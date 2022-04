Sieg gegen Barcelona: Frankfurt im Halbfinale

In einer magischen Nacht im Camp Nou hat Eintracht Frankfurt den großen FC Barcelona sensationell entzaubert. Im mitreißenden Viertelfinal-Rückspiel der Europa League setzten sich die furiosen Frankfurter mit 3:2 (2:0) durch und erteilten dem scheinbar übermächtigen Weltklub aus Spanien eine eindrucksvolle Lehrstunde. Der Traum vom ganz großen Coup im Lieblingswettbewerb lebt.

Im "Jahrhundertduell" mit den haushoch favorisierten Katalanen versetzten Filip Kostic (4., Foulelfmeter, 67.) und Rafael Borre (36.) die rund 30.000 mitgereisten Eintracht-Fans mit ihren Treffern in Ekstase. Daran änderten auch die Gegentreffer durch Sergio Busquets (90.+1) und Memphis Depay (90.+11, Foulelfmeter) nichts. Der Frankfurter Evan N'Dicka sah noch Gelb-Rot (90.+10).

Nach dem starken Auftritt beim 1:1 im Hinspiel lieferte die SGE gegen das Starensemble von Trainer Xavi erneut einen großen Fight - und belohnte sich wie schon 2019 mit dem Einzug ins Halbfinale. Dort wartet West Ham United.

Die Europa-League-Experten vom Main feierten zudem als erste deutsche Mannschaft - nimmt man Bayern München heraus - seit der Saison 1987/88 wieder einen Erfolg im Camp Nou gegen Barca. Das große Ziel der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner bleibt das Finale am 18. Mai in Sevilla.

"Das hat niemand erwartet. Jeder hat gedacht, Barcelona schießt uns aus dem Stadion", sagte Torhüter Kevin Trapp bei RTL. Sein Team habe gerade bei Kontern effizient und "mit Bravour" agiert. "Unser Ziel ist es, so weit wie möglich zu kommen. Wir wollen ins Finale."

Zehntausende Eintracht-Fans mit weißen Shirts hatten die katalanische Metropole in einen Ausnahmezustand versetzt - und sorgten nach einem Marsch zum Stadion auch in Barcas Fußball-Tempel für sagenhafte Stimmung. Das schmeckte den Barca-Ultras nicht, Teile der Fans ließen ihre Plätze aus Protest gegen die vielen Gäste-Fans nach dem Seitenwechsel für zehn Minuten leer. "Wir überprüfen, was da passiert ist", sagte Xavi nach der Partie. "Wir können aber nicht kontrollieren, an wen die Tickets gehen."

Noten: Frankfurts Helden bärenstark - Barcas große Namen unterirdisch © imago images 1/32 © imago images 2/32 FC BARCELONA - MARC-ANDRE TER STEGEN: Unglücklicher Arbeitstag für den deutschen Nationaltorhüter. Konnte zweimal nichts gegen Kostic ausrichten. Auch beim Fernschuss von Borre machtlos. Note: 4. © imago images 3/32 OSCAR MINGUEZA: Sollte für mehr Stabilität auf der rechten Seite sorgen. Nahm den Kampf gegen Kostic gerne an. Konnte aber nicht für die nötige Sicherheit in der Barca-Verteidigung sorgen. Note: 4,5. © imago images 4/32 RONALD ARAUJO: Rückte für den verletzten Gerrard Pique in die Innenverteidigung. Besonders seine Pässe in die Hälfte der Frankfurter kamen zu selten an. Note: 4,5. © imago images 5/32 ERIC GARCIA: Extrem unglückliche Partie von Garcia. Verschuldete den frühen Elfmeter, indem er Lindström einfach umriss. Versuchte mit langen Bällen, die auch oft ihr Ziel fanden, Busquets im Aufbauspiel zu entlasten. Note: 5. © imago images 6/32 JORDI ALBA: Sehr offensiv, dadurch fehlte er häufig hinten. Schaffte es überhaupt nicht, Knauff in den Griff zu bekommen. Bezeichnend: Rutschte in der 44. Minute in der Rückwärtsbewegung aus. Rabenschwarzer Abend. Note: 5. © imago images 7/32 SERGIO BUSQUETS: Der sonst so zuverlässige Mittelfeldstratege hatte enorme Probleme im Spielaufbau. Ging gegen Ende der Partie mit nach vorne. Sein Treffer zum 1:3 wurde wegen Abseits zurückgenommen. Traf später in der Nachspielzeit. Note: 4. © imago images 8/32 PEDRI: Das körperliche Spiel der Hessen machte Pedri extrem zu schaffen. War auch kaum anspielbar und machte so Busquets das Leben schwer. Offensiv ohne einen einzigen Torschuss. Note: 5. © imago images 9/32 GAVI: Auf der linken Seite war für Gavi kaum ein Durchkommen. Brachte in der 29. Minute in letzter Not Lindström zu Fall und holte sich dafür die Gelbe Karte. Konnte nicht einmal aufs Tor schießen. Note: 5. © imago images 10/32 OUSMANE DEMBELE: Zeigte phasenweise seine tolle Technik und kraftvollen Dribblings. Seine Flanke in der 9. Minute konnte Aubameyang nicht verwerten. Insgesamt aber eher schwach. Auch ohne einen Torschuss. Note: 4. © imago images 11/32 FERRAN TORRES: Konnte der Körperlichkeit der Frankfurter gar nichts entgegen setzen. Ging mal in der 22. Minute an allen Verteidigern vorbei, aber fand keinen Abnehmer. Auch ohne Torschuss. Das war zu wenig vom Top-Talent. Note: 5. © imago images 12/32 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Wo war eigentlich Auba? In der 9. Minute mit einem gefährlichen Kopfball, aber sonst fast gar nicht zu sehen. Gegen gut stehende Frankfurter konnte er seine Schnelligkeit nicht ausspielen. Note: 5. © imago images 13/32 FRENKIE DE JONG: Wie auch im Hinspiel nur eingewechselt. Der Unterschied: Diesmal konnte er weniger positiven Beitrag leisten. Hatte vielen anderen offensiven Kräften immerhin einen Torschuss voraus. Note: 4. © imago images 14/32 SERGINO DEST: Kam in der 62. Minute für die Verteidigung. Konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. Kurios: Hatte immerhin eine Passquote von 100 Prozent. Note: 4. © imago images 15/32 LUUK DE JONG: Wurde in der 70. Minute eingewechselt und sollte offensiven Schwung in die Partie bringen. War aber mit dem hessischen Abwehrbollwerk überfordert. Note 4,5. © imago images 16/32 MEMPHIS DEPAY: Kam in der 80. Minute für den enttäuschenden Ferran Torres und war gleich deutlich effektiver: erzielte das 2:3 per Elfmeter. Keine Bewertung. © imago images 17/32 EINTRACHT FRANKFURT - KEVIN TRAPP: Musste in Halbzeit eins nur gegen Araujo zupacken und tat das (18.). Danach kaum mehr ernsthaft gefordert. Beim 1:3 machtlos, beim Elfmeter zum 2:3 im Pech. Note: 3,5. © imago images 18/32 ALMAMY TOURE: Hatte gegen Torres ein paar Mal das Nachsehen, war ansonsten aber meist rechtzeitig zur Stelle und rückte auch gut mit ein. Nach der Pause stabiler und am Ende mit den zweitmeisten klärenden Aktionen seines Teams (9). Note: 2. © imago images 19/32 MARTIN HINTEREGGER: Hatte Aubameyang wie schon im Hinspiel sehr gut im Griff. Bewies ein gutes Stellungsspiel, so dass er viele Situationen frühzeitig antizipierte und gar nicht erst in den Zweikampf musste. Geniale Rettungsaktion kurz vor Ende. Note: 1. © imago images 20/32 EVAN NDICKA: Konzentrierte und aufmerksame Leistung. Kam auf viele klärende Aktionen (7) und ließ sich nichts zu Schulden kommen. Klärte in der Nachspielzeit sensationell im Stile eines Torhüters, verschuldete den Elfer und flog mit Gelb-Rot. Note: 2. © imago images 21/32 ANSGAR KNAUFF: Vernaschte Alba einige Male richtig - so wie in der 44., als sein Abschluss nur knapp drüber ging. Sein Linksschuss nach Dribbling war zu schwach (35.). Hatte zur Pause 7 seiner 10 Zweikämpfe gewonnen. Richtig starker Auftritt. Note: 1,5. © imago images 22/32 KRISTIJAN JAKIC: Sein Nachsetzen führte zum Ballgewinn, aus dem das 2:0 resultierte. Kurz danach mit einer guten Direktabnahme. Verteilte die Bälle immer wieder gekonnt. Fehlt im Halbfinale allerdings gelbgesperrt. Note: 2. © imago images 23/32 SEBASTIAN RODE: Spielte für Djibril Sow und machte seine Sache gut. Sein öffnender Ball führte zur Szene, aus der der frühe Elfmeter folgte. Starke Balleroberung vor Knauffs Chance (35.). Note: 2. © imago images 24/32 FILIP KOSTIC: Blieb bei seinem Elfmetertor souverän und legte auch das 2:0 vor. Hatte die meisten Ballaktionen (55) seines Teams. Sehr gut auch die zahlreichen Balleroberungen (12). Sein trockener Schuss beim 3:0 machte den Deckel drauf. Note: 1. © imago images 25/32 JESPER LINDSTRÖM: Sein Tempo war im Umschaltspiel immer wieder eine Waffe, bedrohte mit seinen Laufwegen immer wieder die Tiefe. Er holte auch den Strafstoß heraus. Muss seine Großchance in der 58. zum 3:0 verwerten. Note: 2. © imago images 26/32 DAICHI KAMADA: Technisch gewohnt stark, auch in engen Situationen. Überragende Grätsche gegen Dembele (33.). Richtig gut auch im Umschaltspiel, zum Beispiel bei der Vorbereitung von Lindströms Großchance. Legte das 3:0 vor. Note: 1,5. © imago images 27/32 RAFAEL BORRE: Rieb sich auf und führte viele Zweikämpfe. Auch er war an der Balleroberung vor seinem 2:0 beteiligt - ein absolutes Traumtor aus der Distanz. Seine Kopfballverlängerung zu Kamada führte zum 3:0. Note: 1,5. © imago images 28/32 AJDIN HRUSTIC: Kam in der 80. Minute für Rode und holte sich kurz darauf die Gelbe Karte nach einem Foul an Dembele ab. Keine Bewertung. © imago images 29/32 JENS PETTER HAUGE: Auch er wurde nach 80 Minuten gebracht, Borre ging für ihn runter. Trat nicht mehr groß in Erscheinung. Keine Bewertung. © imago images 30/32 RAGNER ACHE: Wurde in der Schlussminute für Borre eingewechselt. Keine Bewertung. © imago images 31/32 TIMOTHY CHANDLER: In der Nachspielzeit ging für ihn Knauff raus. Keine Bewertung. © imago images 32/32 MAKOTO HASEBE: Für Toure in der Nachspielzeit eingewechselt. Keine Bewertung.

Barca - Frankfurt: Kostic sorgt mit Doppelpack für die Entscheidung

Auf dem Feld brachte Glasner Almamy Toure für den gesperrten Tuta und Sebastian Rode für den verletzten Djibril Sow. In einem der größten Spiele ihrer Geschichte erwischte die Eintracht einen Traumstart. Jesper Lindström wurde von Barca-Verteidiger Eric Garcia zu Boden gerissen, Kostic ließ Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen vom Punkt keine Chance.

Die Katalanen brauchten vor 79.468 Zuschauern einen Moment, übernahmen nach dem frühen Schock aber wie erwartet die Kontrolle. Viel Ballbesitz, etliche Pässe - bis auf die Chancen für Pierre-Emerick Aubameyang (9.) und Ronald Araujo (18.) fehlten aber klare Abschlüsse. Das gefürchtete Tiki-Taka kam kaum zum Vorschein.

Die Eintracht verteidigte leidenschaftlich und setzte dazu immer wieder Nadelstiche. Mit einem Traumtor aus rund 20 Metern krönte Borre eine herausragende erste Halbzeit. Mit dem Ergebnis war Barca zur Pause gut bedient, Ansgar Knauff (44.) verpasste den dritten Treffer knapp.

Der fünfmalige Champions-League-Sieger kam mit Wut aus der Kabine. Aubameyang traf den Ball aus kurzer Distanz nicht (48.) und scheiterte wenig später an SGE-Torhüter Kevin Trapp (56.). Trotz des steigenden Drucks konterte die Eintracht weiter mutig, ter Stegen rettete gegen Jesper Lindström (58.).

Frankfurt kämpfte defensiv weiter um jeden Meter und setzte der spielerischen Klasse des Favoriten Wille und Leidenschaft entgegen. Als Kostic einen schnellen Gegenangriff zum dritten Treffer vollendete, brachen auf den Rängen bei den Frankfurter Fans alle Dämme.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt: Die Daten zum Spiel

Barcelona: ter Stegen - Mingueza (62. Dest), Garcia (70. de Jong), Araujo, Alba - Busquets - Gavi, Pedri (46. de Jong) - Dembele, Aubameyang (61. Traore), Torres (80. Depay). - Trainer: Hernandez

Frankfurt: Trapp - Toure (90.+9 Hasebe), Hinteregger, Ndicka - Knauff (90.+9 Chandler), Jakic, Rode (80. Hrustic), Kostic - Lindström (80. Hauge), Kamada - Borre (90. Ache). - Trainer: Glasner

Schiedsrichter: Artur Dias (Portugal)

Tore: 0:1 Kostic (4., Foulelfmeter), 0:2 Borre (36.), 0:3 Kostic (67.), 1:3 Busquets (90.+1), 2:3 Depay (90.+11, Foulelfmeter)

Zuschauer: 79.468