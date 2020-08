BVB, Saisoneröffnung: Testspiele, Gegner, Ablauf, Corona-Regeln

Die offizielle Saisoneröffnung von Borussia Dortmund steht in den Startlöchern. Aufgrund der aktuellen Lage läuft der Auftakt in die neue Spielzeit allerdings anders ab. SPOX gibt Euch alle wichtigen Informationen und verrät Euch, welche Testspiele auf den BVB zukommen.

Der BVB befindet sich bereits seit Mitte August in der Vorbereitung und absolvierte bereits ein Trainingslager in Bad Ragaz. Zudem bestritt die Borussia aus Dortmund vier Testspiele, von denen sie dreimal als Sieger vom Platz ging.

Lediglich gegen Feyenoord Rotterdam (1:3) hagelte es bisher eine Niederlage. Gegen den SC Altach (6:0), den FK Austria Wien (11:2) und den MSV Duisburg (5:1) gab sich das Team von Trainer Lucien Favre hingegen keine Blöße.

BVB-Saisoneröffnung: Termin und Programm

Bereits am morgigen Freitag (28. August) eröffnet Borussia Dortmund die Spielzeit 2020/21. Aufgrund der Corona-Pandemie wird sich dabei auf ein digitales Programm beschränkt. Zuschauer sind somit also nicht erlaubt.

Stattdessen verspricht der BVB "spannende" Programmpunkte (Interviews, Informationen und Legenden vor der Kamera) und veranstaltet obendrein noch zwei Testspiele im hauseigenen Trainingszentrum.

Die Veranstaltung beginnt um 15.15 Uhr, ehe 15 Minuten später die erste Partie gegen den SC Padereborn steigt. Um 18 Uhr kommt es dann zum Duell mit dem VfL Bochum.

BVB: Die Saisoneröffnung im Überblick

Termin Uhrzeit Programm 27. August 15.15 Uhr Start 27. August 15.30 Uhr Testspiel gegen Paderborn 27. August 18.00 Uhr Testspiel gegen Bochum

Borussia Dortmund: Die Testspiele live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen wird keines der beiden Testspiele von Borussia Dortmund gezeigt. Allerdings bietet der BVB jede Menge Alternativen, die Partien trotzdem live sehen zu können.

Die Begegnungen gegen den SC Paderborn und den VfL Bochum werden beim hauseigenen Sender bvb.tv sowie auf dem Youtube- und Facebook-Kanal der Schwarzgelben in voller Länge übertragen.

BVB - Nach Coronafall: Testspiel gegen Bochum soll stattfinden

Das letzte BVB-Testspiel vor der Saison soll offenbar stattfinden. Aufgrund eines positiven Coronatests beim VfL Bochum waren zuletzt Zweifel aufgekommen. Am Dienstag vermeldete der Zweitligist einen positiven Coronafall in den eigenen Reihen, weshalb das Kurztrainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal bei Barsinghausen abgesagt wurde und sich die Mannschaft in häuslicher Quarantäne befindet.

"Ich gehe davon aus, dass die Partie wie verabredet ausgetragen wird", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Da alle bisherigen Nachfolgetests beim VfL negativ ausfielen, macht man sich in Dortmund deshalb kaum noch Sorgen über einen Ausfall der Begegnung.

Die ewige Torschützenliste der B-Junioren-Bundesliga (U17): Donis Avdijaj ganz vorne mit dabei © imago images/Revierfoto 1/24 Donis Avdijaj feiert am heutigen Dienstag seinen 24. Geburtstag. Zuletzt stand er bei Trabzonspor und Heart of Midlothian unter Vertrag, aktuell ist er vereinslos. In der Jugend war Avdijaj überragend. Die ewige Torschützenliste der B-Junioren-Bundesliga © getty 2/24 Platz 19: Martin Kobylanski (links, erzielt für: Energie Cottbus) - 30 Tore in 58 Spielen. Aktueller Verein: Eintracht Braunschweig. © getty 3/24 Platz 19: Christopher Mandiangu (Borussia Mönchengladbach) - 30 Tore in 52 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © imago images 4/24 Platz 19: Tim Bodenröder (FC Schalke 04) - 30 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: SpVg Hagen 11. © getty 5/24 Platz 19: Luca Waldschmidt (Eintracht Frankfurt) - 30 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Benfica Lissabon. © imago 6/24 Platz 19: Meris Skenderovic (TSG 1899 Hoffenheim) - 30 Tore in 31 Spielen. Aktueller Verein: Hoffenheim II. © imago 7/24 Platz 18: Sinan Kurt (Borussia Mönchengladbach) - 31 Tore in 52 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © getty 8/24 Platz 16: Timo Werner (VfB Stuttgart) - 32 Tore in 37 Spielen. Aktueller Verein: FC Chelsea. © getty 9/24 Platz 16: Federico Palacios (VfL Wolfsburg) - 32 Tore in 47 Spielen. Aktueller Verein: SSV Jahn Regensburg. © getty 10/24 Platz 14: Fabrice Hartmann (RB Leipzig) - 33 Tore in 49 Spielen. Aktueller Verein: RB Leipzig. © getty 11/24 Platz 14: Oliver Batista Meier (1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München) - 33 Tore in 49 Spielen. Aktueller Verein: FC Bayern München II. © getty 12/24 Platz 13: David Nieland (VfL Wolfsburg) - 34 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: SC Freiburg II. © getty 13/24 Platz 11: Emrehan Gedikli (Bayer Leverkusen) - 35 Tore in 35 Spielen. Aktueller Verein: Bayer Leverkusen U17. © getty 14/24 Platz 11: Valentino Vujinovic (Karlsruher SC) - 35 Tore in 41 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © getty 15/24 Platz 8: Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) - 37 Tore in 45 Spielen. Aktueller Verein: FC Bayern München. © getty 16/24 Platz 8: Samed Yesil (Bayer Leverkusen) - 36 Tore in 41 Spielen. Aktueller Verein: Ankara Demirspor. © getty 17/24 Platz 8: Lennart Thy (SV Werder Bremen) - 37 Tore in 50 Spielen. Aktueller Verein: Sparta Rotterdam. © imago 18/24 Platz 7: Lazar Samardzic (Hertha BSC) - 40 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC U19. © getty 19/24 Platz 6: Johannes Eggestein (SV Werder Bremen) - 41 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: SV Werder Bremen. © getty 20/24 Platz 5: Emincan Tekin (Hertha BSC) - 43 Tore in 46 Spielen. Aktueller Verein: Hertha BSC U19. © imago 21/24 Platz 4: Florian Krüger (FC Schalke 04, 1. FC Magdeburg) - 45 Tore in 51 Spielen. Aktueller Verein: Erzgebirge Aue. © getty 22/24 Platz 3: Marvin Ducksch (Borussia Dortmund) - 47 Tore in 40 Spielen. Aktueller Verein: Hannover 96. © getty 23/24 Platz 2: Donis Avdijaj (FC Schalke 04) - 59 Tore in 53 Spielen. Aktueller Verein: vereinslos. © getty 24/24 Platz 1: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) - 90 Tore in 56 Spielen. Aktueller Verein: Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Die ersten Pflichtspiele

Die BVB-Saison startet mit der 1. Runde des DFB-Pokals am 14. September gegen den MSV Duisburg, ehe es fünf Tage später in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach geht.