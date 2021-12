Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen schließt die Gruppenphase der Europa League heute mit einem Auswärtsspiel bei Ferencvaros Budapest ab. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Europa League, Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Bayer Leverkusen ist am heutigen Donnerstag, 9. Dezember, in der Europa League bei Ferencvaros Budapest zu Gast. Die Partie des 6. Spieltags der Gruppenphase wird um 21 Uhr in der Groupama Aréna in Budapest angepfiffen.

Für den Tabellendritten der Bundesliga geht es heute nur noch um die Ehre. Den Gruppensieg und das Direktticket für das Achtelfinale schon sicher. Aus diesem Grund deshalb schont der Bundesligist zum Vorrundenabschluss der Europa League seine wichtigsten Stammspieler.

Ohne Torhüter Lukas Hradecky, Torjäger Patrik Schick und Jungstar Florian Wirtz flog die Werkself zum letzten Gruppenspiel. Das Trio erhält eine Pause, außerdem fehlt der rotgesperrte Kerem Demirbay.

Für das von Peter Stöger trainierte Team von Ferencvaros Budapest endet der europäische Wettbewerb für diese Saison heute. Der Klub aus der ungarischen Hauptstadt verlor alle seine bisherigen Spiele und wird die Gruppe G als Letzter abschließen.

Europa League: der 6. Spieltag im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts 18.45 Uhr Sparta Prag Brönby IF Olympique Lyon Glasgow Rangers Real Sociedad San Sebastian PSV Eindhoven Sturm Graz AS Monaco SSC Neapel Leicester City Legia Warschau Spartak Moskau Fenerbahce Istanbul Eintracht Frankfurt Royal Antwerpen Olympiakos Piräus 21 Uhr Lazio Rom Galatasaray Istanbul Olympique Marseille Lokomotive Moskau Sporting Braga Roter Stern Belgrad Ludogorez Rasgrad FC Midtjylland Celtic Glasgow Betis Sevilla Ferencvaros Budapest Bayer Leverkusen KRC Genk Rapid Wien West Ham United Dinamo Zagreb

Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen heute live verfolgen? Dazu benötigt Ihr einen Zugang zu RTL+, dem offiziellen Streamingkanal, von RTL. Nur dort wird die Partie im Livestream gezeigt.

Zugriff erhaltet Ihr entweder über ein 30-tägiges Probeabo oder über ein Abo des Premium-Pakets von RTL + (4,99 Euro im Monat). Zusätzlich ist Ferencvaros vs. Leverkusen auch Teil einer vier Spiele umfassenden Konferenz auf RTL+.

Über die App RTL+ könnt Ihr den Livestream auch von unterwegs auf Eurem Smartphone oder Tablet, aber auch auch Eurem Smart-TV im heimischen Wohnzimmer abrufen.

Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

SPOX begleitet Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen heute in Form eines schriftlichen Livetickers. In unserem Konferenz-Liveticker könnt Ihr Euch zudem über alle EL-Spiele des heutigen Tages informieren.

Hier geht's zum Liveticker Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker 6. Spieltag Europa League.

Europa League, Ferencvaros vs. Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Ferencvaros: Dibusz - Blasic, Samy Mmaee, Kovacevic - Botka, Zachariassen, Loncar, Vecsei, Cabraja - Nguen, Ryan Mmaee

Dibusz - Blasic, Samy Mmaee, Kovacevic - Botka, Zachariassen, Loncar, Vecsei, Cabraja - Nguen, Ryan Mmaee Leverkusen: Lunew - Retsos, Kossounou, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Palacios - Bellarabi, Amiri, Paulinho - Alario

Europa League: Die Tabelle der Gruppe G