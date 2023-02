Anzeige

In der Playoffs der Europa-League-K.o.-Phase stehen sich heute der FC Barcelona und Manchester United gegenüber. Im Liveticker von SPOX lässt sich das Hinspiel live verfolgen.

Die Fans dürfen sich heute in der Europa League auf ein Spektakel freuen. Mit dem FC Barcelona und Manchester United treffen zwei europäische Giganten im Hinspiel der Playoff-K.o.-Runde aufeinander. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

FC Barcelona vs. Manchester United - Vor Beginn Tore Aufstellung Barcelona ter Stegen - Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba - Kessié, F. de Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi Aufstellung Manchester de Gea - Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia - Casemiro, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Rashford - Weghorst Gelbe Karten Barca:

United:

FC Barcelona vs. Manchester United: Europa League JETZT im Liveticker - Vor Beginn

FC Barcelona vs. Manchester United: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So gehen die beiden Teams in die Partie:

Barca: ter Stegen - Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba - Kessié, F. de Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi

ter Stegen - Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Jordi Alba - Kessié, F. de Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Gavi United: de Gea - Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia - Casemiro, Fred, Sancho, Bruno Fernandes, Rashford - Weghorst

Vor Beginn: Nach der Champions League vorgestern erwacht heute nun endlich auch die Europa League aus dem Winterschlaf. Mit den Playoff-Hinspielen geht auch die K.o.-Phase los. Eines davon bestreiten heute der FC Barcelona, der in der Champions League als Gruppendritter runter in die Europa League musste, und Manchester United. Beide Klubs sind aktuell sehr gut drauf. Die Katalanen führen die spanische Primera Division an und gewannen von den vergangenen zwölf Partien ganze elf. Auch United liefert Woche für Woche ab, in der Premier League sind die Red Devils auf Platz drei.

Vor Beginn: Um 18.45 Uhr ertönt der Anpfiff zum Spiel. Als Austragungsstätte dient das Spotify Camp Nou in Barcelona.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Manchester United. Die beiden Mannschaften stehen sich im Hinspiel der Playoff-K.o.-Runde gegenüber.

© getty Marcus Rashford trifft aktuell wie am Fließband.

FC Barcelona vs. Manchester United: Europa League heute im TV und Livestream

Übertragen wird das Hinspiel bei RTL+, dem Streamingdienst des Privatsenders RTL. Dort geht die Vorberichterstattung um 18.10 Uhr los. Parallel dazu wird auch eine Konferenz angeboten, die alle anderen Spiele beinhaltet.

Für RTL+ wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, diesbezüglich stehen drei Abo-Modelle zur Auswahl.

