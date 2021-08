Famagusta - SK Rapid Wien: Die Europa-League-Qualifikation im Free-TV und Livestream sehen

Nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel gegen Famagusta will der SK Rapid im Rückspiel in Zypern heute den Aufstieg ins Europa-League-Playoff fixieren. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

In der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League gelang dem SK Rapid Wien ein souveräner Sieg über Anorthosis Famagusta. Dank eines 3:0-Erfolgs reisen die Hütteldorfer mit einem komfortablen Polster zum Rückspiel nach Zypern.

Somit steht der SK Rapid bereits mit einem Bein im Playoff zur Europa League - dort würde der ukrainische Vertreter Sorja Luhansk warten. Zunächst muss man aber heute um 19:00 Uhr nochmals ran. Bei einem Weiterkommen gegen Famagusta würden die Hütteldorfer zumindest die Gruppenphase der Conference League fixieren.

Cheftrainer Dietmar Kühbauer mahnte aber vor zu früher Euphorie und forderte Konzentration fürs Rückspiel: "Wir fahren nicht mit den Badeschlapfen hin und gehen dann schwimmen. Wir brauchen auch dort eine gute Leistung."

SK Rapid gegen Famagusta im TV und Livestream

Das Spiel ist am Donnerstagabend im Free-TV auf ORF 1 zu sehen. Die Übertragung beginnt am heutigen Donnerstag um 18:40 Uhr, der Ankick erfolgt um 19:00 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Oliver Polzer, Christian Diendorfer moderiert durch den Abend, die Analysen liefern das Trio Herbert Prohaska, Roman Mählich und Helge Payer.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© imago images SK Rapid Wien

Kühbauer erklärt das Phänomen Fountas

Mit drei Toren schoss Rapid-Stürmer Taxi Fountas den SK Rapid am Wochenende zum Sieg gegen den Wolfsberger AC. Anschließend gab Kühbauer bei Sky tiefe Einblicke über seinen Angreifer.

"Er ist ein Spieler, der sich oft selbst im Weg steht. Er hat unglaubliche Fähigkeiten, er ist einer der besten Pressing-Spieler, kann unglaublich schnell Druck ausüben, ist beidbeinig, ist auch mit dem Schädel nicht einmal so schlecht. Er ist für Rapid ein unglaublich wichtiger Spieler, wenn er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, dann spielt dafür in Großaspach in Deutschland und trifft nicht mal einen Apfelbaum von zwei Metern Entfernung. Dann haut er oft die Flinte ins Korn. Er ist manchmal sein größter Feind, ich will sein bester Freund sein", so Kühbauer über Fountas.