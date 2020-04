Ronaldinho äußert sich erstmals zur Fake-Pass-Affäre: "War ein schwerer Schlag"

Ronaldinho hat in einem Interview mit der paraguayischen Tageszeitung ABC Color erstmals über seine Festnahme wegen der Einreise mit gefälschten Ausweisen gesprochen.

Ronaldinho und sein Bruder Roberto Assis waren Anfang März trotz des Besitzes legaler Dokumente aus Brasilien mit gefälschten Reisepässen und Personalausweisen in Paraguay eingereist und nach ihrer richterlichen Anhörung aufgrund von Fluchtgefahr festgenommen worden.

Zwar durften Ronaldinho und sein Bruder das Gefängnis inzwischen verlassen, nach der Zahlung einer Kaution in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar sind die beiden Männer jedoch unter Hausarrest in einem Hotel in Paraguays Hauptstadt Asuncion gestellt worden.

"Wir waren überrascht zu erfahren, dass die Dokumente nicht legal waren", sagte Ronaldinho: "Seitdem war es unsere Absicht, mit dem Justizsystem zusammenzuarbeiten, um die Fakten zu klären", betonte der 40-Jährige."Von diesem Moment bis heute haben wir alles erklärt, was von uns verlangt wurde."