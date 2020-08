Warum findet Sevilla vs. AS Rom in Duisburg statt?

Im Achtelfinale der Europa League treffen der FC Sevilla und AS Rom aufeinander. Die Partie wird in Duisburg gespielt. SPOX erklärt den Grund dafür.

FC Sevilla gegen AS Rom: Darum wird in Duisburg gespielt

Die Hinspiel-Begegnung zwischen dem FC Sevilla und AS Rom hätte normalerweise schon im März stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie und der dadurch resultierenden Reisebeschränkungen musste das Spiel damals abgesagt werden. Nun findet am Donnerstag, den 6. August, um 18.55 Uhr das Duell endlich statt. Jedoch mit ein paar Änderungen.

Im Gegensatz zum Hinspiel-Rückspiel-Format, das sonst immer durchgeführt wird, ist nur ein Spiel geplant. Dieses wird deswegen auf neutralem Boden in der MSV Arena in Duisburg durchgeführt. Ähnliches gilt für die Paarung Inter Mailand gegen Getafe. Dieses Match wird in der Schalker Veltins-Arena in Gelsenkirchen über die Bühne gehen.

Ab dem Viertelfinale werden dann alle Spiele in Nordrhein-Westfalen (Duisburg, Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen) absolviert. All diese Spiele werden ebenfalls ohne Rückspiel bestritten.

FC Sevilla gegen AS Rom: im TV und Livestream

Der Achtelfinal-Showdown zwischen Sevilla und der Roma ist beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Rund eine Viertelstunde vor Spielbeginn startet die Übertragung. Neben der Einzelpartie bietet das "Netflix des Sports" auch eine GoalZone-Konferenz an. Somit hat man gleich mehrere Spiele im Blick.

Nicht nur dieses Spiel, sondern auch die restlichen Achtelfinal-Begegnungen sind im Angebot von DAZN.

Für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr wird das DAZN-Abonnement angeboten. Zuvor kann noch ein kostenloser Probemonat ausprobiert werden.

FC Sevilla gegen AS Rom im Liveticker

Fans, die keinen Zugriff auf das DAZN-Angebot haben, können mit dem Liveticker von SPOX trotzdem mitfiebern. Darin werden die wichtigsten Szenen des Spiels beschrieben.

Hier entlang zum Liveticker: FC Sevilla - AS Rom

