Im Halbfinale der Europa League empfängt Juventus Turin heute den FC Sevilla. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Aktion!

Hinspiel im Halbfinale, Juve vs. Sevilla. Wer sich im italienisch-spanischen Duell durchsetzen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Juventus vs. FC Sevilla: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams haben ihren vollen Fokus auf die Europa League gesetzt, in den nationalen Ligen ist nämlich nicht mehr viel zu holen. Juventus hat in der Serie A zwar Platz zwei inne, doch hat der Turiner Traditionsklub fast 20 Zähler Rückstand auf die SSC Neapel - der FC Sevilla dümpelt im Liga-Mittelfeld herum. Wer kann heute den nächsten Schritt in Richtung eines internationalen Titels gehen? Um ca. 20 Uhr kommen hier die Aufstellungen!

Vor Beginn: Spielstätte ist das Allianz Stadium in Turin, ab 21 Uhr rollt dort der Ball.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Juventus Turin und dem FC Sevilla!

Europa League, Juventus vs. FC Sevilla: Voraussichtliche Aufstellungen

Juventus: Szczesny - Danilo, Bremer, Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria - Vlahovic

Szczesny - Danilo, Bremer, Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria - Vlahovic FC Sevilla: Bounou - Navas, Bade, Gudelj, Acuna - Gueye, Rakitic - Ocampos, Torres, Gil - En-Nesyri

Juventus vs. FC Sevilla: Europa League heute im TV und Livestream

Das Duell zwischen Juve und Sevilla wird zwar von RTL übertragen, allerdings nicht im Free-TV. Der Kölner Privatsender bietet das Spiel nämlich nur auf der kostenpflichtigen Plattform RTL+ im Livestream an. Um 20.10 starten dort die Vorberichte.

Ebenfalls ist dort übrigens die Konferenz zu finden, genauso wie das Parallelspiel zwischen AS Rom und Bayer 04 Leverkusen.

