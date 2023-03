EM-Qualifikation heute live: Spiele, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Los geht's, heute startet die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Welche Partien anstehen und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier!

Etwas über ein Jahr bevor hierzulande die Europameisterschaft 2024 steigt, startet am heutigen Donnerstag, den 23. März, die Qualifikation. Acht Duelle sind zum Auftakt geplant, Deutschland muss als Gastgebernation nicht an der Quali teilnehmen.

Direkt am ersten Spieltag erwartet uns ein richtiger Kracher: Italien und England treffen in einer Wiederauflage des jüngsten EM-Finales aufeinander. Darüber hinaus ist mit Portugal ein weiteres Team mit Ambitionen im Einsatz. Hier habt Ihr einen Überblick aller Spiele:

EM-Qualifikation heute live: Spiele

Uhrzeit Heim Gast 16 Uhr Kasachstan Slowenien 20.45 Uhr Italien England 20.45 Uhr Nordmazedonien Malta 20.45 Uhr Dänemark Finnland 20.45 Uhr San Marino Nordirland 20.45 Uhr Portugal Liechtenstein 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Island 20.45 Uhr Slowakei Luxemburg

EM-Qualifikation heute live: Spiele, Übertragung im TV und Livestream

Ihr möchtet die EM-Quali heute live sehen? Dann habt Ihr eine Anlaufstelle: DAZN! Die Spiele Kasachstan vs. Slowenien (DAZN1), Italien vs. England (DAZN1) und Portugal vs. Liechtenstein (DAZN2) zeigt der Sportsender auch im linearen Fernsehen, alle restlichen Partien sind im Livestream via App oder Website empfangbar - allerdings nur gegen eine Gebühr.

Neben der EM-Quali findet Ihr beim Streamingdienst noch massenweise mehr Fußball: Champions League, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, La Liga - das und weitere Wettbewerbe könnt Ihr bei DAZN live und in Farbe genießen. Hier könnt Ihr Euch über die drei Pakete DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Alternativ könnt Ihr Euch auch ganz ungebunden die Einzelübertragungen mit OneFootball sichern.

EM-Qualifikation heute live: Liveticker von SPOX

Wenn Ihr die Partien lieber in Schriftform verfolgt, seid Ihr bei uns genau richtig. Wir halten Euch mit unseren Livetickern bei allen Spielen auf dem Laufenden. Klickt einfach auf den entsprechenden Link:

