Francesco Tottis neue Karriere: Suche nach Fußball-Talenten

Italiens Fußball-Ikone Francesco Totti startet die nächste Karriere und will sich auf die Entdeckung neuer Talente konzentrieren. Der 43-Jährige hat die Gründung einer Gesellschaft angekündigt. "Ich suche und schaue, ob ich vielversprechende Jugendliche finden kann", sagte Totti im Interview mit DAZN.

Der Name des neuen Unternehmens soll demnächst bekannt gegeben werden. Totti, der sich im vergangen Juni im Streit von seinem Klub AS Rom getrennt hatte, will zugleich die Fußball-Akademie ausbauen, die er mit seinem Bruder Riccardo nahe Rom gegründet hat.

Der frühere Kapitän des Hauptstadtklubs hatte seine Profi-Karriere 2017 beendet und war danach im Management geblieben. Seinen Weggang von der Roma begründete er dann mit Problemen innerhalb des Vereins und sprach von einer schwierigen Entscheidung.

Seine Ideen seien nicht berücksichtigt worden. Totti hat als "ewiger Kapitän" Kultstatus erreicht. 25 Jahre lang spielte er für die "Giallorossi".