Das Comeback von Julen Lopetegui bei Bayern-Gegner Sevilla: Jetzt lacht die Lachnummer

Erst das unrühmliche Aus als spanischer Nationaltrainer, dann die Entlassung bei Real Madrid nach nur 14 Spielen: Nach seinem Katastrophenjahr 2018 galt Julen Lopetegui als ausgebrannt und nicht mehr vermittelbar. Einer aber glaubte in Spanien noch an ihn - und wurde dafür belohnt. Der Supercup zwischen den Bayern und Sevilla heute ab 21 Uhr live auf DAZN!

Eine bereits beendete Beziehung zu reaktiveren, ist in der Regel keine gute Idee. Ausnahmen bestätigten die Regel, dachte sich Ramon Rodriguez aber wohl, als er im Frühjahr 2019 zum FC Sevilla zurückkehrte. Monchi, wie er genannt wird, versprach den Skeptikern unter den Fans der Andalusier, ungeachtet seiner weniger erfolgreichen Zeit bei der AS Rom an seine vergangenen Erfolge in Sevilla anzuknüpfen.

Gesagt, getan. Anders als in der ewigen Stadt traf Sevillas neuer alter Sportdirektor die richtigen Entscheidungen, um seiner Mannschaft keine eineinhalb Jahre später nach vier Jahren wieder zum Gewinn der Europa League zu verhelfen; zwischen 2014 und 2016 hatte Sevilla den Wettbewerb ja dreimal hintereinander gewonnen.

Seine wichtigste Entscheidung neben den Verpflichtungen von Spielern wie Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Diego Carlos, Jules Kounde oder Sergio Reguilon war die Ernennung Julen Lopeteguis zum Trainer.

Julen Lopetegui war von Real Madrid gedemütigt worden

Es war ein mutiger Schachzug, Lopetegui zur Saison 2019/20 als Nachfolger von Pablo Machin zu präsentieren. Nicht wegen Machin, sondern weil es sich um Lopetegui handelte. Einen Trainer, den viele Fußballfachkundige in Spanien nach dem 29. Oktober 2018 für ausgebrannt und innerhalb der Primera Division nicht mehr für vermittelbar hielten.

Lopetegui war damals nach nur 14 Spielen bei Real Madrid auf demütigende Art und Weise entlassen worden. Ein 1:5 im Clasico gegen den FC Barcelona besiegelte sein Aus. Noch schlimmer als jene Niederlage war aber das offizielle Kommunique, in dem die Königlichen ihre Entscheidung begründeten: Lopetegui sei nicht mehr zu halten, da "ein großes Missverhältnis zwischen der individuellen Qualität der Mannschaft, von der erstmals in der Vereinsgeschichte acht Spieler für den Ballon d'Or nominiert sind, und den bisherigen Ergebnissen" herrsche. Ein Schlag ins Gesicht für den Übungsleiter, der wenige Monate zuvor unmittelbar vor WM-Beginn seinen Posten als Nationaltrainer alles andere als freiwillig hatte opfern müssen, um nach Madrid zu kommen.

FC Sevilla: Mit Ramos, Immobile und einem Atalanta-Bomber - so könnte der EL-Seriensieger ohne Abgänge spielen © imago images 1/18 Seit Jahren dominiert der FC Sevilla die Europa League (sechs Titel seit 2006). Dabei musste der Klub regelmäßig einen personellen Aderlass verkraften, nahm dabei aber auch viel Geld ein. Die Top-11 der Abgänge seit 2005. © imago images / Martin Hoffmann 2/18 TOR - DIEGO LOPEZ: War lediglich für ein Halbjahr 2012/13 bei Sevilla aktiv nachdem er bei Villarreal fünf Jahre überzeugt hatte. Folgte Anfang 2013 dem Ruf seines Jugendklubs Real Madrid. Dort eineinhalb Jahre Stammkeeper, mittlerweile bei Espanyol. © imago images / Cordon Press/Diario AS 3/18 ABWEHR - DANI ALVES: Kam als junger Bursche 2003 und spielte sich binnen fünf Jahren zum FC Barcelona, der 2008 für 35 Mio. Euro für ihn bezahlte. Gewann anschließend alles auf Klub-Ebene und ist nach Titeln (42!) der erfolgreichste Fußballer. © imago images / Miguelez Sports Foto 4/18 SERGIO RAMOS: Der heutige Vikinger, Real-Kapitän, vierfacher Champions-League-Sieger, Welt- und Europameister kam 2003 aus der Jugend von Sevilla zu den Profis. Überzeugte dort als Rechtsverteidiger so sehr, dass Real ihn 2005 für 27 Mio. Euro holte. © imago images / DeFodi 5/18 CLEMENT LENGLET: Kam im Januar 2017 für knapp fünf Mio. Euro von AS Nancy und zählte quasi sofort zu den besten Innenverteidigern in Spanien. Im Sommer 2018 machte ihn der FC Barcelona zum teuersten Verteidiger seiner Klubgeschichte (36 Mio.). © imago images / Cristobal Duenas / Cordon Press 6/18 MITTELFELD - PABLO SARABIA: Kam als gescheitertes Real-Juwel und passabler Villarreal-Außen 2016 zu Sevilla. Verließ den Klub nach drei Jahren als Leistungsträger (151 Spiele, 81 Scorerpunkte) Richtung PSG - für satte 18 Mio. Euro. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 7/18 GEOFFREY KONDOGBIA: Wurde schon früh mit Sergio Busquets verglichen. Nach nur einer Saison für Sevilla (2012/13) standen Top-Klubs Schlange. Er ging als 21-Jähriger zu Monaco, dann für 36 Mio. zu Inter. Mittlerweile fest bei Valencia. © imago images / Ulmer 8/18 IVAN RAKITIC: Verließ Schalke im Zwist mit Magath und heuerte für 2,5 Mio. Euro 2011 bei Sevilla an. Führte die Andalusier fortan als Denker und Lenker an, wurde das auch drei Jahre später bei Barca, ehe er nach sechs Jahren nun zu Sevilla zurückkehrte. © imago images / Kiko Hurtado 9/18 VITOLO: Aus der Jugend von Las Palmas heuerte er 2013 bei Sevilla an und holte gleich im ersten Jahr die Europa League. Machte in vier Spielzeiten 177 Spiele (28 Tore, 44 Vorlagen), ehe Atletico anklopfte. Pendelt dort aktuell zwischen Bank und Startelf. © imago images / Pacific Press Agency 10/18 ANGRIFF - LUIS MURIEL: Wurde 2017 zum teuersten Transfer der Sevilla-Geschichte (21,5 Mio.), konnte die Erwartungen jedoch nur selten erfüllen. Nach zwei Jahren ging es nach Florenz, dann zu Atalanta, wo er zuletzt einschlug wie eine Bombe. © imago images / KIKO HURTADO 11/18 CIRO IMMOBILE: Nach Dortmund folgte in Sevilla das nächste Missverständnis. Elf Millionen Euro ließen sich die Andalusier Immobiles 15 Spiele (2 Tore) kosten. Nach Rückkehr zu Torino und Wechsel zu Lazio ist er nun Europas bester Torschütze (36 Tore). © imago images / Marca 12/18 WISSAM BEN YEDDER: Spielte sechs Jahre lang beim FC Toulouse und stieß 2016 zu Sevilla (9,5 Mio. Euro). Nach 170 Spielen und 70 Toren für die Andalusier zog er 2019 weiter zur AS Monaco. Kostenpunkt: 40 Mio. Euro. Dort ist er Kapitän. © spox 13/18 Hinten die Legenden und der Barca-Verteidiger der Zukunft, vorne ein Atalanta-Durchstarter und Europas bester Torschütze. Sevilla ohne Abgänge? Eine Augenweide! © Entscheidung wohl gefallen: Zu diesem Klub wechselt Depay 14/18 ALBERTO MORENO: In Sevilla geboren und schon als kleiner Bub im Verein. Feierte im April 2012 sein LaLiga-Debüt und holte mit dem Klub 2014 die EL. Anschließend ging es für 18 Millionen Euro und fünf Jahre nach Liverpool. Aktuell bei Villarreal. © imago images / Pro Shots 15/18 QUINCY PROMES: Kam 2018 für 20 Millionen Euro von Spartak Moskau nach Sevilla und ging eine Saison später für 15,7 Millionen Euro zu Ajax in seine Geburtsstadt Amsterdam. In Sevilla gelangen ihm in 49 Pflichtspielen zwölf Torbeteiligungen. © imago images / ZUMA Press 16/18 STEVEN NZONZI: Der Franzose wechselte 2015 von Stoke City nach Spanien und blieb drei Jahre. Holte 2016 mit Sevilla die Europa League und absolvierte 136 Pflichtspiele (acht Tore). Für 26,65 Millionen Euro ging es zur Roma. © imago images / Eibner Europa 17/18 KEVIN GAMEIRO: Kam für 7,5 Millionen von PSG, kickte zwischen 2013 und 2016 für Sevilla und gewann jedes Jahr die EL. Traf dabei in den Finals 2014 (im Elfmeterschießen) und 2016. Anschließend ging es für 30 Mio. zu Atletico - auch dort holte er die EL. © imago images / Newspix 18/18 GRZEGORZ KRYCHOWIAK: Der Pole kam 2014 nach zwei Jahren in Reims nach Spanien und blieb in Sevilla für zwei Spielzeiten. Dort gewann er zweimal in Folge die EL und wechselte für 27,5 Millionen Euro zu PSG. Derzeit bei Lokomotive Moskau unter Vertrag.

Lopetegui: "Ich konnte tagelang nicht schlafen"

"Ich konnte tagelang nicht schlafen", berichtete Lopetegui 2019 über die "schwierigste Zeit" seiner Karriere, in der ihm der spanische Verband einen Strich durch die Rechnung machte, erst mit der "Seleccion" die WM in Russland zu bestreiten und anschließend als Vereinstrainer beim damaligen Champions-League-Sieger durchzustarten. "Es ist unglücklich gelaufen. Alles."

Seine Reputation war vom 29. Oktober 2018 an so beschädigt, dass viele Vereine Zweifel hatten, ihn unter Vertrag zu nehmen. Er war zwischenzeitlich als Nationaltrainer in Ecuador und Mexiko im Gespräch, lehnte aber in der Hoffnung ab, noch einmal bei einem großen Verein in Europa arbeiten zu können. Er selbst nannte die Premier League im Gespräch mit der BBC als "interessantes Ziel", sagte aber auch: "Ich kann mir weiterhin vorstellen, in Spanien zu arbeiten."

Monchi erfüllte ihm diesen Wunsch und brachte die vermeintliche Lachnummer der Nation nach Sevilla. Der Rest ist Geschichte. Als Lopetegui nach dem 3:2-Sieg gegen Inter Mailand am 20. August 2020 die Europa-League-Trophäe in den Kölner Nachthimmel reckte, kamen ihm die Tränen. "Am Ende", sagte er nach der Siegerehrung, "gibt einem der Fußball alles zurück, wenn man hart arbeitet".

Lopetegui über den FC Bayern: "Die beste Mannschaft der Welt"

Im Gegensatz zu seiner Zeit bei Reals Starensemble gelang es ihm in Sevilla, seine Mannschaft hinter sich zu bringen und ihr seine Spielidee einzuverleiben. Der 54-Jährige gilt als Liebhaber des gepflegten Ballbesitzfußballes, aber ebenso als energischer Antreiber, der auf mutiges Pressing setzt.

Diesen Fußball wollte er auch den jahrelang auf Konter- und Umschaltfußball eingestellten Madrilenen einverleiben, doch es hakte an der Geduld der Verantwortlichen, diesen Prozess zu vollziehen, zumal Lopetegui just nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo bei Real ankam und eine Offensive ohne Anführer vorfand. "Wir hatten nicht die nötige Torgefahr", gestand er sich nach seinem Aus ein.

In Sevilla wird das Toreschießen auf mehrere Schultern verteilt. Erfolgreichster Schütze in der Liga war Rechtsaußen Ocampos mit 14 Treffern. "Unsere Stärke ist das Kollektiv. Wir machen als Mannschaft den Unterschied", sagt Mittelfeldspieler Oliver Torres im Gespräch mit SPOX und Goal.

Ob ein gutes Kollektiv reicht, um dem FC Bayern den Gewinn des Supercups streitig zu machen? "Sie sind die beste Mannschaft der Welt", sagte Lopetegui vor der Abreise nach Budapest über die Münchner, "aber wir werden ein unangenehmer Rivale sein, ganz sicher".