Anzeige

In der Europa League stehen am heutigen Abend die Viertelfinalrückspiele auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream sehen könnt und welche Partien im Free-TV übertragen werden.

Am heutigen Donnerstag, den 20. April, finden die Viertelfinalrückspiele in der Europa League statt. Die vier Europapokalduelle starten allesamt um 21.00 Uhr.

Als letzter deutscher Vertreter spielt Bayer Leverkusen heute Abend in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise. Das Team von Xabi Alonso träumt nach dem 1:1 im Hinspiel weiterhin vom Einzug in das Halbfinale. Sevilla und Manchester United spielten in der vergangenen Wochenende ebenfalls unentschieden, heute empfangen die Spanier die Reds zum entscheidenden Duell.

Sporting Lissabon duelliert sich am Abend mit Juventus Turin, parallel kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Feyenoord Rotterdam und dem AS Rom. Feyenoord gewann sein Hinspiel am vergangenen Donnerstag gegen den AS Rom mit 1:0, ebenso wie Juventus Turin gegen Sporting Lissabon. Welchen Teams gelingt der Einzug in das Halbfinale?

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream - Das Viertelfinale im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft Hin- oder Rückspiel Do., 13.4. 18.45 Uhr Feyenoord Rotterdam 1:0 AS Rom Hinspiel Do., 13.4. 21.00 Uhr Bayer Leverkusen 1:1 Union Saint-Gilloise Hinspiel Do., 13.4. 21.00 Uhr Manchester United 2:2 FC Sevilla Hinspiel Do., 13.4. 21.00 Uhr Juventus Turin 1:0 Sporting Lissabon Hinspiel Do., 20.4. 21.00 Uhr AS Rom -:- Feyenoord Rotterdam Rückspiel Do., 20.4. 21.00 Uhr Union Saint-Gilloise -:- Bayer Leverkusen Rückspiel Do., 20.4. 21.00 Uhr FC Sevilla -:- Manchester United Rückspiel Do., 20.4. 21.00 Uhr Sporting Lissabon -:- Juventus Turin Rückspiel

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Die Viertelfinalspiele in der Europa League zeigt RTL am heutigen Tag live und in voller Länge. Der TV-Sender hält in diesem Jahr die exklusiven Übertragungsrechte an allen Europa-League-Duellen.

Im Free-TV zeigt RTL am heutigen Abend nur eine Europapokalpartie: Das Duell zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen. RTL beginnt heute mit seiner Free-TV-Übertragung der Partie zwischen Union Saint-Gilloise und Bayer Leverkusen um 20.15 Uhr.

© getty Sevilla trifft am Abend auf Manchester United.

Alle Viertelfinalrückspiele seht Ihr am Abend im Livestream auf RTL+. Dort könnt Ihr die Duelle ab 20.30 Uhr verfolgen. Ihr benötigt ein RTL+-Abo, um auf die Livestreams der heutigen Spiele zugreifen zu können. RTL+ bietet Euch die Möglichkeit, das kostenpflichtige Abonnement einen Monat lang kostenlos zu testen.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Abend die Europa-League-Rückspiele im Liveticker. Wir halten Euch über das Spielgeschehen der Viertelfinalduelle auf dem Laufenden. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League - Die Gewinner der vergangenen Jahre