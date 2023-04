Dimitar Berbatov exklusiv: Manchester United sollte Victor Osimhen statt Harry Kane verpflichten

Der ehemalige Stürmer Dimitar Berbatov ist nicht mit der aktuellen Entwicklung von seinem ehemaligen Verein Manchester United zufrieden. Außerdem verrät der Markenbotschafter von Enterprise Rent-A-Car im Interview mit SPOX und GOAL, warum die Red Devils nicht Harry Kane verpflichten sollten und woran die zweite Ära von Cristiano Ronaldo im Old Trafford letztlich scheiterte.

Erik ten Hag hat den Carabao Cup gewonnen, United ins Halbfinale des FA Cups und ins Viertelfinale der Europa League geführt und trifft nach dem spannenden 2:2-Unentschieden im Old Trafford vergangene Woche am Donnerstag im Rückspiel auf den FC Sevilla.

... seine erste Wahl für den Sturm von Manchester United: "Es ist so schwierig, weil man jemanden braucht, der Tore schießt. Jemand, der das richtige Alter hat, damit er sich entwickeln und immer besser werden kann. Man muss ihn also für die nächsten Jahre einsetzen. Meiner Meinung nach führt kein Weg an Osimhen vorbei. Er hat eine unglaubliche Saison und macht tolle Sachen. Das ist also die Art von Spieler, die ich gerne bei United sehen würde."

... Harry Kane als mögliche Verpflichtung: "Über die Torquote von Harry Kane lässt sich nicht streiten. Er ist einer der besten seiner Generation, was die Art und Weise angeht, wie er Tore schießt, wie er das Spiel spielt und wie er das Spiel sieht. Er ist unglaublich. Aber die einzige Sorge, die ich habe, ist sein Alter, er ist [fast] 30, niemand wird jünger. Meiner Meinung nach wird das ein großes Problem sein, wenn ihn jemand kaufen will."

... den Spielertypen, der Manchester United fehlt: "Ich denke, sie brauchen einen Mittelstürmer. Jemanden, der Tore schießen kann. So jemanden, über den man sagt: 'Der Typ, der 25 Tore schießt.' Sie brauchen so jemanden. Sie müssen sich nach einem Torjäger der Extraklasse umsehen."

... Cristiano Ronaldos zweite Ära in Manchester: "Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, denn in der ersten Saison hat er viele Tore geschossen. Meiner Meinung nach war es ein Missverständnis, eine falsche Kommunikation und zu wenig Respekt auf beiden Seiten. Wenn man jemanden von der Größe Ronaldos hat, der eine lebende Legende des Fußballs ist, muss man ihm Respekt entgegenbringen. Man muss ständig mit ihm sprechen. Wenn er nicht spielt, muss man es ihm sagen und erklären, warum man ihn nicht spielen lässt. Er muss sich besonders fühlen, weil er etwas Besonderes ist. Diese Art von Spielern haben sich diesen Status im Fußball verdient - und das muss man wissen. Wenn man das nicht zeigt, dann passieren solche Dinge."

... den 95 Millionen Euro teuren Sommer-Neuzugang Antony: "Wir sind alle Menschen, wir wollen alle sofort Ergebnisse sehen. Aber manchmal braucht man Zeit, um sich an eine andere Liga, einen anderen Verein und eine andere Art, Fußball zu spielen, zu gewöhnen. Ich würde Antony gerne genau so spielen sehen wie gegen Nottingham Forest. Und der Pass, den er Diogo Dalot gegeben hat, das ist Fußball. So sollte man Fußball spielen, den Ball auf dem Boden zwischen den Verteidigern hindurchpassen. Das war für mich der beste Moment in diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass es ihm an Selbstvertrauen mangelt. Aber das sollte ihm noch mehr Selbstvertrauen geben, um weiterzumachen und an sich zu glauben, denn er ist ein großes Talent. Er muss nicht viele Tricks mit dem Ball machen, manchmal muss er es einfach halten. Manchmal ist die Einfachheit genial, wie bei diesem Pass."

... Jadon Sancho: "Warum klappt es nicht? Er muss die Antworten liefern. Er ist ein Talent und er hat das Dribbling, die Tricks in der Tasche, die Geschwindigkeit, er kann Tore schießen und auch passen. Was fehlt noch? Das ist etwas, was sie im Training herausfinden müssen, Sancho selbst muss sehen, woran er noch arbeiten muss. Ich möchte, dass er bleibt, denn meiner Meinung nach kann er viel mehr leisten. Mit ihm auf der linken und Antony auf der rechten Seite hat man Geschwindigkeit, man hat [Marcus] Rashford, man hat [Anthony] Martial, das ist ein Talentpool."

... über die Zeit, die manche Spieler brauchen, bis sie einschlagen: "Ich bin ein gutes Beispiel. Denn er [Sancho] ist in seiner zweiten Saison, und ich habe meine besten Leistungen in meiner dritten Saison gezeigt. Hoffen wir also, dass die dritte Saison seine beste sein wird. Ich denke, einige Spieler brauchen etwas mehr Zeit, andere nicht so sehr. Bei manchen klappt es nicht, auch wenn man fünf Jahre lang bleibt. Ich kenne die Antwort nicht. Das ist mir in dieser Zeit einfach passiert."

