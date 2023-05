Anzeige

In der Europa League stehen heute wichtige Entscheidungen an. Mit den Halbfinal-Rückspielen, die stattfinden, werden die beiden Finalisten ermittelt. SPOX zeigt, wie Ihr die beiden Partien live im TV und Livestream sehen könnt.

Am späten Abend wird endlich feststehen, welche zwei Mannschaften am 31. Mai in der Puskas Arena in Budapest im Finale um die Europa League kämpfen werden. Dafür sorgen die beiden Halbfinal-Rückspiele, die am heutigen Donnerstag (18. Mai) über die Bühne gehen.

Im Rennen um den Titel ist mit Bayer Leverkusen auch eine deutsche Mannschaft, die Werkself hofft gegen AS Rom darauf, den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel korrigieren zu können. Um 21 Uhr ertönt in der Leverkusener BayArena der Anstoßpfiff.

Zeitgleich geht es auch im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla zur Sache, wo der FC Sevilla gegen Juventus Turin spielt. Das Hinspiel vor einer Woche endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Europa League Halbfinale, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Egal, ob Ihr Leverkusen gegen die Roma, Sevilla gegen Juve oder beide Spiele gleichzeitig in Form einer Konferenz schauen wollt - RTL ist in allen Fällen die korrekte Antwort. Der Privatsender zeigt Leverkusen gegen AS Rom ab 20.15 Uhr im Free-TV und parallel dazu auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+.

© imago images Bayer Leverkusen verlor das Hinspiel 0:1.

Das zweite Halbfinale, in dem Sevilla und Juventus aufeinandertreffen, ist dann einzig im Livestream bei RTL+ zu sehen. Der Start der Vorberichte ist für 20.10 Uhr geplant. Dies gilt auch für die Konferenz, die neben den beiden Halbfinal-Rückspielen der Europa League auch die Halbfinal-Rückspiele der Conference League berücksichtigt.

Was das Abonnement für RTL+ betrifft, stehen mehrere Abopakete zur Verfügung, angefangen mit RTL+ Premium, das mit monatlichen Gebühren in Höhe von 6,99 Euro je Monat die billigste Option darstellt, abgesehen vom kostenlosen Paket RTL+ Free. Bevor die erste Zahlung fällig wird, kann einen Monat lang das Angebot gratis getestet werden.

Europa League Halbfinale, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im Liveticker

Die, die keine Möglichkeit haben, das Angebot von RTL bzw. RTL+ wahrzunehmen, bekommen mit dem Liveticker von SPOX die perfekte Alternative geboten.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen dem FC Sevilla und Juventus Turin.

Europa League Halbfinale, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream - Wichtigste Infos zu Leverkusen vs. Roma

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. AS Rom

Bayer Leverkusen vs. AS Rom Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 18. Mai 2023

18. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV: RTL

Livestream: RTL+

Europa League Halbfinale, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream - Wichtigste Infos zu Sevilla vs. Juve

Begegnung: FC Sevilla vs. Juventus Turin

FC Sevilla vs. Juventus Turin Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 18. Mai 2023

18. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Livestream: RTL+

Europa League: Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick