28. August: Fußball heute live im TV, Livestream und Liveticker

Während bei den Bundesligisten noch Testspiele in der Saisonvorbereitung anstehen, muss ein Champions-League-Halbfinalist schon wieder in der Liga ran. Hier erfahrt Ihr, welche Fußball-Spiele am heutigen Freitag, den 28. August stattfinden und wo Ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fußball heute live: Die Spiele am heutigen 28. August

Von den großen Ligen in Europa hat lediglich die Ligue 1 wieder den Spielbetrieb aufgenommen. Am Freitagabend steht dabei die erste Begegnung von Champions-League-Halbfinalist Olympique Lyon an. OL trifft zuhause auf Dijon.

Aus deutscher Sicht bestreiten wieder einige Bundesligisten und Zweitligisten Testspiele. Borussia Dortmund tritt im Rahmen seiner digitalen Saisoneröffnung gleich zweimal an.

Die Pflichtspiele am 28. August:

Uhrzeit Heim Gast 21 Uhr Olympique Lyon FCO Dijon

Testspiele am 28. August

Uhrzeit Heim Gast 13 Uhr Schalke 04 Aris Saloniki 15.30 Uhr Borussia Dortmund SC Paderborn 16 Uhr Feyenoord Rotterdam Hamburger SV 16 Uhr Tottenham Hotspur FC Reading 18 Uhr Borussia Dortmund VfL Bochum 18 Uhr Vitesse Arnheim Fortuna Düsseldorf 20 Uhr FC Valencia FC Villarreal

Fußball heute live: Ligue 1 im TV und Livestream

Olympique Lyon muss nur neun Tage nach dem Aus gegen den FC Bayern in der Vorschlussrunde der Champions League (die Highlights im Video) wieder in der Liga ran. Um 21 Uhr wird die Partie gegen FCO Dijon angepfiffen. Gespielt wird im Parc Olympique Lyonnais.

Die Partie könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streaming-Dienst hat auch in der neuen Saison die Rechte an der Ligue 1 und überträgt alle Spiele im Livestream. Kurz vor dem Anpfiff wird der Stream abrufbar sein. Kommentiert wird die Begegnung von Max Gross.

Fußball heute live: Was ist DAZN?

Bei DAZN seht Ihr nicht nur die französische Top-Liga. Der Streaming-Dienst hat auch für die kommende Spielzeit jede Menge hochklassigen Fußball im Angebot. So zeigt DAZN wieder die Primera Division und Serie A. Außerdem ist die amerikanische MLS zu sehen. Hinzu kommen alle Spiele der Europa League sowie ausgewählte Partien der Bundesliga sowie Champions League.

DAZN gilt als das Netflix des Sports, da der Dienst abgesehen von Fußball noch viel mehr zu bieten hat.

Das Angebot könnt Ihr 30 Tage kostenlos testen. Im Anschluss könnt Ihr über ein Abonnement entscheiden. Dieses kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Fußball heute live: Testspiele live im TV und Livestream

Die heute anstehenden Testspiele seht Ihr nicht auf DAZN. Stattdessen werden die beiden Freundschaftsspiele des BVB im Free-TV gezeigt. Sky Sport News HD begleitet die Begegnungen gegen Paderborn und Bochum live. Außerdem hat der BVB beim hauseigenen Sender bvb.tv sowie auf dem Youtube- und Facebook-Kanal einen Livestream im Angebot.

Gleiches gilt für die Testkicks von Fortuna Düsseldorf und Schalke 04. Die sozialen Kanäle der Klubs strahlen die jeweiligen Partien aus.

Feyenoord Rotterdam gegen den HSV läuft dagegen im TV. Servus TV zeigt alle Spiele des Helden Cups in Kufstein.

BVB: Digitale Saisoneröffnung mit zwei Testspielen

Anders als in dern vergangenen Jahren sind bei der Saisoneröffnung des BVB keine Fans zugelassen. Deswegen hat der Klub angekündigt, dass es diese digital geben wird.

Dabei stehen am heutigen Freitag zwei Testspiele an, die kostenlos im Livestream übertragen werden. Außerdem hat die Borussia ein Rahmenprogramm mit Interviews, Informationen und Legenden vor der Kamera geplant.

BVB: Die Saisoneröffnung im Überblick