Thiago Silva ätzt gegen Lionel Messi: Versucht, Schiedsrichter zu beeinflussen

Der brasilianische Nationalspieler Thiago Silva hat nach dem 0:1 seiner Selecao im Testspiel gegen den Erzrivalen Argentinien Kritik an Albiceleste-Star Lionel Messi geäußert. Silvas Vorwurf: Messi habe versucht, den neuseeländischen Schiedsrichter Matthew Conger zu beeinflussen. Dies sei auch in Spanien die Masche des Torjägers vom FC Barcelona.

Bei Globo sagte Silva: "Messi hat versucht, ihn zu beeinflussen, um gefährliche Abschlusssituationen zu bekommen. Das soll keine Ausrede sein. Wir haben mit Spielern gesprochen, die in Spanien spielen. Er versucht, das Spiel zu kontrollieren. (...) Wir sind die Leidtragenden in dieser Situation."

Der PSG-Verteidiger führte weiter aus, dass Messi sich in der Königsklasse anders verhalte: "Er hat diesen Vorteil in der Champions League nicht, weil die Schiedsrichter dort strenger sind. Da sieht man ihn nicht so viel kommandieren, aber in Spanien oder mit Argentinien, insbesondere hier in diesem Land, das nicht für Fußball steht, gibt es Schiedsrichter, die wir nicht gut kennen und die, aus Bewunderung, ein wenig mehr für ihn pfeifen können. Da wir Neymar nicht hatten, waren wir im Nachteil."

Auch Brasilien-Trainer Tite mit Kritik an Messi

Messi hatte das Spiel in Riad mit seinem Treffer nach 13 Minuten entschieden. Kritik an ihm äußerte nicht nur Thiago Silva, sondern auch Brasiliens Trainer Tite. Er hatte für Messi vergeblich eine Verwarnung gefordert und sich anschließend mit ihm ein Wortgefecht geliefert.

Tite berichtete: "Ich habe mich beschwert, weil er die Gelbe Karte hätte sehen müssen. Dann hat er mir gesagt, ich solle die Klappe halten. Daraufhin habe ich ihm gesagt, er solle seine Klappe halten. Das war's. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Man braucht einen starken Schiedsrichter, sonst wickelt er dich ein. Es hätte ein Karte geben müssen und es war richtig, dass ich mich beschwert habe."