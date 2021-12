Europa League, Auslosung für K.o.-Runde: Datum, Termin, Ort, Modus, Übertragung im TV und Livestream

In der Europa League werden die Paarungen der K.o.-Runde, auch Playoffs genannt, ausgelost. Wir verraten Euch, wo Ihr die Auslosung live im TV und im Livestream verfolgen könnt und geben weitere Infos.

Europa League, Auslosung für K.o.-Runde: Datum, Termin

Gespannt richten sich die Blicke vieler europäischer Topklubs am Montag, 13. Dezember, ins schweizerische Nyon. Im Haus des europäischen Fußballs werden dann die Playoffs der K.-o.-Runde der Europa League 2021/22 ausgelost.

Los geht es um 13 Uhr, wenige Minuten nach Beendigung der Auslosung der Achtelfinalbegegnungen der Champions League. Im Rahmen der Zeremonie findet auch die Auslosung der Playoffspiele der Conference League statt.

Europa League, Auslosung für K.o.-Runde: Modus

Erstmals in der noch relativ jungen Geschichte der Europa League gibt es in diesem Jahr die dem Achtelfinale vorgeschalteten Playoffs. In den vergangenen Jahren ging es nach Abschluss der Gruppenphase mit dem Sechzehntelfinale weiter. Durch die Verkleinerung der EL-Gruppenphase auf 32 Teams in nur noch acht Gruppen, stehen in der Saison 2021/22 nur noch 24 statt wie in den Vorjahren 32 Mannschaften in der K.o.-Runde.

Auf einige geruhsame Wochen dürfen sich die acht Gruppensieger der Europa League freuen, sie sind bereits für das Achtelfinale gesetzt. Die Playoffs finden mit 16 Teams statt, den acht Gruppenzweiten der Europa League und den acht Gruppendritten der Champions League.

Jedem EL-Zweiten wird ein CL-Dritter zugelost. Heimrecht im Rückspiel genießen immer die Teams aus der Europa League. Auch für die EL-Playoffs gilt: Die Auswärtstorregel ist nicht mehr wirksam. Steht es also nach Hin- und Rückspiel Unentschieden, geht es in die Verlängerung, ganz egal welches Team mehr Auswärtstore geschossen hat.

Europa League, Auslosung für K.o.-Runde: Übertragung im TV und Livestream

Live im Free-TV kann die Auslosung am 13. Dezember nicht verfolgt werden. Dafür gibt es andere Möglichkeiten, sich die Auslosung live anzusehen.

Eine stellt ein kostenloser Livestream der UEFAdar. Ebenfalls live ist die Auslosung auf RTL+, dem offiziellen Streamingkanal von RTL, live zu sehen. Um Zugriff auf RTL+ zu haben, müsst Ihr aber zumindest im Besitz des Abos für das Premium-Paket sein. Dieses kostet monatlich 4,99 Euro. RTL+ könnt Ihr aber zunächst einen Monat lang gratis testen. Hier gibt es weitere Infos zu RTL+

Die Übertragungsrechte an der Europa League und auch der Conference League liegen in diesem Jahr bei der Mediengruppe RTL. An jedem Spieltag ist entweder auf RTL oder TVNow eine Partie live im Free-TV zu sehen, weitere Spiele gibt es live auf RTL+, wo auch eine Konferenz angeboten wird.

Europa League, Auslosung für K.o.-Runde: Termine

Die Playoffs der K.o.-Runde der Europa League werden in einer Woche durchgezogen. Die Hinspiele steigen am 17. Februar 2022, die Rückspiele am 24. Februar 2022.

Europa League 2021/22: Die weiteren Termine im Überblick

Runde Termine Playoff, Hinspiele 17. Februar 2022 Playoff, Rückspiele 24. Februar 2022 Achtelfinale, Hinspiele 10. März 2022 Achtelfinale, Rückspiele 17. März 2022 Viertelfinale, Hinspiele 7. April 2022 Viertelfinale, Rückspiele 14. April 2022 Halbfinale, Hinspiele 28. April 2022 Halbfinale, Rückspiele 5. Mai 2022 Finale 18. Mai 2022

Europa League, Auslosung für K.o.-Runde: Teilnehmer

Ein deutscher Teilnehmer an den Playoffs der K.-o.-Runde steht mit Borussia Dortmund bereits fest. Der BVB beendete die Gruppenphase der Champions League als Dritter. Mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig könnten weitere deutsche Teams folgen. Bayer Leverkusen steht dagegen bereits schon im Achtelfinale.

Europa League, Auslosung für K.o.-Runde: Bisherige Teilnehmer im Überblick