im Gegensatz zur Champions League noch eine Zwischenrunde. Vielleicht können die deutschen Vertreter dort eine Aufholjagd starten.

Auffällig ist in dieser Saison der Höhenflug der Niederlande, die als Tabellensiebter bereits mehr Punkte ergattert haben als Spitzenreiter England. Schottland und Russland haben die Plätze neun und zehn getauscht.

Die UEFA-Fünfjahreswertung nach dem 6. Spieltag der Gruppenspiele in der Champions-, Europa- und Conference-League (maßgeblich für die Verteilung der Startplätze 2023/24)