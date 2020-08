Europa-League-Achtelfinals in der Konferenz heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Endlich rollt in der Europa League wieder der Ball. Um alle Spiele des Tages gleichzeitig zu verfolgen, hat sich eine Konferenzschaltung etabliert. SPOX verrät Euch, wo Ihr die EL-Achtelfinals heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh alle Spiele der Europa League umsonst!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League: Die Spiele des heutigen Tages

Die Europa League startet nach der Corona-bedingten Pause heute in den zweiten Tag. Um 18.55 Uhr treffen der FC Sevilla und AS Rom aufeinander. Warum dieses Spiel in Duisburg stattfindet, könnt Ihr hier nachlesen. Ebenfalls um 18.55 Uhr spielt Bayer Leverkusen gegen die Glasgow Rangers.

Ab 21 Uhr rollt dann der Ball in Basel und Wolverhampton. Die Schweizer empfangen Eintracht Frankfurt, die Wolves müssen gegen Olympiakos Piräus ran.

Datum Heim Gast Hinspiel 6. August, 18.55 Uhr FC Sevilla AS Rom - 6. August, 18.55 Uhr Bayer Leverkusen Glasgow Rangers 3:1 6. August, 21 Uhr Wolverhampton Olympiakos Piräus 1:1 6. August, 21 Uhr FC Basel Eintracht Frankfurt 3:0

© DAZN

Europa-League-Achtelfinals heute in der Konferenz im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN bietet zu den heutigen Achtelfinal-Partien der UEFA Europa League eine Konferenz, die sogenannte GoalZone, an. Neben der Konferenzschaltung könnt Ihr bei DAZN alle Spiele der Europa League live und in Farbe sehen. Ab um 18.55 Uhr führen Euch folgendes Personal durch die Konferenz:

Kommentator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Experte: Ralph Gunesch

DAZN hat aber noch mehr außer allen Spielen der Europa League zu bieten. Beim Streamingdienst habt Ihr die Möglichkeit, über 100 Spiele der Champions League zu empfangen. Dazu kommen zahlreiche Ligen, wie die Bundesliga, Serie A, LaLiga oder Ligue 1. Auch bei den Cupwettbewerben (u.a. FA Cup, Carabao Cup und Copa del Rey) ist DAZN Eure Adresse.

Nicht nur die Europa League und Champions League starten nun wieder ihre Wettbewerbe, sondern auch die NBA, NHL und MLB sind wieder voll dabei. All diese Ligen könnt Ihr ebenfalls bei DAZN sehen. Dazu kommen noch unter anderem Mixed Martial Arts, Boxen und Tennis. Ab September finden dann wieder Spiele der NFL statt - auch das wird von DAZN übertragen.

Falls Ihr immer noch nicht genug habt, könnt Ihr durch das DAZN-Abo auf das Programm von Eurosport zurückgreifen. So sind unter anderem Grand-Slam-Tennis, Radrundfahrten und die Olympischen Spiele kostenfrei empfangbar.

All das gibt es für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Varianten bekommt Ihr einen Gratismonat geschenkt.

Europa League: Die Achtelfinal-Rückspiele im Liveticker verfolgen

Eine Konferenz könnt Ihr hier auch bei SPOX erleben. Und zwar bietet SPOX einen Konferenz-Liveticker zu den Spielen der Europa League an.

Europa League: Alle Partien des Achtelfinals im Überblick

Neben der Werkself sind noch der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt im Wettbewerb vertreten.

Datum Heim Gast Hinspiel 5. August, 18.55 Uhr FC Kopenhagen Istanbul Basaksehir 0:1 5. August, 18.55 Uhr Schachtjor Donezk VfL Wolfsburg 2:1 5. August, 21 Uhr Manchester United LASK Linz 5:0 5. August, 21 Uhr Inter Mailand FC Getafe - 6. August, 18.55 Uhr FC Sevilla AS Rom - 6. August, 18.55 Uhr Bayer Leverkusen Glasgow Rangers 3:1 6. August, 21 Uhr Wolverhampton Olympiakos Piräus 1:1 6. August, 21 Uhr FC Basel Eintracht Frankfurt 3:0

Europa League: Modus, Termine des Finalturniers

Um das Turnier zu beschleunigen, werden ab dem Viertelfinale keine Hin- und Rückspiele mehr stattfinden. Alle Spiele werden im K.o-Modus ausgetragen.

Sowohl in der Europa League als auch in der Champions League sind Neuverpflichtungen für dieses Turnier nicht spielberechtigt. Die Teams dürfen zwar drei neue Spieler für ihren 25-Mann-Kader nominieren, diese Spieler müssen allerdings bereits seit dem 3. Februar (letzte Registrierungsfrist) bei dem Verein unter Vertrag stehen.

Bei den Spielern, wo der Vertrag ursprünglich zum 30. Juni ausgelaufen ist, durften sich Vereine und Spieler über eine Verlängerung einigen. Beim VfL Wolfsburg beispielsweise wurde der Kontrakt von Robin Knoche allerdings nicht verlängert.

Das Finalturnier der Europa League wird in Deutschland ausgetragen. Hier gibt es alle Infos dazu.

Europa League: Die Termine des Finalturniers