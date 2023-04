Anzeige

Im Viertelfinale der Europa League trifft Bayer Leverkusen heute auf Union Saint-Gilloise. Hier könnt Ihr das komplette Europapokalhinspiel im Liveticker verfolgen.

Bayer Leverkusen duelliert sich am heutigen Abend in der Europa League mit Union Saint-Gilloise. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob Bayer Leverkusen seinen Siegeslauf aus den vergangenen Wochen fortsetzten kann.

Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bayer Leverkusen ist der letzte deutsche Vertreter in der Europa League. Das Team von Xabi Alonso zeigte sich zuletzt in starker Form, die vergangenen sieben Pflichtspiele gewann Bayer allesamt. So erreichten die Leverkusener das Viertelfinale dank zwei souveräner Leistungen gegen Ferencvaros Budapest. Heute trifft Bayer mit Union Saint-Gilloise auf das Team, das Union Berlin aus dem Wettbewerb gekegelt hat. Bayer Leverkusen erwartet also eine schwere Aufgabe vor heimischen Publikum.

Vor Beginn: Das Viertelfinalhinspiel beginnt am Abend um 21.00 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Europa-League-Spiels zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise.

Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise: Europa League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapie, Wirtz - Diaby, Adli

Union Saint-Gilloise: Moris - Kandouss, Burgess, van der Heyden - Nieuwkoop, Lazare Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin - Adingra, Boniface

Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise: Europa League heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt am heutigen Abend RTL die Europa-League-Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise live ab 20.15 Uhr. Als Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund für den Privatsender im Einsatz.

Im Livestream überträgt RTL die Partie auf seinem hauseigenen Streamingdienst RTL+. Dort könnt Ihr auch die Partie in der Konferenz verfolgen.

Europa League: Die Viertelfinal-Hinspiel im Überblick