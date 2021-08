Ticker: Alle Infos zur Zukunft von Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe

Cristiano Ronaldo steht vor einem Wechsel von Juventus Turin zu Manchester City, Kylian Mbappe vor einem Transfer von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Hier findet Ihr alle Entwicklungen im Ticker.

Ronaldo: Vier Kandidaten für die Nachfolge?

Juve ist bereits auf der Suche nach CR7-Nachfolgern. Die vier Kandidaten laut Sky Sport Italia: Moise Kean (FC Everton), Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Gianluca Scamacca (US Sassuolo) und Gabriel Jesus (Manchester City). Hier gibt es die ausführliche News.

Mbappe: Rückennummer 5 bei Real?

Bei Real soll es schon einen Plan dazu geben, welche Rückennummer Mbappe künftig im Weißen Ballett trägt. Die spanische As schreibt, Mbappe solle bei Real das Trikot mit der 5 erhalten. Eine durchaus ungewöhnliche Nummer für einen Stürmer. Es soll eine Hommage an Mbappes Landsmann Zinedine Zidane sein.

Ronaldo: Wird United ein Thema?

Zieht es CR7 am Ende gar nicht zu City, sondern zurück zu Manchester United? "Jorge Mendes muss eine Lösung für Cristiano Ronaldo finden. Wenn Manchester City sagt, dass sie Juventus kein Angebot machen können, wird er bei United und anderen Vereinen anklopfen", sagte der italienische Transfermarktexperte Gianluca Di Marzio gegenüber Wettbasis.

Mbappe: Real gibt zweites Angebot ab

Real Madrid lässt im Poker um Superstar Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain nicht locker und hat nach Informationen von SPOX und Goal ein zweites Angebot über 170 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen in Höhe von zehn Millionen Euro abgegeben. PSG ist dem nach L'Equipe-Angaben nicht abgeneigt, ein Transfer steht wohl unmittelbar bevor. Hier geht es zur ausführlichen News.

Ronaldo: Endgültiger Bruch mit Juventus

Zwischen Ronaldo und Juve kam es am Donnerstagabend nach Informationen von SPOX und Goal zu einem endgültigen Bruch, der nicht mehr zu reparieren ist. Am Freitag soll über den Wechsel zu Manchester City entschieden werden, die Bianconeri warten auf ein offizielles Angebot der Skyblues. Die Italiener verlangen rund 29 Millionen Euro für den fünffachen Ballon-d'Or-Sieger. Am Freitag verließ Ronaldo das Trainingszentrum in Turin bereits nach 40 Minuten.

© imago images Cristiano Ronaldo steht vor einem Abschied von Juventus Turin.

Ronaldo: Manchester City verhandelt mit Ronaldo-Berater

Der englische Meister Manchester City arbeitet an einer Verpflichtung von Juventus-Star Cristiano Ronaldo. Nach Informationen von SPOX und Goal befinden sich die Skyblues derzeit in Verhandlungen mit Ronaldos Berater Jorge Mendes. Eine Einigung gibt es bis dato zwar nicht, allerdings machen beide Parteien Fortschritte, während ein Verbleib des Portugiesen in Turin wohl mittlerweile ausgeschlossen ist. Hier geht es zur ausführlichen News.

Ronaldo und Mbappe: Alle Entwicklungen im Ticker

