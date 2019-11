FC Arsenal - Eintracht Frankfurt 1:2: Dank Kamada - SGE dicht vor Einzug in die K.o.-Runde

Eintracht Frankfurt hat mit einer furiosen Rückkehr nach London das Tor zur Zwischenrunde der Europa League weit aufgestoßen. Dank Doppeltorschütze Daichi Kamada besiegte der Bundesligist den FC Arsenal mit 2:1 (0:1) und steht plötzlich ganz dicht vor dem ersten Etappenziel.



Der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (45.+1) erzielte zwar die Führung der Gunners, für die SGE traf nach dem Seitenwechsel Kamada (55./63.) aber mit zwei fulminanten Distanzschüssen. Ein weiterer Erfolg gegen Vitoria Guimaraes am letzten Spieltag (12. Dezember) führt die Hessen definitiv in die Zwischenrunde.

"Es regnet zwar, aber dennoch ist es ein schöner Abend. Der Beginn war bescheiden, die zweite Halbzeit war aber überragend. Wir sind glücklich, es selbst in der Hand zu haben", sagte Sportvorstand Fredi Bobic bei RTL.

Auf diese Wende bei der Reise nach London, wo in der Vorsaison der vielbeachtete Höhenflug erst im Halbfinale vom FC Chelsea beendet worden war, hatten sie in Frankfurt gehofft. Nach dem ernüchternden Auftritt am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg (0:2) forderte Trainer Adi Hütter ein, "zu den Wurzeln zurückzukehren". Den aufopferungsvollen Kampf, Tempofußball und eine eiskalte Chancenverwertung sah er trotz sechs Änderungen in der Anfangsformation aber erst im zweiten Durchgang.

FC Arsenal - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritiken der SGE-Spieler © getty 1/14 Eintracht Frankfurt schreibt mit dem Comeback-Sieg gegen Arsenal emsig weiter an der Chronik seiner Europapokalmärchen. Dabei spielten sich besonders zwei Eintracht-Spieler in den Fokus, während zwei Totalausfälle zur Pause raus mussten. Die Noten. © imago images 2/14 FREDERIK RÖNNOW: Der Mann der ersten Halbzeit. Seine Glanztaten gegen Martinelli (15.) und Saka (30./41.) sicherten der SGE die unverdiente Null. Das 0:1 war zwar haltbar, aber nur dank Rönnow konnte es zum Comeback kommen. Note: 2. © getty 3/14 DAVID ABRAHAM: Wurde böse von Saka vernascht (11.), was eigentlich das 0:1 zur Folge hätte haben müssen. Unglücklich dann sein Kopfball, der Sakas Großchance einleitete (30.). Steigerte sich und rettete kurz nach Wiederbeginn per Grätsche. Note: 3. © imago images 4/14 MAKOTO HASEBE: Kaschierte seine Tempodefizite meist mit gutem Auge und Stellungsspiel. Gegen Saka gelang ihm das einmal nicht und es brannte gleich lichterloh (30.). War mit da Costa aber zweikampfstärkster SGE-Spieler. Note: 3. © getty 5/14 MARTIN HINTEREGGER: Kochte zu Beginn Martinelli zweimal blitzsauber ab, allerdings waren seine Pässe das Problem. Lief zwar ein ums andere Mal hinterher, das blieb aber folgenlos. In der Schlussphase dann mehrfach glänzend als Abräumer. Note: 2,5. © imago images 6/14 GELSON FERNANDES: Klärte erst auf der Linie (16.), verstand es aber nicht, das Spiel der SGE auch nur ansatzweise zu stabilisieren. Leitete das 0:1 per Ballverlust ein, gewann keinen einzigen Zweikampf - eine Horrorquote für einen Sechser. Note: 5,5. © imago images 7/14 DANNY DA COSTA: Vogelwilder Befreiungsschlag vor Tiernys Großchance, offensiv darüber hinaus bis auf eine Szene ungewohnt unauffällig. Nach der Pause mit dem Assist zu Kamadas 1:1 und mit einer ordentlichen Leistungssteigerung. Note: 3. © imago images 8/14 DJIBRIL SOW: Hatte die mit Abstand beste Passquote aller Frankfurter, legte dafür in der Rückwärtsbewegung vor dem 0:1 aber ein Nickerchen ein. Hinterließ mit Kohr an seiner Seite einen viel besseren Eindruck. Ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 9/14 DAICHI KAMADA: Ein guter Standard war alles, was er in Halbzeit eins zustande brachte. Nach der Pause übel von Xhaka an der eigenen Torauslinie ausgetanzt. Offenbar ein Weckruf: Kamada drehte auf und wurde mit zwei Toren zum Matchwinner. Note 2. © imago images 10/14 FILIP KOSTIC: Defensiv mal wieder eine Wucht durch seine Laufarbeit. Dafür offensiv aber zunächst sehr blass. Wurde nach der Pause viel stärker, suchte Abschlüsse und war der gewohnte Fixpunkt auf links. Ein starkes Comeback. Note: 2,5. © imago images 11/14 GONCALO PACIENCIA: Wirkte emsiger und fleißiger als Nebenmann Silva, aber auch er war nicht wirklich gut im Spiel. Schmiss sich aber auch nach der Pause voll rein, führte die meisten Zweikämpfe. Hatte selbst aber keinen Abschluss. Note: 4,5. © getty 12/14 ANDRE SILVA: Lief in den ersten 45 Minuten nur hinterher und war bis auf einen Pass auf da Costa gänzlich unsichtbar. Gewann dazu nur einen Zweikampf und hatte keinen Abschluss. Ein ganz schwacher Auftritt. Note: 5,5. © imago images 13/14 DOMINIC KOHR: Kam nach der Pause für den schwachen Fernandes und verschlief gleich mal seinen Einstand bei Willocks nächster Großchance. Sorgte im Zentrum aber zunehmend für Stabilität und war ein Faktor der Frankfurter Leistungssteigerung. Note: 3. © imago images 14/14 MIJAT GACINOVIC: Er verlieh dem Frankfurter Spiel die dringend benötigte Struktur. Verlagerte und entzerrte ein ums andere Mal clever. Offensiv mit guten Szenen und Balleroberungen. Einziges Manko: Hätte das 3:1 markieren müssen. Note: 2,5.

Vor wenigen Fans: Aubameyang trifft für Arsenal

Im halbleeren Emirates Stadium, in das wegen einer UEFA-Sanktion keine Frankfurter Fans Zutritt hatten, wurden die Gäste in der ersten Halbzeit immer wieder früh unter Druck gesetzt. Der Spielaufbau gestaltete sich deshalb äußerst kompliziert, offensiv trat die Eintracht fast überhaupt nicht in Erscheinung.

Dem 13-maligen englischen Meister gelang das hingegen mehrfach. Bei der ersten Chance standen sich aber Aubameyang und Joe Willock im Weg (11.), kurz darauf scheiterte Gabriel Martinelli (16.) mit zwei brandgefährlichen Abschlüssen. Ein Frankfurter Rückstand wäre mehr als verdient gewesen.

Kurz vor der Pause löste sich die Eintracht zwar ein wenig aus der Umklammerung der Gastgeber, bei denen der 2014er-Weltmeister Mesut Özil nach einer Stunde eingewechselt wurde. Bei der Direktabnahme von Aubameyang konnte der Frankfurter Torhüter Frederik Rönnow den Ball aber nur an die Unterlatte lenken - von dort sprang er ins Tor.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff hätte Willock (47.) erhöhen müssen, Rönnow bestätigte mit der nächsten Parade aber seine glänzende Verfassung. Überraschend hämmerte Kamada den Ball kurz danach zum Ausgleich in das lange Eck - die Eintracht schöpfte Mut und ging durch den Japaner sogar in Führung. Danach erspielten sich beide Mannschaften weitere Chancen.