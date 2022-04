Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig trifft heute im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League auf Atalanta Bergamo. SPOX zeigt Euch, wie Ihr den Kampf um das Halbfinale live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sind die einzigen zwei Bundesligisten, die noch im Rennen um den Europa-League-Titel sind. Bei beiden Mannschaften geht es am heutigen Donnerstag, den 14. April, um ein Weiterkommen ins Halbfinale.

Während die Frankfurter erst um 21 Uhr im Camp Nou auf den FC Barcelona treffen, fällt die Entscheidung zwischen Atalanta Bergamo und RB Leipzig etwas früher. Um 18.45 Uhr stehen sich die beiden Topteams im Gewiss Stadium (Bergamo) gegenüber. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel stehen die Chancen ziemlich genau 50 zu 50, vor allem weil die Auswärtstorregel nicht mehr relevant ist. Der Spanier Antonio Mateu Lahoz (Schiedsrichter) wird das Spektakel leiten.

Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute live im TV und Livestream

In Deutschland überträgt die RTL Mediengruppe die Europa League, Atalanta vs. RB Leipzig übernimmt daher RTL. Eine Übertragung im Free-TV wird es jedoch trotzdem nicht geben, heute wird erst später das Duell FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV übertragen.

Wer hingegen Atalanta vs. Leipzig live verfolgen möchte, braucht entweder RTL+ Premium, das pro Monat 4,99 Euro kostet, oder RTL+ Premium Duo, das monatlich 7,99 Euro kostet, um auf den Livestream von RTL+ zugreifen zu können. Denn der Streamingdienst RTL+ liefert die einzige Möglichkeit, in Deutschland das Spiel zu verfolgen.

RTL+ bietet jedoch nicht nur das Duell zwischen Atalanta und RB Leipzig an, auch die anderen Europa-League-Spiele, aber auch die Conference League sind heute bei RTL+ abrufbar, sowohl einzeln als auch in Form einer Konferenz.

Im deutschen Free-TV wird die Partie also nicht gezeigt, im österreichischen dagegen schon. Der ORF überträgt die Begegnung nämlich ab 18.20 Uhr auf dem Sender ORF1. Live in Bergamo kommt deswegen folgendes ORF-Team zum Einsatz:

Kommentar: Oliver Polzer

Oliver Polzer Co-Kommentar: Helge Payer

Helge Payer Moderation: Kristina Inhof

Kristina Inhof Analyse: Herbert Prohaska und Roman Mählich

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet die Partie auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek an. Wie auch Deutsche auf den ORF zugreifen können, erfahrt Ihr hier.

Außerdem seht Ihr Atalanta gegen Leipzig auch bei Sky Sport Austria im Pay-TV und im Livestream, den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket aufrufen könnt.

Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute im Liveticker

Darüber hinaus gibt es zum Spiel auch einen Liveticker, diesen bietet SPOX auf seiner Website an. Wer also kein RTL+-Abo hat und auf die österreichischen Angebote nicht zugreifen kann, muss also trotzdem nicht auf Atalanta vs. Leipzig verzichten.

Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig

Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig Wettbewerb: Europa League (Viertelfinale, Rückspiel)

Europa League (Viertelfinale, Rückspiel) Datum: 14. April 2022

14. April 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Gewiss Stadium (Bergamo)

Gewiss Stadium (Bergamo) Livestream (DE): RTL+

Free-TV (AT): ORF1

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): ORF-TVthek , Sky Sport Austria

, Liveticker: SPOX

