Europa League, Achtelfinale: Datum, Termine, Auslosung, Spielplan

In der Europa League findet aktuell die Qualifikation zum Achtelfinale statt. Datum, Termine, Auslosung, Spielplan: Zur Runde der letzten 16 gibt es hier schon mal grundlegende Informationen.

FC Barcelona, SSC Neapel, Zenit St. Petersburg, Real Betis Sevilla, Borussia Dortmund, Glasgow Rangers, Sheriff Tiraspol, Sporting Braga, FC Sevilla, Dinamo Zagreb, Atalanta Bergamo, Olympiakos Piräus, RB Leipzig, Real Sociedad, FC Porto und Lazio Rom: Diese 16 Klubs kämpfen aktuell um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League.

Es sind nicht irgendwelche Vereine. Darunter befinden sich all jene, die entweder in der Gruppenphase der Champions League Dritter oder in der Vorrunde der Europa League Zweiter wurden. In der europäischen Zweitklassigkeit haben sich nur die Gruppensieger bereits fix für die Runde der letzten 16 qualifiziert, die Zweiten mussten in die Playoffs.

Europa League, Achtelfinale: Datum, Termine, Auslosung

Diese Qualifikationsphase endet mit den Rückspielen am heutigen Donnerstag, den 24. Februar, nachdem es am 17. Februar die Hinspiele gegeben hatte.

© getty Amtierender Gewinner der Europa League ist der FC Villarreal.

Sobald alle Achtelfinalisten feststehen, steigt auch schon am morgigen Freitag, den 25. Februar die Auslosung. Es will schließlich keine Zeit verloren werden. Das Achtelfinale findet nämlich dann auch schon im März statt - in den beiden Wochen, in denen in der Champions League die Rückspiele des Achtelfinals ausgetragen werden.

Die Hinspiele sind für den 10. März angesetzt, die Rückspiele für den 17. März. Beides sind ebenfalls Donnerstage. Am Freitag, den 18. März lost die UEFA dann jeweils die Viertel- und Halbfinals in Champions League und Europa League aus.

Europa League, Achtelfinale: Spielplan

Nach dem Achtelfinale im März wird die Europa League am Donnerstag, den 7. April mit der Runde der letzten Acht fortgesetzt. Dann treten die übrigen Mannschaften zu den Hinspielen an. Exakt eine Woche später, am 14. April, ist es dann an der Zeit für die Rückspiele.

Das Halbfinale beginnt am 28. April, die entscheidenden Rückspiele sind für den 5. Mai terminiert. Anschließend wird das Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, Heimstätte des FC Sevilla, zum Schauplatz des Endspiels. Das Datum zum Finale: Mittwoch, 18. Mai.

Europa League: Duelle bei der Qualifikation zum Achtelfinale - Rückspiele