Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Europa League ist Bayer Leverkusen im Achtelfinale bei Atalanta Bergamo im Einsatz. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Hinspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Europa League, Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Bundesligist Bayer Leverkusen steigt am heutigen Donnerstag, 10. März, mit einem Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo in die K.o.-Phase der Europa League 2021/22 ein. Das Achtelfinal-Hinspiel wird um 21 Uhr im Gewiss Stadium in Bergamo angepfiffen.

Leverkusen qualifizierte sich als Sieger der Vorrundengruppe G für das Achtelfinale. Der heutige Gegner der Werkself begann die internationale Saison übrigens in der Champions League. Nach Platz drei in der Gruppe F ging es für den Serie-A-Klub in den Playoffs der Europa League weiter. Dort setzte sich Bergamo mit zwei Siegen klar gegen Olympiakos Piräus durch.

Leverkusen geht mit dem aus dem Unentschieden bei Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München gewonnenen Selbstvertrauen in die Partie bei Atalanta Bergamo, bringt dem Gegner aber den nötigen Respekt entgegen. "Atalanta hat in den letzten Jahren erfolgreich in der Liga und der Champions League gespielt. Es kommt darauf an, wach zu sein von der ersten Minute an, taktisch clever zu sein, auch physisch dagegen zu halten", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

Atalanta Bergamo verlor am vergangenen Samstag in der Serie A bei der AS Rom mit 0:1. In der Tabelle ist das Team von Trainer Gian Piero Gasperini nach dem 28. Spieltag Sechster.

Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Europa League liegen in dieser Saison bei der Mediengruppe RTL. Im restlichen Saisonverlauf wird an jedem Spieltag der Europa League jeweils donnerstags ein Spiel live im Free-TV übertragen - heute die Partie zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen.

Der Privatsender RTL geht heute um 20.45 Uhr mit seiner Live-Übertragung des Achtelfinal-Hinspiels auf Sendung. Als Moderatorin ist Laura Papendick im Einsatz, ihr zur Seite steht Karl-Heinz Riedle. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann und Steffen Freund.

Auf dem offiziellen RTL-Streamingportal RTL+ könnt Ihr das Spiel auch im Livestream verfolgen - dafür fallen allerdings in der Regel kosten an. Ihr habt die Wahl zwischen den Abos RTL+ Premium (4,99 Euro pro Monat), RTL+ Premium Duo (7,99 Euro pro Monat) oder dem Season Pass (9,98 Euro pro Monat). RTL+ Premium könnt Ihr aber einen Monat lang kostenlos.

Auf RTL+ gibt es Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen als Einzelspiel und als Teil einer Konferenz live zu sehen.

Über die App RTL+ könnt Ihr die Livestreams auch von unterwegs auf Eurem Smartphone oder Tablet, aber auch auch Eurem Smart-TV im heimischen Wohnzimmer abrufen.

Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im Liveticker

SPOX begleitet Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen heute in Form eines schriftlichen Livetickers. In unserem Konferenz-Liveticker könnt Ihr Euch zudem über alle EL-Spiele des heutigen Tages informieren.

Hier geht's zum Liveticker Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Europa League, Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen muss heute auf Torjäger Patrik Schick, Karim Bellarabi und Robert Anrich verzichten.

Atalanta Bergamo: Musso - Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta - de Roon, Freuler, Miranchuk, Koopmeiners, Pessina - Pasalic

Musso - Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta - de Roon, Freuler, Miranchuk, Koopmeiners, Pessina - Pasalic Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, Tapsoba, Hincapie - Frimpong, Bakker - Aranguiz, Demirbay, Diaby, Wirtz - Adli

Europa League, Achtelfinale: Die Hinspiele im Überblick