Serie A: Wann findet der nächste Spieltag in Italien statt?

Die Winterpause in der italienischen Serie A dauert in dieser Saison 18 Tage. Wann es in Italiens höchster Spielklasse wieder weitergeht, erfahrt Ihr hier.

Alle Spiele der Serie A live auf DAZN! Hol Dir jetzt deinen Gratismonat!

Serie A: Wann ist der nächste Spieltag in Italien?

Das letzte Spiel vor der Winterpause bestritten Sassuolo und die SSC Neapel. Napoli gewann das Spiel am 18. Dezember mit 2:1. Es war das letzte Duell am 17. Spieltag.

Der 18. Spieltag beginnt am Sonntag, den 5. Januar 2020, mit dem Spiel zwischen Balotelli-Klub Brescia und Lazio Rom. Es ist die erste Begegnung nach der Winterpause.

Am Sonntag steigt zum Abschluss des 18. Spieltags das Topspiel zwischen Neapel und Inter Mailand.

Hier seht Ihr die Begegnungen des 18. Spieltags im Überblick:

Datum, Uhrzeit Heim Gast 05.01., 12.30 Uhr Brescia Calcio Lazio Rom 05.01., 15 Uhr SPAL Ferrara Hellas Verona FC 05.01., 18 Uhr CFC Genua US Sassuolo Calcio 05.01., 20.45 Uhr AS Rom FC Turin 06.01., 12.30 Uhr Bologna AC Florenz 06.01., 15 Uhr Atalanta Bergamo Parma Calcio 06.01., 15 Uhr Juventus Turin Cagliari Calcio 06.01., 15 Uhr AC Mailand Sampdoria Genua 06.01., 18 Uhr Lecce Udinese Calcio 06.01., 20.45 Uhr SSC Neapel Inter Mailand

Serie A in Deutschland live sehen: So geht's

Die Serie A wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Streaminganbieter DAZN übertragen. Die Plattform zeigt alle Spiele der italienischen Top-Liga live und in voller Länge. Zudem sind rund 40 Minuten nach Abpfiff der Spiele Highlights verfügbar.

Hier könnt Ihr DAZN gratis 30 Tage lang testen, danach kostet der Dienst monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo 119,99 Euro, also rund zehn Euro pro Monat.

Serie A: Die Tabelle

Vor dem 18. Spieltag steht Inter Mailand vor Juventus an der Tabellenspitze. Lazio Rom folgt auf Platz drei, hat jedoch wie Chievo Verona ein Spiel weniger. Das Spiel vom 17. Spieltag wurde aufgrund des italienischen Pokalfinals, das Lazio mit 2:1 gegen Juventus gewann, auf den 5. Februar verschoben.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Inter Mailand 17 36:14 22 42 2. Juventus Turin 17 31:17 14 42 3. Lazio Rom 16 38:16 22 36 4. AS Rom 17 33:17 16 35 5. Atalanta Bergamo 17 43:25 18 31 6. Cagliari Calcio 17 33:23 10 29 7. Parma FC 17 24:20 4 25 8. SSC Neapel 17 27:22 5 24 9. FC Bologna 17 27:29 -2 22 10. FC Turin 17 22:26 -4 21 11. AC Mailand 17 16:24 -8 21 12. Sassuolo Calcio 17 29:29 0 19 13. Hellas Verona FC 16 17:20 -3 19 14. Udinese Calcio 17 13:28 -15 18 15. AC Florenz 17 21:28 -7 17 16. Lecce 17 22:35 -13 15 17. Sampdoria Genua 17 14:27 -13 15 18. Brescia Calcio 17 15:29 -14 14 19. SPAL 17 12:26 -14 12 20. FC Genua 17 17:35 -18 11

© getty

Winterpause: Wann starten die anderen Ligen wieder?

Der Spielbetrieb wird nur in England auch über den Jahreswechsel fortgeführt. Alle anderen Top-Ligen haben eine Winterpause, in Deutschland dauert sie am längsten.