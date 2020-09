FC Bayern München, FC Sevilla, Supercup, live sehen, TV, Livestream

Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Sieger! Der FC Bayern München trifft im UEFA Supercup auf den FC Sevilla. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und den Supercup zwischen dem FC Bayern und Sevilla live sehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern München vs. FC Sevilla: Eckdaten zum Spiel

Im Supercup spielen der Champions-League-Sieger und der Europa-League den ersten großen europäischen Titel der neuen Saison aus. Somit trifft der FC Bayern München auf den FC Sevilla. Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor pfeift das Spiel um 21 Uhr in der Puskas Arena in Budapest an.

Der Austragungsort ist im Vorfeld aufgrund der hohen Coronazahlen in Ungarn heftig in die Kritik geraten. Trotzdem sind für die Partie mehrere Tausende Zuschauer zugelassen, einige Bayern-Fans sagten ihre Reise aber bereits ab. Hier geht's zum SPOX-Kommentar über die Ansetzung des Supercups.

Supercup live sehen: FC Bayern - FC Sevilla heute im Livestream und TV

Der Streamingidenst DAZN zeigt die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla live. Moderator Alex Schlüter, Experte Ralph Gunesch und Kommentator Jan Platte begleiten den UEFA Supercup.

Das Spiel könnt Ihr auch umsonst sehen, wenn Ihr noch kein Kunde von DAZN seid. Der Streaminganbieter bietet neuen Nutzern einen kostenlosen Probemonat an - anschließend kostet das Abonnement 11,99 Euro monatlich (jederzeit kündbar) bzw. 119,99 Euro im Jahr. Mit der App könnt Ihr immer live dabei sein, wenn Ihr Euren Verein sehen wollt. Egal ob zuhause oder unterwegs, ob am Smart-TV, Tablet, Smartphone oder der Spielekonsole. Hier könnt Ihr Euch direkt registrieren!

Auch Sky wird die Partie der beiden Titelsammler übertragen. Dafür braucht Ihr das Abonnement oder Ihr kauft Euch das Supersport Tickets für den Tag. Moderator Sebastian Hellmann, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolf Fuss sind heute Abend im Einsatz.

FC Bayern München gegen den FC Sevilla heute im Liveticker

Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX für die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla bleibt Ihr außerdem immer auf dem Laufenden, wenn Ihr keinen Zugriff auf Live-Bilder habt.

FC Bayern - FC Sevilla: Die voraussichtliche Aufstellungen

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick will sich nach dem Triple-Gewinn auch den vierten Titel schnappen und kann dabei wohl auf seine beste Elf zurückgreifen. David Alaba steht wieder zu Verfügung. Bei Stürmer Robert Lewandowski konnte er bei der Pressekonferenz noch keine Garantie aussprechen, der Pole war zuletzt aber wieder im Training.

Sevilla-Coach Julen Lopetegui, der nach einer Leidenszeit wieder Erfolge feiert, hat ebenfalls keine wichtigen Ausfälle zu beklagen.

FCB Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski FCS: Bono - Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna - Banega, Fernando, Jordan - Suso, de Jong, Ocampos

FC Bayern München: Die besten Bilder vom Paulaner-Shooting © paulaner-presse 1/12 Das 187. Oktoberfest fällt in diesem Jahr aufgrund von Corona zwar flach, doch die FCB-Profis haben sich das traditionelle Paulaner-Shooting trotzdem nicht nehmen lassen. Der wechselwillige Javi Martinez fehlte übrigens. Die besten Bilder ... © paulaner-presse 2/12 Im Vorjahr war er in feiner Tracht noch als Nebenmann von Niko Kovac beim Shooting. Als frisch gebackener Triple-Trainer schmeckt das Weißbier wahrscheinlich noch besser ... Prost, Herr Flick! © paulaner-presse 3/12 David Alaba kann trotz der zähen Verhandlungen über seinen 2021 auslaufenden Vertrag lachen. Bei dem schönen Anblick in der rechten Hand wundert das nicht! © paulaner-presse 4/12 Neuzugang Leroy Sane schaut Richtung volles Glas. Was ist denn nun besser? Pils aus dem Pott, bayerisches Weißbier oder doch englisches Ale? © paulaner-presse 5/12 Sane scheint sich seinem Blick zufolge entschieden zu haben. Dass Thomas Müller da nur zustimmen kann, war eigentlich klar, oder? © paulaner-presse 6/12 Und auch Traumpartner Serge Gnabry scheint sich umgeben von vier Weißbieren mächtig wohlzufühlen. Neuzugang Tanguy Kouassi (PSG) weist ebenfalls einen geübten Griff vor. Ob Müller Nachhilfe für die Jungen gibt? © paulaner-presse 7/12 Die beiden Torgaranten und Mitverantwortlichen für die drei Titel: Robert Lewandowski und Gnabry. Man versteht sich zwar blind auf dem Platz, doch beim Anstoßen wird sich in die Augen geschaut! Ersatzstürmer Joshua Zirkzee schaut gespannt zu. © paulaner-presse 8/12 Noch ist Manuel Neuer die unagefochtene Nummer eins im Kasten der Bayern. Aber bei dem verschmitzten Lachen wittert Neuzugang Alexander Nübel seine Chance wohl schon in naher Zukunft. © paulaner-presse 9/12 Doch Neuer ist und bleibt die Gelassenheit in Person. Bei dem Blick avanciert er noch obendrein zu Schwiegermutters Liebling. © paulaner-presse 10/12 Und Witze erzählen kann er auch noch. Oder wird das knappe Ding gegen Schalke nachbesprochen? © paulaner-presse 11/12 Der neue Markenbotschafter Claudio Pizarro wird herzlich von Kollege Giovane Elber begrüßt. Für die zwei Haudegen gibt es natürlich Maß! © paulaner-presse 12/12 Peace, Phonzie! Wie willst Du denn heute Bier trinken?

Europäischer Supercup: Die letzten Sieger

Der FC Bayern München revanchierte sich 2013 für das verlorene "Finale dahoam" beim FC Chelsea und gewann den Supercup somit als letztes deutsches Team.