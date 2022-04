Eintracht Frankfurt - Thesen zum historischen Triumph gegen Barcelona: Die SGE holt jetzt den Titel!

Das Weiterkommen von Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona (3:2/1:1) hat gezeigt, dass die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner das Zeug dazu hat, dieses Jahr den Titel zu holen, dass ein Abgang von Filip Kostic im Sommer immer unwahrscheinlicher wird und dass Oliver Glasner nun endgültig in Frankfurt angekommen ist.

1. Die Eintracht holt den Titel

Wer soll Eintracht Frankfurt noch aufhalten? Die Zeichen vor dem Europa League-Viertelfinale gegen den großen FC Barcelona standen eindeutig, bei Sportwetten dürfte sich der eine oder andere, der auf ein Weiterkommen der Eintracht gewettet hat, ein goldenes Näschen verdient haben. Dabei hatten die Hessen in beiden Spielen zusammengerechnet sogar eine Torschussbilanz von 31:17! Eine unfassbare Bilanz mit Blick auf die ungleichen Verhältnisse beider Klubs.

Im Camp Nou waren 25000 Eintracht-Fans, die ihre Mannschaft unnachgiebig nach vorne peitschten. In der Stadt sollen es noch tausende mehr gewesen sein. Ein einzigartiges Ereignis, das im europäischen Fußball seinesgleichen sucht.

Im Halbfinale wartet nun West Ham United. Der Tabellensechste der Premier League stammt aus London. Und genau da hat die Eintracht noch eine Rechnung offen! In der Saison 2018/19 scheiterten die Frankfurter erst im Halbfinale der Europa League am FC Chelsea - im Elfmeterschießen! Zum tragischen Helden wurde damals Innenverteidiger Martin Hinteregger mit seinem verschossenen Elfer, der in den Spielen gegen den FC Barcelona zur Höchstform auflief.

Dass er und seine Mannschaft gegen die Engländer nochmal besonders motiviert sind, steht außer Frage. Im Finale würde dann der Sieger aus der Partie RB Leipzig und Glasgow Rangers warten. Ein aus deutscher Sicht machbares Los. 42 Jahre nach dem letzten Europapokaltitel der SGE ist es nun wieder an der Zeit.

Noten: Frankfurts Helden bärenstark - Barcas große Namen unterirdisch © imago images 1/32 © imago images 2/32 FC BARCELONA - MARC-ANDRE TER STEGEN: Unglücklicher Arbeitstag für den deutschen Nationaltorhüter. Konnte zweimal nichts gegen Kostic ausrichten. Auch beim Fernschuss von Borre machtlos. Note: 4. © imago images 3/32 OSCAR MINGUEZA: Sollte für mehr Stabilität auf der rechten Seite sorgen. Nahm den Kampf gegen Kostic gerne an. Konnte aber nicht für die nötige Sicherheit in der Barca-Verteidigung sorgen. Note: 4,5. © imago images 4/32 RONALD ARAUJO: Rückte für den verletzten Gerrard Pique in die Innenverteidigung. Besonders seine Pässe in die Hälfte der Frankfurter kamen zu selten an. Note: 4,5. © imago images 5/32 ERIC GARCIA: Extrem unglückliche Partie von Garcia. Verschuldete den frühen Elfmeter, indem er Lindström einfach umriss. Versuchte mit langen Bällen, die auch oft ihr Ziel fanden, Busquets im Aufbauspiel zu entlasten. Note: 5. © imago images 6/32 JORDI ALBA: Sehr offensiv, dadurch fehlte er häufig hinten. Schaffte es überhaupt nicht, Knauff in den Griff zu bekommen. Bezeichnend: Rutschte in der 44. Minute in der Rückwärtsbewegung aus. Rabenschwarzer Abend. Note: 5. © imago images 7/32 SERGIO BUSQUETS: Der sonst so zuverlässige Mittelfeldstratege hatte enorme Probleme im Spielaufbau. Ging gegen Ende der Partie mit nach vorne. Sein Treffer zum 1:3 wurde wegen Abseits zurückgenommen. Traf später in der Nachspielzeit. Note: 4. © imago images 8/32 PEDRI: Das körperliche Spiel der Hessen machte Pedri extrem zu schaffen. War auch kaum anspielbar und machte so Busquets das Leben schwer. Offensiv ohne einen einzigen Torschuss. Note: 5. © imago images 9/32 GAVI: Auf der linken Seite war für Gavi kaum ein Durchkommen. Brachte in der 29. Minute in letzter Not Lindström zu Fall und holte sich dafür die Gelbe Karte. Konnte nicht einmal aufs Tor schießen. Note: 5. © imago images 10/32 OUSMANE DEMBELE: Zeigte phasenweise seine tolle Technik und kraftvollen Dribblings. Seine Flanke in der 9. Minute konnte Aubameyang nicht verwerten. Insgesamt aber eher schwach. Auch ohne einen Torschuss. Note: 4. © imago images 11/32 FERRAN TORRES: Konnte der Körperlichkeit der Frankfurter gar nichts entgegen setzen. Ging mal in der 22. Minute an allen Verteidigern vorbei, aber fand keinen Abnehmer. Auch ohne Torschuss. Das war zu wenig vom Top-Talent. Note: 5. © imago images 12/32 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Wo war eigentlich Auba? In der 9. Minute mit einem gefährlichen Kopfball, aber sonst fast gar nicht zu sehen. Gegen gut stehende Frankfurter konnte er seine Schnelligkeit nicht ausspielen. Note: 5. © imago images 13/32 FRENKIE DE JONG: Wie auch im Hinspiel nur eingewechselt. Der Unterschied: Diesmal konnte er weniger positiven Beitrag leisten. Hatte vielen anderen offensiven Kräften immerhin einen Torschuss voraus. Note: 4. © imago images 14/32 SERGINO DEST: Kam in der 62. Minute für die Verteidigung. Konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. Kurios: Hatte immerhin eine Passquote von 100 Prozent. Note: 4. © imago images 15/32 LUUK DE JONG: Wurde in der 70. Minute eingewechselt und sollte offensiven Schwung in die Partie bringen. War aber mit dem hessischen Abwehrbollwerk überfordert. Note 4,5. © imago images 16/32 MEMPHIS DEPAY: Kam in der 80. Minute für den enttäuschenden Ferran Torres und war gleich deutlich effektiver: erzielte das 2:3 per Elfmeter. Keine Bewertung. © imago images 17/32 EINTRACHT FRANKFURT - KEVIN TRAPP: Musste in Halbzeit eins nur gegen Araujo zupacken und tat das (18.). Danach kaum mehr ernsthaft gefordert. Beim 1:3 machtlos, beim Elfmeter zum 2:3 im Pech. Note: 3,5. © imago images 18/32 ALMAMY TOURE: Hatte gegen Torres ein paar Mal das Nachsehen, war ansonsten aber meist rechtzeitig zur Stelle und rückte auch gut mit ein. Nach der Pause stabiler und am Ende mit den zweitmeisten klärenden Aktionen seines Teams (9). Note: 2. © imago images 19/32 MARTIN HINTEREGGER: Hatte Aubameyang wie schon im Hinspiel sehr gut im Griff. Bewies ein gutes Stellungsspiel, so dass er viele Situationen frühzeitig antizipierte und gar nicht erst in den Zweikampf musste. Geniale Rettungsaktion kurz vor Ende. Note: 1. © imago images 20/32 EVAN NDICKA: Konzentrierte und aufmerksame Leistung. Kam auf viele klärende Aktionen (7) und ließ sich nichts zu Schulden kommen. Klärte in der Nachspielzeit sensationell im Stile eines Torhüters, verschuldete den Elfer und flog mit Gelb-Rot. Note: 2. © imago images 21/32 ANSGAR KNAUFF: Vernaschte Alba einige Male richtig - so wie in der 44., als sein Abschluss nur knapp drüber ging. Sein Linksschuss nach Dribbling war zu schwach (35.). Hatte zur Pause 7 seiner 10 Zweikämpfe gewonnen. Richtig starker Auftritt. Note: 1,5. © imago images 22/32 KRISTIJAN JAKIC: Sein Nachsetzen führte zum Ballgewinn, aus dem das 2:0 resultierte. Kurz danach mit einer guten Direktabnahme. Verteilte die Bälle immer wieder gekonnt. Fehlt im Halbfinale allerdings gelbgesperrt. Note: 2. © imago images 23/32 SEBASTIAN RODE: Spielte für Djibril Sow und machte seine Sache gut. Sein öffnender Ball führte zur Szene, aus der der frühe Elfmeter folgte. Starke Balleroberung vor Knauffs Chance (35.). Note: 2. © imago images 24/32 FILIP KOSTIC: Blieb bei seinem Elfmetertor souverän und legte auch das 2:0 vor. Hatte die meisten Ballaktionen (55) seines Teams. Sehr gut auch die zahlreichen Balleroberungen (12). Sein trockener Schuss beim 3:0 machte den Deckel drauf. Note: 1. © imago images 25/32 JESPER LINDSTRÖM: Sein Tempo war im Umschaltspiel immer wieder eine Waffe, bedrohte mit seinen Laufwegen immer wieder die Tiefe. Er holte auch den Strafstoß heraus. Muss seine Großchance in der 58. zum 3:0 verwerten. Note: 2. © imago images 26/32 DAICHI KAMADA: Technisch gewohnt stark, auch in engen Situationen. Überragende Grätsche gegen Dembele (33.). Richtig gut auch im Umschaltspiel, zum Beispiel bei der Vorbereitung von Lindströms Großchance. Legte das 3:0 vor. Note: 1,5. © imago images 27/32 RAFAEL BORRE: Rieb sich auf und führte viele Zweikämpfe. Auch er war an der Balleroberung vor seinem 2:0 beteiligt - ein absolutes Traumtor aus der Distanz. Seine Kopfballverlängerung zu Kamada führte zum 3:0. Note: 1,5. © imago images 28/32 AJDIN HRUSTIC: Kam in der 80. Minute für Rode und holte sich kurz darauf die Gelbe Karte nach einem Foul an Dembele ab. Keine Bewertung. © imago images 29/32 JENS PETTER HAUGE: Auch er wurde nach 80 Minuten gebracht, Borre ging für ihn runter. Trat nicht mehr groß in Erscheinung. Keine Bewertung. © imago images 30/32 RAGNER ACHE: Wurde in der Schlussminute für Borre eingewechselt. Keine Bewertung. © imago images 31/32 TIMOTHY CHANDLER: In der Nachspielzeit ging für ihn Knauff raus. Keine Bewertung. © imago images 32/32 MAKOTO HASEBE: Für Toure in der Nachspielzeit eingewechselt. Keine Bewertung.

2. Filip Kostic kann jetzt einfach nicht mehr gehen

Er war der Spieler der letzten Jahre, der quasi in jeder Transferperiode schon fast weg gewesen wäre. Im vergangenen Sommer stand ein Wechsel zu Lazio Rom kurz bevor, doch der Abgang von Filip Kostic scheiterte letztlich am fast schon unverschämten Angebot der Italiener, das nicht annähernd marktgerecht war. Dass sich der 29-jährige Serbe dafür sogar wegstreiken wollte, bereute er und die Fans verziehen im schnell.

Anschließend wechselte der dennoch den Berater und wird mittlerweile von Alessandro Lucci betreut, bei dem sich sonst fast ausschließlich Profis aus der Serie A tummeln. Zuletzt schien ein Wechsel im Sommer deshalb sehr wahrscheinlich. Kostics Vertrag läuft 2023 aus.

Doch dann kam dieses Spiel in Barcelona, im Camp Nou. Bei dem Kostic zwei Tore erzielte, in der 4. Minute per Elfmeter, in der 67. dann im gewohnten Kostic-Style zur Vorentscheidung. Anschließend wurde der Nationalspieler von den Fans frenetisch gefeiert - minutenlang! Die Verbindung der Anhänger zu Eintrachts Topspieler, sie ist groß und innig.

In Frankfurt hat Kostic ein System und eine Mannschaft, in der er sich wohlfühlt und aufblüht. Gibt er das im Sommer nochmal auf, um einen letzten großen Vertrag mit einem kleinen Gehaltssprung zu unterschreiben? Nach den Bildern in Barcelona wird das immer unwahrscheinlicher!

© getty Frankfurt steht im Halbfinale der Europa League.

3. Oliver Glasner lebt die Eintracht

Was für unglaubliche Szenen im Camp Nou! Als die Jubeltraube sich dem Ende näherte, legte Eintrachts Trainer Oliver Glasner nochmal einen richtigen Dive vor den Frankfurter Fans hin. Auf dem heiligen Rasen setzte der 47-jährige Österreicher an und rutschte mit dem Kopf voraus in Richtung der Kurve.

Glasner, der zuvor in der Bundesliga nur beim VfL Wolfsburg und zuvor in Österreich bei LASK Linz gearbeitet hat, brauchte Anlauf, um die Größe und Bedeutung des Klubs Eintracht Frankfurt zu verstehen. Spätestens aber beim 3:2-Sieg in Barcelona verstand er es. Das wurde auch in seinen Statements nach dem Spiel deutlich, bei denen er sich selbst komplett zurücknahm und den Fokus auf die Spieler, aber auch die Fans richtete. "Die Spieler haben heute das ganze Lob verdient! Als Trainer bist du nichts ohne deine Mannschaft", erklärte Glasner nach dem Spiel.

Und auch seine Emotionen ließ er Revue passieren: "Ich bin jemand, der normal die Ehrendrunde nicht mitgeht. Heute wollte ich es aber aufsaugen und genießen. Das ist der emotionale Lohn, den du bekommst als Sportler, in dem Fall auch als Trainer, den du mit keinem Geld der Welt kaufen kannst. Das ist etwas, das sich ins Herz einbrennt und was du dein Leben lang mit dir trägst. Diesen Abend, diese Gefühle, diese Stimmung werde ich sicherlich mitnehmen, bis ich irgendwann mal hoffentlich eine Etage höher bin."

Die Eintracht und Glasner - sie haben an diesem Abend in Spanien so richtig zueinandergefunden. Und der Österreicher hat erleben dürfen, welche Dimension, welche Größe der Klub hat - mit einem Weiterkommen konnte dieser auch davon etwas zurückgeben.

Europa League: Viertelfinale im Überblick