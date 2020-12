Südafrika: Ex-HSV-Coach Zinnbauer gewinnt Ligapokal mit Orlando Pirates

Der frühere Bundesliga-Trainer Joe Zinnbauer hat mit den Orlando Pirates den südafrikanischen Ligapokal gewonnen. Dank eines 2:1 (1:1)-Sieges gegen Bloemfontein Celtic beendete Zinnbauer mit seinem Team die sechsjährige Titel-Durststrecke für den Traditionsklub aus Soweto.

"Wir haben uns tapfer zurückgekämpft und viele Chancen kreiert", sagte der 50-Jährige nach dem Spiel im menschenleeren WM-Stadion in Durban: "Die Pirates haben lange auf diesen Moment gewartet und diesen Sieg verdient."

Zinnbauer stand in der Saison 2014/15 beim Hamburger SV an der Seitenlinie und heuerte vor einem Jahr in Johannesburg an. Der Triumph im Ligapokal ist sein erster Titel als Trainer.