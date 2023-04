Manchester United: "Sollten sich schämen!" Nur Sabitzer nicht am Pranger

Anzeige

Englische TV-Experten haben nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Sevilla mit den Spielern von Manchester United abgerechnet. Nicht am Pranger stand einzig Doppeltorschütze Marcel Sabitzer.

"Einige Spieler sollten sich für ihre Leistung schämen", sagte der ehemalige United-Keeper Peter Schmeichel. "Einige Spieler müssen sich heute selbst hinterfragen und darüber nachdenken, ob sie genug zur Mannschaft beitragen." Lediglich Sabitzer sei seiner Meinung nach "sehr gut" gewesen.

Die Leihgabe des FC Bayern München brachte United mit 2:0 in Führung, ehe Sevilla durch Eigentore von Tyrell Malacia und Harry Maguire in der Schlussphase zum Ausgleich kam. "Die zweite Hälfte war ein komplettes Desaster", sagte Schmeichels ehemaliger Teamkollege Paul Scholes.

"Wir hatten das Spiel in unseren Händen und wir hätten das 3:0 oder 4:0 machen können, das Spiel war komplett bei uns", erklärte auch Trainer Erik ten Hag. Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag in Sevilla.

Sabitzer spielt seit Januar per Leihe für United. Auf die Frage, ob er sich einen dauerhaften Wechsel vom FC Bayern zu den Red Devils vorstellen könne, antwortete er neulich in der Sport Bild: "Natürlich sind meine Gedanken in Bezug auf United - speziell mit Blick darauf, wie es läuft, welches Vertrauen ich von Erik ten Hag bekomme - sehr positiv. Aber ich habe es ja nicht allein zu entscheiden."