Die Rückspiele der Playoffs für die Europa-League-Gruppenphase stehen auf dem Plan. Unter anderem bestreiten heute auch Fenerbahce Istanbul und HJK Helsinki ihr Rückspiel. Wie Ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Fenerbahce vs. Helsinki - Rückspiel der Playoffs zur Europa League: Wann und wo?

In der Europa League gibt es am heutigen Donnerstag (26. August) die letzten verbliebenen Tickets für die Gruppenphase zu holen. Zehn Begegnungen finden statt. In einem der zehn Spiele treffen der Tabellendritte der vergangenen türkischen Meisterschaft Fenerbahce Istanbul um Weltmeister Mesut Özil und der finnische Meister HJK Helsinki aufeinander.

Ab 18 Uhr rollt im finnischen Helsinki der Ball. Der Slowake Ivan Kruzliak ist dabei als Unparteiischer im Einsatz.

Das Hinspiel gewannen die Türken dank des Treffers von Muhammed Gümüskaya in der 65. Minute. Fener geht daher als leichter Favorit ins Rückspiel.

© getty Mesut Özil traf gegen Adana Demirspor in der Liga zum ersten Mal in einem Pflichtspiel für Fenerbahce.

Fenerbahce vs. Helsinki: Rückspiel der Playoffs zur Europa League heute live im Free-TV und Livestream

Obwohl Fenerbahce und Helsinki keine deutschen Mannschaften sind, gibt es die Partie trotzdem im deutschen Free-TV zu sehen. Sport1 ist für die Übertragung der kompletten Begegnung zuständig. Wenige Minuten vor dem Anpfiff geht Sport1 auf Sendung.

Zusätzlich zur Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen bietet der Sportsender auch einen Livestream an. Dieser ist völlig kostenlos und ohne Registrierung abrufbar.

Wenn dann die Europa-League-Vorrunde endlich beginnt, seht Ihr dank der Mediengruppe RTL, die sich die Übertragungsrechte gesichert hat, die Europa-League-Saison ebenfalls im Free-TV. Die Spiele werden im Laufe der Saison bei RTL, RTL Nitro und dem kostenpflichtigen Streamingdienst TVNow übertragen.

Fenerbahce vs. Helsinki: Rückspiel der Playoffs zur Europa League heute im Liveticker

Ihr kommt nicht dazu, Fenerbahce gegen Helsinki bei Sport1 im Free-TV oder im Livestream zu verfolgen? Kein Problem, Ihr müsst trotzdem nicht auf das Spiel verzichten, denn SPOX bietet das Duell im Liveticker an. Im Minutentakt beliefern wir Euch dabei mit detaillierten Einträgen zum Spielgeschehen.

Hier geht's zum Liveticker: Fenerbahce vs. HJK Helsinki.

