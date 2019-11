Europa League, Stimmen und Reaktionen - Bobic? FC Arsenal? "Das war eine Vollkatastrophe"

Eintracht Frankfurt schreibt mit dem Comeback beim FC Arsenal weiter an seiner Chronik der magischen Europapokalnächte. Für Fragezeichen sorgte die schwache erste Halbzeit und die Stimmung im unterkühlten Emirates Stadium, in dem die offiziell nicht anwesenden SGE-Fans noch die lautesten waren.

Beim VfL Wolfsburg freute man sich derweil über den Einzug in die K.o.-Runde nach einem "harten Kampf" gegen Olexandrija. Dort will auch Borussia Mönchengladbach hin und hat nach dem Sieg beim Wolfsberger AC auch beste Aussichten darauf.

Am Ende überwog nach dem glücklichen 1:0 aber das Gefühl, das man sich eigentlich nach dem desaströsen 0:4 im Hinspiel mehr vorgenommen hatte.

SPOX hat die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Europa-League-Spielen mit deutscher Beteiligung zusammengefasst.

Fredi Bobic (Vorstand Sport von Eintracht Frankfurt) ...

... zum Spiel: "Wir haben die erste Halbzeit nicht gut gespielt. Arsenal war auch verunsichert und hat nicht aus einem Guss gespielt, aber sie waren besser. Die Worte des Trainers haben in der Pause gefruchtet. Die Jungs sind aktiver rausgegangen und das hat man von der ersten Minute dann gesehen. Rönnow rettet uns kurz nach der Halbzeit und dann ist es für uns sehr gut weitergegangen. Die Jungs haben sich das verdient. Die Tore waren klasse."

... zur schwachen ersten Halbzeit: "Wir hatten drei Niederlagen in den Knochen, das darf man nicht vergessen. Das musst du erstmal abschütteln. Es war keine einfache Situation, hier zu spielen. Die Stimmung im Stadion war eine Vollkatastrophe. Es war genau wie das Wetter: Sehr trüb und sehr langweilig. Wir sind gar nicht richtig warm geworden und vielleicht hat uns das 0:1 kurz vor der Halbzeit auch etwas geholfen, wach zu werden."

... über mutige Frankfurter Fans, die trotz des Gästefanverbots im Stadion waren und laut gejubelt haben: "Unsere Fans bekommt man eben nicht so leicht aus dem Stadion. Die haben Mittel und Wege gefunden. Ich glaube sehr viele von ihnen haben sehr gute Freunde in London, die sie da irgendwie reingeschmuggelt haben.

Danny da Costa (Eintracht Frankfurt) ...

... zur Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit: "Wir haben ganz klar besprochen, dass wir viel mutiger spielen müssen. Das war in der ersten Halbzeit viel zu zögerlich, das lag auch an dem fehlenden Selbstvertrauen. In der zweiten Halbzeit war der Wille deutlich spürbarer, auch in den 50-50-Duellen."

... über die Niederlagenserie als Grund für die schwache erste Halbzeit: "Das haben wir eigentlich schon ausgeblendet. Es ist schwierig, dafür eine Begründung zu finden. Wir wollten ja eigentlich schon von Anfang an so auftreten, wie wir es in der zweiten Halbzeit getan haben. Wir haben die ganze Woche über gesagt, dass wir zurück zu unseren Wurzeln wollen. Zum Glück ist das Ganze noch gut ausgegangen."

... über das Gästefanverbot in London: "In Lüttich war es ja auch schon so und da war glaube ich wirklich niemand außer vielleicht ein paar Sponsoren und die Mitarbeiter. Wir waren dann selber erschrocken, als wir das zweite Tor geschossen haben und es auf einmal laut wurde. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich finde das toll, dass trotzdem noch ein paar Leute den Weg hierher gefunden haben. Ich hoffe, dass es jetzt für die keine Probleme gibt.

FC Arsenal - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritiken der SGE-Spieler © getty 1/14 Eintracht Frankfurt schreibt mit dem Comeback-Sieg gegen Arsenal emsig weiter an der Chronik seiner Europapokalmärchen. Dabei spielten sich besonders zwei Eintracht-Spieler in den Fokus, während zwei Totalausfälle zur Pause raus mussten. Die Noten. © imago images 2/14 FREDERIK RÖNNOW: Der Mann der ersten Halbzeit. Seine Glanztaten gegen Martinelli (15.) und Saka (30./41.) sicherten der SGE die unverdiente Null. Das 0:1 war zwar haltbar, aber nur dank Rönnow konnte es zum Comeback kommen. Note: 2. © getty 3/14 DAVID ABRAHAM: Wurde böse von Saka vernascht (11.), was eigentlich das 0:1 zur Folge hätte haben müssen. Unglücklich dann sein Kopfball, der Sakas Großchance einleitete (30.). Steigerte sich und rettete kurz nach Wiederbeginn per Grätsche. Note: 3. © imago images 4/14 MAKOTO HASEBE: Kaschierte seine Tempodefizite meist mit gutem Auge und Stellungsspiel. Gegen Saka gelang ihm das einmal nicht und es brannte gleich lichterloh (30.). War mit da Costa aber zweikampfstärkster SGE-Spieler. Note: 3. © getty 5/14 MARTIN HINTEREGGER: Kochte zu Beginn Martinelli zweimal blitzsauber ab, allerdings waren seine Pässe das Problem. Lief zwar ein ums andere Mal hinterher, das blieb aber folgenlos. In der Schlussphase dann mehrfach glänzend als Abräumer. Note: 2,5. © imago images 6/14 GELSON FERNANDES: Klärte erst auf der Linie (16.), verstand es aber nicht, das Spiel der SGE auch nur ansatzweise zu stabilisieren. Leitete das 0:1 per Ballverlust ein, gewann keinen einzigen Zweikampf - eine Horrorquote für einen Sechser. Note: 5,5. © imago images 7/14 DANNY DA COSTA: Vogelwilder Befreiungsschlag vor Tiernys Großchance, offensiv darüber hinaus bis auf eine Szene ungewohnt unauffällig. Nach der Pause mit dem Assist zu Kamadas 1:1 und mit einer ordentlichen Leistungssteigerung. Note: 3. © imago images 8/14 DJIBRIL SOW: Hatte die mit Abstand beste Passquote aller Frankfurter, legte dafür in der Rückwärtsbewegung vor dem 0:1 aber ein Nickerchen ein. Hinterließ mit Kohr an seiner Seite einen viel besseren Eindruck. Ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 9/14 DAICHI KAMADA: Ein guter Standard war alles, was er in Halbzeit eins zustande brachte. Nach der Pause übel von Xhaka an der eigenen Torauslinie ausgetanzt. Offenbar ein Weckruf: Kamada drehte auf und wurde mit zwei Toren zum Matchwinner. Note 2. © imago images 10/14 FILIP KOSTIC: Defensiv mal wieder eine Wucht durch seine Laufarbeit. Dafür offensiv aber zunächst sehr blass. Wurde nach der Pause viel stärker, suchte Abschlüsse und war der gewohnte Fixpunkt auf links. Ein starkes Comeback. Note: 2,5. © imago images 11/14 GONCALO PACIENCIA: Wirkte emsiger und fleißiger als Nebenmann Silva, aber auch er war nicht wirklich gut im Spiel. Schmiss sich aber auch nach der Pause voll rein, führte die meisten Zweikämpfe. Hatte selbst aber keinen Abschluss. Note: 4,5. © getty 12/14 ANDRE SILVA: Lief in den ersten 45 Minuten nur hinterher und war bis auf einen Pass auf da Costa gänzlich unsichtbar. Gewann dazu nur einen Zweikampf und hatte keinen Abschluss. Ein ganz schwacher Auftritt. Note: 5,5. © imago images 13/14 DOMINIC KOHR: Kam nach der Pause für den schwachen Fernandes und verschlief gleich mal seinen Einstand bei Willocks nächster Großchance. Sorgte im Zentrum aber zunehmend für Stabilität und war ein Faktor der Frankfurter Leistungssteigerung. Note: 3. © imago images 14/14 MIJAT GACINOVIC: Er verlieh dem Frankfurter Spiel die dringend benötigte Struktur. Verlagerte und entzerrte ein ums andere Mal clever. Offensiv mit guten Szenen und Balleroberungen. Einziges Manko: Hätte das 3:1 markieren müssen. Note: 2,5.

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In den ersten zehn Minuten haben wir es gut gemacht, dann hat der WAC sein Anlaufen umgestellt und hat sich auf uns eingestellt. Dadurch haben wir ein paar Probleme bekommen. Dann ist es ein zähes Spiel für uns geworden. Dem WAC muss ich ein großes Kompliment machen: Er ist unheimlich schwer zu bespielen und zu bekämpfen. Wenn man gegen Wolfsberg nur Fußball spielen will, zerpflückt er dich. Aber natürlich will man auch nicht nur lange Bälle spielen. Da die richtigen Mittel zu finden, ist schwierig. Ich muss aber auch meiner Mannschaft ein Kompliment machen: Sie hat dagegen gehalten und zu Null gespielt. Das waren wichtige Faktoren heute. Irgendwann haben wir dann auch den entscheidenden Angriff gesetzt."

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): "Der Sieg war ein hartes Stück Arbeit für uns. Fußballerisch war das Spiel sicher kein Leckerbissen. Der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht. Er ist uns 90 Minuten lang aggressiv angelaufen, der WAC hat es gut gemacht. Es war dadurch schwierig für uns, hinten raus zu spielen. Wir mussten viele lange Bälle schlagen. Das kam dem Gegner entgegen. Außerdem waren die Verhältnisse sehr schwierig. Aber die drei Punkte sind unheimlich wichtig für uns. Wir haben uns dadurch eine gute Ausgangslage in der Gruppe vor dem letzten Spiel erarbeiten. Wir wollen in der Europa League weiterkommen und brauchen dafür ein gutes Spiel zum Abschluss gegen Istanbul Başakşehir FK."

Max Eberl (Sportdirektor): "Wir hatten uns eigentlich mehr vorgenommen. Wir sind zunächst gut ins Spiel gekommen und haben das Kommando übernommen. Das hat den Wolfsbergern in die Karten gespielt. Sie haben früh gepresst und uns den Ball abgenommen. Zu Beginn der zweiten Hälfte haben wir uns dann ins Spiel reingekämpft und auch in den Zweikämpfen standgehalten. In dieser Phase fiel dann auch das Tor. Bei dem Treffer haben wir die Räume genutzt und einen schönen Spielzug letztendlich vollendet. Jetzt stehen wir einen Punkt vor Istanbul. Wir wollen in Europa überwintern."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): Bei uns überwiegt die Erleichterung und Freude, dass wir ein Ziel, nämlich den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League, erreicht haben - und zwar schon am vorletzten Spieltag. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die ein schwieriges Spiel für sich entschieden hat. Die Gäste haben genau das gezeigt, was ich erwartet habe. Sie waren aggressiv, laufstark und haben nicht aufgegeben. Es zeichnet uns aber aus, dass wir das einzige Team in der Gruppenphase sind, das es geschafft hat, hier zu gewinnen. Deswegen bin ich sehr zufrieden und glücklich, dass uns das gelungen ist.

Joshua Guilvogui (Kapitän VfL Wolfsburg): "Das war ein harter Kampf für uns - aber wir haben es geschafft. Es war vor der Saison ganz klar unser Ziel, uns für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Das haben wir geschafft."