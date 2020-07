Europa League, Finalturnier: Spielplan, Termine, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Wie in der Champions League wird auch der Sieger Europa League in einem Finalturnier ermittelt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles rund um das Turnier und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt.

Europa League, Finalturnier: Termine, Ort

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde von UEFA beschlossen, die Saison der Europa League in einem Finalturnier zu Ende zu spielen. Lediglich die Rückspiele des Achtelfinals werden, wie in der Champions League auch, in den jeweiligen Heimstadien gespielt.

Das Finalturnier findet vom 10. bis 21. August in Deutschland statt. Nordrhein-Westfalen erhielt dafür den Zuschlag. Folgende Stadien sind die Spielorte des Turniers:

Veltins Arena (Gelsenkirchen)

Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

Das Endspiel wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln ausgetragen.

Europa League: Termine des Finalturniers

Runde Termin Achtelfinal-Rückspiele 5./6. August Viertelfinale 10./11. August Halbfinale 16./17. August Finale 21. August

Europa League: Der Modus des Finalturniers

Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Spielen der K.o.-Phase der Europa League gibt es bei den Partien kein Rückspiel. So gibt es pro Runde nur ein Spiel.

Neuverpflichtungen sind für dieses Turnier noch nicht spielberechtigt. Die Teams dürfen zwar drei neue Spieler nominieren, diese Spieler müssen allerdings bereits seit dem 3. Februar bei dem Verein unter Vertrag stehen. Bei Spielern, wo der Vertrag ausgelaufen ist, muss zwischen Verein und Spieler-Seite eine Vereinbarung herrschen, um am Turnier teilnehmen zu dürfen.

Welche Mannschaften sind noch in der Europa League vertreten?

Die Hinspiele im Achtelfinale verliefen für die deutschen Teilnehmer nicht positiv. Lediglich Bayer Leverkusen gewann das Hinspiel gegen Glasgow Rangers mit 3:1. Wolfsburg und Frankfurt dagegen verloren ihre Partien. Für das Viertelfinale planen kann Manchester United. Im Hinspiel gewannen die Red Devils beim LASK mit 5:0.

Die Sieger zwischen Inter vs. Getafe und Sevilla vs. Roma werden nur ein einem Spiel ermittelt, da in diesen Fällen die Hinspiele abgesagt wurden.

Team 1 Team 2 Hinspiel Basaksehir (TUR) Kopenhagen FC (DEN) 1:0 Olympiacos (GRE) Wolverhampton (ENG) 1:1 Rangers (SCO) Bayer Leverkusen 1:3 VfL Wolfsburg Shakhtar Donetsk (UKR) 1:2 Inter (ITA) Getafe (ESP) abgesagt Sevilla (ESP) Roma (ITA) abgesagt Eintracht Frankfurt FC Basel (SUI) 0:3 LASK Manchester United (ENG) 0:5

Europa League, Finalturnier: Spiele der nächsten Runden

Die UEFA hat bereits die nächsten Runde ausgelost. Sollte der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt eine Runde weiterkommen, würde es im Viertelfinale ein deutsches Duell geben. Bayer Leverkusen könnte auf Inter Mailand treffen.

Europa League: Die Viertelfinal-Partien im Überblick

Spiel Team 1 Team 2 Viertelfinale 1 VfL Wolfsburg/Schachtjor Donezk Eintracht Frankfurt/FC Basel Viertelfinale 2 LASK/Manchester United Basaksehir/FC Kopenhagen Viertelfinale 3 Inter Mailand/FC Getafe Bayer Leverkusen/Glasgow Rangers Viertelfinale 4 Olympiakos Piräus/Wolverhampton Wanderers FC Sevilla/AS Rom

Europa League: Die Halbfinal-Partien im Überblick

Team 1 Team 2 Sieger Viertelfinale 4 Sieger Viertelfinale 2 Sieger Viertelfinale 3 Sieger Viertelfinale 1

Europa League im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN überträgt in Deutschland jedes Spiele der Europa League live und in voller Länge. Zudem bietet Euch DAZN immer eine Konferenz, die sogenannte GoalZone, an. So bleibt Ihr immer über jedes Spiel bestens informiert.

Die letzten Gewinner der Europa League

Im letzten Jahr siegte der FC Chelsea gegen Stadtrivale Arsenal mit 4:1. Zuvor holten die Blues 2013 den Pokal in der Europa League.