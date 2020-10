Deadline Day: Wann schließt das Transferfenster in Deutschland?

Auf dem Transfermarkt tut sich im Moment so einiges. Doch bis wann dürfen in Deutschland überhaupt noch Transfers getätigt werden? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Transfermarkt: Bis wann ist in Deutschland noch das Fenster offen?

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Zeitfenster, in dem Transfers getätigt werden dürfen, verschoben. Seit dem 15. Juli ist das Fenster in Deutschland geöffnet und schließt am heutigen Montag, den 5. Oktober, pünktlich um 18 Uhr. Lediglich Profis, die keinen Verein haben, dürfen danach noch verpflichtet werden.

Spieler der Bundesliga können jedoch auch nach der Schließung des Transferfensters wechseln. Dafür muss der neue Verein aus einer Liga sein, die noch Transfers erlaubt.

Zu diesen möglichen Transferdestinationen gehören zum Beispiel Mannschaften aus Portugal, Niederlande, Australien oder Russland.

Transfer-News: Die fixen Deals am Deadline Day © getty 1/13 Seit dem 15. Juli läuft die zweite Phase des Transferfensters, bis zum heutigen Abend können die letzten Wechsel unter Dach und Fach gebracht werden. Wir geben einen Überblick zu allen Gerüchten und fixen Transfers am Deadline Day. © imago images / Sportimage 2/13 RYAN SESSEGNON: Die TSG Hoffenheim leiht den 20-Jährigen für ein Jahr von Tottenham Hotspur aus. "Er ist ein sehr talentierter und schneller Außenbahnspieler, der über einen starken linken Fuß verfügt“, sagt Manager Alexander Rosen. © imago images / PA Images 3/13 MATTEO GUENDOUZI: Der Mittelfeldspieler des FC Arsenal wird für ein Jahr von der Berliner Hertha ausgeliehen, da er unter Gunners-Trainer Mikel Arteta zuletzt nicht mehr zum Zug kam. Im Gegenzug verlassen wird die Hertha … © imago images / Bernd König 4/13 ... ARNE MAIER: Er wird, ebenfalls für ein Jahr, an den Ligakonkurrenten Arminia Bielefeld verliehen. Dort soll der 21-Jährige Spielpraxis sammeln. © imago images / PanoramiC 5/13 MEMPHIS DEPAY: Ronald Koeman bekommt wohl seinen Wunschspieler: Barcelona und Depay sind sich über einen Wechsel einig, Lyon-Sportdirektor Juninho nannte gegenüber dem Telefoot eine Einigung „wahrscheinlich“. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 6/13 DOUGLAS COSTA: Der Brasilianer steht nach Informationen von SPOX und Goal vor einer einjährigen Leihe zum FC Bayern. Dabei sollen die Münchner laut Sky zwar das volle Gehalt des 30-Jährigen übernehmen, an Juventus Turin aber keine Gebühr zahlen. © imago images / AFLOSPORT 7/13 FEDERICO CHIESA: Nach Sky-Informationen schließt sich der 22-Jährige zur kommenden Saison Juventus an. Dabei zahlen die Turiner zunächst eine zweijährige Leihgebühr von 10 Millionen Euro, danach ist eine Ablöse von 40 Millionen Euro fällig. © imago images / Nordphoto 8/13 MARTIN HARNIK: Der Österreicher und Werder Bremen einigten sich am Sonntagabend auf eine umgehende Vertragsauflösung. Harnik war zuletzt vom Training freigestellt worden und hatte sich individuell fit gehalten. © imago images / pmk 9/13 FELIX WIEDWALD: Nach insgesamt dreieinhalb Jahren verlässt der 30-Jährige die Frankfurt Eintracht und schließt sich dem niederländischen Erstligisten FC Emmen an. © imago images / GlobalImagens 10/13 DANILO PEREIRA: Paris Saint-Germain hat sich die Dienste des 29-Jährigen vom FC Porto gesichert. Wie der französische Meister am Deadline Day verkündete, wird der defensive Mittelfeldspieler zunächst für eine Saison ausgeliehen. © imago images / PA Images 11/13 MOISE KEAN: Der Italiener wird für ein Jahr von Everton zu Paris St. Germain verliehen. In Paris ist der italienische Nationalstürmer als Ersatz im Sturm geplant, dort haben die Franzosen nach den Abgängen von Choupo-Moting und Cavani Handlungsbedarf. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 12/13 MATTEO DARMIAN: Von Parma Calcio wechselt der Rechtsverteidiger zur kommenden Saison zu Inter Mailand. Dort unterschreibt der 30-Jährige einen einjährigen Leih-Vertrag, am Ende der Leihe müssen die Nerazzurri ihn fest verpflichten. © imago images / Focus Images 13/13 BEN GODFREY: Premier-League-Spitzenreiter FC Everton verpflichtet für kolportierte 22 Millionen Euro Ben Godfrey von Norwich City. Bei den Toffees unterzeichnet der Innenverteidiger einen Vertrag bis Juni 2025.

Wann ist Transferschluss in den anderen Ländern?

Die fünf europäischen Topligen schließen allesamt am heutigen Montag ihre Transferfenster. In England wird ab dem 6. Oktober (0.01 Uhr MEZ) bis zum 16. Oktober eine spezielle Transferphase gestartet, bei der die Premier-League-Mannschaften jedoch nur mit Teams aus den unteren englischen Ligen Deals abschließen dürfen.

In Portugal, Holland (beide bis 6. Oktober) und der Schweiz (bis 12. Oktober) dauert die Periode etwas länger.

Land Frist England 5. Oktober Spanien 5. Oktober Italien 5. Oktober Frankreich 5. Oktober Türkei 5. Oktober Portugal 6. Oktober Niederlande 6. Oktober Schweiz 12. Oktober Österreich 5. Oktober

© getty

FC Bayern München: Douglas Costa vor Rückkehr zum Rekordmeister

Der FC Bayern wird zum Schluss der Transferperiode noch so richtig aktiv. Am Sonntag wurde bereits der Spanier Marc Roca vom Zweitligisten Espanyol Barcelona bekanntgegeben.

Nun könnte Douglas Costa der nächste Neuzugang sein. Der Brasilianer, der aktuell noch für den italienischen Meister Juventus Turin aufläuft, soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge zum FC Bayern zurückkehren. Der kicker berichtete zuerst darüber. Costa soll für ein Jahr an die Münchner ausgeliehen werden. Der Triple Sieger der vergangenen Saison würde dabei das komplette Gehalt übernehmen, dafür soll im Gegenzug die Leihgebühr an Juventus Turin ausfallen.

Der Flügelspieler spielte schon mal für den FC Bayern. In der Zeit von 2015 bis 2017 gewann der 30-Jährige zwei deutsche Meisterschaften und einen DFB-Pokal.

Hertha BSC holt Guendouzi per Leihe

Auch Hertha BSC hat sich kurz vor Transferende noch verstärkt. Matteo Guendouzi vom FC Arsenal kommt für ein Leihjahr nach Berlin. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Der französische Mittelfeldspieler wurde zuletzt von Arsenal-Coach Mikel Arteta nicht mehr berücksichtigt.