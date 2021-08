Cristiano Ronaldo wechselt von Juventus Turin zu Manchester United. "Welcome Home, Cristiano", twitterte ManUnited am Freitagabend und bestätigte die Einigung mit Juventus über einen Transfer.

Lediglich der Medizincheck, die Einigung bei den letzten Vertragsdetails und das Arbeitsvisum stehen noch aus. Nach Informationen von SPOX und Goal haben sich die Red Devils und Juventus Turin auf eine Ablösesumme in Höhe von 28 Millionen Euro für den 36-jährigen Angreifer geeinigt.

Ronaldo spielte bereits zwischen 2003 und 2009 für Manchester United. In 292 Pflichtspielen für die Red Devils erzielte Ronaldo 118 Tore. Zudem gewann er mit United drei englische Meistertitel und 2008 die Champions League. 2009 verließ er den Klub in Richtung Real Madrid. 94 Millionen Euro strich Manchester United damals für CR7 ein. Nun die Rückkehr.

Wenige Stunden vor der Verkündung von ManUnited hatte sich Trainer Ole Gunnar Solskjaer diplomatisch zu den Gerüchten geäußert. "Er ist so ein großartiger Mensch, mal sehen, was mit ihm passiert; jeder, der mit ihm gespielt hat, hat eine Schwäche für ihn", sagte der Norweger auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Manchester United: Das sind die offensiven Optionen

Spieler Position Bruno Fernandes Offensives Mittelfeld Jesse Lingard Offensives Mittelfeld Juan Mata Offensives Mittelfeld Marcus Rashford Linksaußen Daniel James Linksaußen Jadon Sancho Rechtsaußen Mason Greenwood Rechtsaußen Amad Diallo Rechtsaußen Anthony Martial Stürmer Edinson Cavani Stürmer Cristiano Ronaldo Stürmer

Cristiano Ronaldo und die Gerüchte um Manchester City

Bereits am Donnerstag hatte sich herauskristallisiert, dass der fünfmalige Weltfußballer Juventus trotz Vertrages bis 2022 in diesem Sommer nach drei Jahren im Klub verlassen wird. Am Freitagmittag bestätigte Juve-Trainer Massimiliano Allegri auf einer Pressekonferenz dann den Abschied Ronaldos aus Turin.

Als neuer Arbeitgeber schien lange Uniteds Stadtrivale Manchester City in der Pole Position zu sein. Die Skyblues zogen sich trotz Gesprächen mit Ronaldos Berater Jorge Mendes am Freitag aber aus dem Poker zurück.

City-Teammanager Pep Guardiola sagte auf einer Pressekonferenz am Freitag: "Ich bin unglaublich glücklich mit dem Kader, den ich habe, mehr als zufrieden. Wir haben nahezu den gleichen Kader, mit Sergio [Agüero] hat uns ein Spieler verlassen und wir haben Jack [Grealish] geholt."

Nach Informationen von SPOX und Goal war CR7 selbst ohnehin auch nicht sonderlich an einem Wechsel zu City interessiert. Brisant: Der Portugiese schloss 2015 in einem BBC-Interview einen Wechsel zu ManCity kategorisch aus. "Denken Sie, dass Geld jetzt meine Meinung ändern wird? Das denke ich nicht. Geld wird kein Problem sein, denn wenn wir über Geld reden, dann würde ich nach Katar gehen. Dort haben sie vielleicht noch mehr Geld als Manchester City, aber es geht nicht ums Geld. Es geht um Leidenschaft", sagte Ronaldo damals.

Bei Juventus spielte Ronaldo nun drei Jahre lang. In 134 Pfichtspielen erzielte er für die Italiener 101 Treffer.