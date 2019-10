Europa League live: FC Porto – Glasgow Rangers heute im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem es in den vergangenen Tagen schon in der Königsklasse rund ging, ist am heutigen Donnerstag die Europa League wieder an der Reihe. Am 3. Spieltag trifft der FC Porto auf die Glasgow Rangers. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Europa League live und in voller Länge zu sehen? Jetzt DAZN einen Monat lang gratis testen.

Europa League: Wo und wann spielen Porto und Glasgow?

Der FC Porto richtet die heutige Partie im heimischen Estadio do Dragao aus. Schiedsrichter ist Nikola Dabanovic, er wird die Begegnung um 18.55 Uhr anpfeifen.

Europa League live: FC Porto - Glasgow Rangers heute im TV und Livestream

Eure einzige Möglichkeit, Porto und Glasgow heute live im TV oder Livestream zu sehen, ist bei DAZN. Ihr könnt die Übertragung auf sämtlichen internetfähigen Endgeräten sehen, los geht es pünktlich zum Anpfiff.

Neben der Europa League hat DAZN noch viel mehr Fußball im Programm. Egal ob Champions League, Bundesliga, La Liga, Serie A oder Ligue 1 - bei DAZN kommt Ihr nicht zu kurz. Das Ganze gibt es schon für einen Preis von 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann für einen Monat kostenlos getestet werden.

Porto gegen Glasgow im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX soll es Euch in Sachen Europa League an nichts mangeln. In unserem Kalender findet Ihr unter anderem den Liveticker zu dieser Begegnung sowie den zur Konferenz, sodass Euch garantiert keine wichtige Aktion entgeht.

Europa League: Der 3. Spieltag im Überblick

Ganze 24 Spiele werden heute ausgetragen, aus deutscher Sicht sind vor allem drei interessant. Der VfL Wolfsburg reist nach Gent, um gegen den KAA anzutreten. Mönchengladbach ist bei der Roma zu Gast und die Eintracht empfängt Standard Lüttich. Hier habt Ihr eine Übersicht aller Begegnungen:

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 18.55 Uhr AZ Alkmaar Astana DAZN 18.55 Uhr AS St. Étienne FC Olexandrija DAZN 18.55 Uhr Young Boys Feyenoord Rotterdam DAZN 18.55 Uhr FC Porto Glasgow Rangers DAZN 18.55 Uhr Qarabağ APOEL DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ferencvaros DAZN 18.55 Uhr KAA Gent Wolfsburg DAZN 18.55 Uhr Partizan Belgrad Manchester United DAZN 18.55 Uhr Ludogorets Espanyol Barcelona DAZN 18.55 Uhr Besiktas Sporting Braga DAZN 18.55 Uhr Slovan Bratislava Wolverhampton Wanderers DAZN 18.55 Uhr Istanbul Basaksehir Wolfsberger AC DAZN 18.55 Uhr AS Rom Borussia M'gladbach DAZN 21 Uhr Dynamo Kiew FC Kopenhagen DAZN 21 Uhr FC Sevilla F91 Dudelange DAZN 21 Uhr Malmö FF Lugano DAZN 21 Uhr PSV Eindhoven LASK Linz DAZN 21 Uhr Sporting Lissabon Rosenborg BK DAZN 21 Uhr Trabzonspor FC Krasnodar DAZN 21 Uhr Getafe Basel DAZN 21 Uhr Celtic Glasgow Lazio Rom DAZN 21 Uhr FC Arsenal Vitoria Guimaraes DAZN 21 Uhr Eintracht Frankfurt Standard Lüttich DAZN/ RTL Nitro 21 Uhr Stade Rennes CFR Cluj DAZN

© getty

Europa League live: Zahlen und Fakten zu Porto und Glasgow

Der FC Porto ist zu Hause eine Macht. 26 seiner letzten 30 Heimspiele hat der Verein gewonnen, nur dreimal gingen sie ohne Punkte vom Platz.

Für Glasgow sind das keine guten Vorzeichen. Nur zwei ihrer letzten zwölf Auswärtsspiele konnten die Rangers international gewinnen.

Auch im Ligabetrieb waren die Schotten zuletzt nicht allzu erfolgreich - sie verloren sieben ihrer letzten elf Pflichtspiele.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe G

Viel ausgeglichener könnte eine Tabelle nach zwei Spieltagen kaum aussehen. Alle Teams gewannen bislang jeweils ein Spiel, sie unterscheiden sich also lediglich durch ihre Tordifferenz.