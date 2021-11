Europa League: Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow 3:2: B04 vorzeitig im Achtelfinale

Bayer Leverkusen hat den ersten Matchball genutzt und ist als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane siegte verdient gegen den 51-maligen schottischen Meister Celtic Glasgow mit 3:2 (1:1). Dadurch geht die Werkself in der Zwischenrunde den "Absteigern" aus der Champions League aus dem Weg und kann im abschließenden Gruppenspiel bei Ferencvaros Budapest rotieren.

Robert Andrich (16.) brachte Leverkusen, das in der Vorsaison in der Runde der letzten 32 überraschend an Seoanes Ex-Team Young Boys Bern gescheitert war, in Führung. Josip Juranovic (40., Foulelfmeter nach Videobeweis) glich für die Hoops aus. Nachdem Jota (56.) erneut für Celtic getroffen hatte, drehten Andrich (82.) und Moussa Diaby (87.) die Begegnung (hier die Partie noch einmal im Liveticker nachverfolgen). Glasgow muss als Dritter mit der neu geschaffenen, ungeliebten Conference League Vorlieb nehmen.

Leverkusen riss die Partie von Beginn an an sich, ohne dabei zunächst trotz deutlicher Überlegenheit gefährlich zu werden. Bei den ersten beiden Annäherungsversuchen scheiterte Andrich einmal bei einem abgefälschten Schuss und dann per Kopf bei der folgenden Ecke (10.). Die Führung lag gegen einen sehr defensiven Gast aus Schottland in der Luft.

Nach einer Ecke des Jung-Nationalspielers Florian Wirtz drückte Andrich den Ball platziert ins lange Ecke zur verdienten Führung. Auch in der Folge spielte Bayer vor 19.830 Zuschauern in der BayArena überlegen, ohne sich zunächst weitere Chancen herauszuspielen.

Die zahlreich mitgereisten Celtic-Fans brachten sich vielleicht auch deshalb zunächst lieber mit dem Evergreen "Last Christmas" abseits des Spielgeschehens in Weihnachtsstimmung. In Ekstase verfiel der Gästeblock erst, als der griechische Schiedsrichter Anastasios Sidiropoulos nach einem Foul von Bayer-Keeper Lukas Hradecky an Kyogo Furuhashi nach Videostudium auf Elfmeter entschied. Diesen verwandelte Juranovic mit etwas Glück.

Kurz vor der Pause hätte Leverkusen die Führung wieder herstellen müssen: Erst traf Diaby das Lattenkreuz, den Nachschuss setzte Wirtz mit dem Außenrist an den Außenpfosten (44.).

Nach den Seitenwechsel zögerte Amine Adli vor dem leeren Tor, sodass der ehemalige englische Nationaltorhüter Joe Hart ihm noch den Ball vom Fuß nehmen konnte (53.). Dies rächte sich, als Jota freistehend den zweiten Torschuss der Gäste abgeklärt ins lange Eck einschob. Adli und Paulinho (74.) vergaben gute Chancen auf den Ausgleich. Dann trafen Andrich und Diaby.

Leverkusen - Celtic: Die Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Hincapie (75. Sinkgraven) - Palacios, Andrich - Diaby, Wirtz (89. Tapsoba), Paulinho (75. Amiri) - Adli. - Trainer: Seoane

Celtic Glasgow: Hart - Ralston, Carter-Vickers, Welsh, Juranovic - Bitton (76. McCarthy) - McGregor, Turnbull - Forrest (72. Abada), Furuhashi (76. Ajeti), Jota (72. Johnston). - Trainer: Postecoglou

Europa League: Die Tabelle der Gruppe G