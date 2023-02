FC Barcelona vs. Manchester United, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Der FC Barcelona empfängt heute Manchester United in den Playoffs der Europa-League-K.o.-Runde. Wie Ihr das Hinspiel der beiden europäischen Giganten live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, wird Euch in diesem Artikel erklärt.

In derselben Woche, in der auch die Champions League zurückgekehrt ist, wird auch in der Europa League wieder Fußball gespielt. Am heutigen Donnerstag, den 16. Februar, finden die Hinspiele in den Playoffs der K.o.-Runde statt. Alle 16 Mannschaften sind im Einsatz, somit stehen acht Partien an.

Eine davon ist die zwischen dem FC Barcelona und Manchester United, die um 18.45 Uhr im Spotify Camp Nou (Barcelona) angepfiffen wird.

Jede Paarung besteht aus einem Gruppenzweiten der Europa League und einem Gruppendritten der Champions League. Barca schaffte es in der Gruppenphase der Königsklasse nicht ins Achtelfinale, musste sich dabei zweimal dem FC Bayern München geschlagen geben. United hingegen verpasste den direkten Weg ins Achtelfinale der Europa League nur knapp, muss nun also ebenfalls einen Umweg gehen.

© getty Robert Lewandowski spielt mit dem FC Barcelona eine starke erste Saison.

FC Barcelona vs. Manchester United, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Europa League besitzt in dieser Spielzeit die RTL Mediengruppe. Aus diesem Grund ist die Partie auch bei RTL zu sehen. Allerdings nicht im Free-TV, sondern im Livestream bei RTL+, wo neben dem Einzelspiel auch eine Konferenz angeboten wird, die alle Begegnungen des Tages beinhaltet.

Um RTL+ nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Was das Abo betrifft, stehen mehrere Pakete zur Verfügung: RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat, RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat (nur noch von Bestandskunden nutzbar) oder RTL+ Max, das die ersten sechs Monate lang 9,99 Euro pro Monat kostet, danach mit 12,99 Euro je Monat weitergeht.

FC Barcelona vs. Manchester United, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugang zu RTL+? Dann hat SPOX die perfekte Lösung für Euer Problem. Wir tickern das Spiel nämlich live und detailliert mit. So verpasst Ihr keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Europa-League-Spiels zwischen dem FC Barcelona und Manchester United.

Hier geht es zum Liveticker der Donnerstagskonferenz.

FC Barcelona vs. Manchester United, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Manchester United

FC Barcelona vs. Manchester United Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Playoffs der K.o.-Phase

Playoffs der K.o.-Phase Datum: 16. Februar 2023

16. Februar 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr Uhr

18.45 Uhr Uhr Ort: Spotify Camp Nou, Barcelona

Spotify Camp Nou, Barcelona Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die Hinspiele in den Playoffs der K.o.-Phase